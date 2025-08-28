Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран по уровню интеллекта населения
Сотрудники портала Ranking Royals представили наглядную инфографику ежегодно обновляемого рейтинга населения стран по среднему коэффициенту интеллекта (IQ), основанную на данных международного реестра IQ.
Рейтинг составлен по результатам тестов почти 1,4 миллиона человек из 127 стран по состоянию на начало 2025 года. Все респонденты выполнили одинаковые задания для оценки своих интеллектуальных способностей.
Первое место в рейтинге занимают жители Китая — их средний показатель составляет 107,19 балла; затем идут жители Южной Кореи — 106,43 балла и Японии — 106,4 балла.
В пятерку лидеров входят также жители Ирана (106,3 балла) и Сингапура (105,14 балла).
Россияне занимают шестую строчку рейтинга — 103,16 балла, за ними следуют жители Монголии (102,86 балла) и Армении (102,58 балла). Десятку лидеров замыкают австралийцы (102,57 балла) и испанцы (102,3 балла).
Жители США оказались на 30 месте с результатом 99,74 балла. Худшие показали по IQ среди стран бывшего СССР показали жители Таджикистана (93,55), Кыргызстана (94,85) и Украины (95,38).
