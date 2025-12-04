  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 декабря, 12:33
Александр Березин
167

Земная жизнь стала сложной на миллиард лет раньше, чем считалось

❋ 5.2

Животные, растения и грибы — родственники, отличающиеся от остальной известной жизни однотипным устройством клеток. Долгое время ученые считали, что общий предок этих трех групп жил не более двух миллиардов лет назад и появился благодаря симбиозу с поглощаемыми им бактериями. Новые данные генетиков показали, что это революционное событие произошло совсем иначе.

Биология
# археи
# биология
# древняя Земля
# эволюция эукариот
# эукариоты
Современные эукариоты, в которых входят животные, растения, грибы и протисты, согласно новой работы сформировали сперва ядро, и лишь затем, причем очень не сразу, получили и митохондрии / © Dr Christopher Kay

Земные организмы делятся на прокариот, лишенных клеточного ядра, и эукариот — типа нас, у которых почти все клетки имеют ядро, то есть отделенную мембраной от остальной клетки центральную часть с плотно упакованной молекулой ДНК. Ядро дает своим обладателям массу преимуществ: ДНК здесь может быть намного длиннее, чем у прокариот. Например, в ядрах человеческих клеток, несмотря на диаметр в несколько микрометров, содержится ДНК с общей длиной двух цепочек (если их выпрямить) в пару метров. Средняя длина ДНК у бактерий или архей (две группы прокариот) обычно не больше пары миллиметров, в тысячу раз меньше.

Соответственно, эукариоты потенциально могут быть полноценно многоклеточными, формировать сложные организмы. Прокариоты хотя формально и могут образовывать колонии, но несопоставимо более простые. Поэтому появление эукариот — важнейший момент в эволюции всей земной жизни: от предельной простоты она совершила скачок к сложности. Но когда это произошло и по какому сценарию?

Авторы новой научной работы, которую они опубликовали в журнале Nature, решили ответить на этот вопрос с помощью метода перенастроенных молекулярных часов. Обычный метод молекулярных часов оценивает древность тех или иных генетических событий исходя из модели, в которой ошибки при размножении изменяют те или иные генетические черты организма с одинаковой скоростью.

Перенастроенные молекулярные часы — иная модель эволюции организмов, в которых учитывается разная скорость накопления генетических изменений в разных группах. Например, вирус гриппа или ВИЧ эволюционирует существенно быстрее остальных вирусов, а те — быстрее многоклеточных организмов.

Опираясь на этот метод, исследователи искали такие гены эукариот, что несут следы удвоений в момент возникновения общего предка всех эукариот. В результате ученые пришли к выводу, что само это событие случилось существенно раньше, чем считали до сих пор: не 1,5-2 миллиарда лет назад, а 2,2-2,9 миллиарда лет назад. Причем разброс в последних цифрах обусловлен не неточностями датирования, а тем, что черты современных эукариот накапливались у общего предка всех них постепенно. Сначала, почти 2,9 миллиарда лет назад, появились гены, отвечающие за наличие клеточного ядра. И только затем, примерно 2,2 миллиарда лет назад, появились следы удвоения генов, связанных с митохондриями.

Почему это важно? Дело в том, что до 2,4 миллиарда лет назад в атмосфере нашей планеты практически не было кислорода. До сих пор гипотезы происхождения эукариот опирались на идею, что толчком к их появлению стала кислородная атмосфера. При наличии в воздухе сильнейшего окислителя метаболизм живых существ может очень серьезно ускориться. Казалось логичным, что более энергетически «богатая» среда сделала актуальным увеличение длины ДНК вплоть до тысячи раз (общий объем клеток эукариот сходно превосходит бактерий и архей).

Но теперь картина изменилась: получается, что общий предок эукариот получил ядро (и возможность резкого генетического усложнения) за полмиллиарда лет до того, как атмосфера стала хотя бы немного кислородной. Если отсутствие кислорода не мешало такому событию, тогда почему это случилось именно 2,9 миллиарда лет? Ведь жизнь, по современным представлениям, появилась порядка четырех миллиардов лет назад, всего через несколько сот миллионов лет после возникновения планеты.

Эволюция предков эукариот по данным новой работы. Слева направо: сперва предок-архея усложнялся, сформировал ядро, защищавшее ДНК, затем, после появления в атмосфере кислорода, поглотил бактерию-предка митохондрий и пришел к тому облику эукариотической клетки, что мы наблюдаем и в нашу эпоху  / © Dr Christopher Kay

Новые данные не просто отодвигают дату появления сложнейшей ветви жизни на Земле на миллиард лет назад, хотя это само по себе весьма значимо. Они изменили и последовательность эволюции последнего общего предка всех животных, растений и грибов.

До новой работы была популярна «митохондриальная» гипотеза возникновения эукариот: за счет пожирания внешних клеток (фагоцитоз) эукариоты приобрели живущих внутри них бактерий-симбионтов, из которых возникли митохондрии наших клеток. Митохондрии дали эукариотам важную способность использовать кислород для метаболизма — черту, которая уже была 2-3 миллиарда лет назад у бактерий, но отсутствовала у эукариот до захвата ими бактерий-симбионтов.

Митохондрии исключительно важны для нашего эволюционного успеха: они используют АТФ, основное «топливо» сложных организмов, в 18 раз эффективнее, чем наши клетки могут использовать АТФ без вовлечения митохондрий.

Теперь картина изменилась. Эукариоты не сперва приобрели симбионтов-митохондрий, а потом уже оформили клеточное ядро, позволяющее строить сложный организм из длинной ДНК, а, напротив, сначала приобрели клеточное ядро и лишь через сотни миллионов лет захватили бактерий, давших им возможность стать энергоэффективнее.

Исходный предок эукариот в новой работе вырисовывается клеткой-археей. Это одноклеточные без ядра, как и бактерии, но сильно отличающиеся от них биохимически. Археи не паразитируют на неархеях и живут за счет окислительно-восстановительных химических реакций. Некоторые даже используют как источник энергии солнечный свет, но, в отличие от бактерий или растений, не получают при этом кислород.

Конкретно те археи, от которых произошли мы, были сложнее типичных современных архей, а объединение их возможностей со способностью бактерий использовать кислород (митохондрии) позволило им быть еще и энергоэффективнее в кислородной среде.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# археи
# биология
# древняя Земля
# эволюция эукариот
# эукариоты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейросети пишут чересчур официально. Новая разработка «Яндекса» показывает, где именно

    4 декабря, 13:27

  2. Земная жизнь стала сложной на миллиард лет раньше, чем считалось

    4 декабря, 12:33

  3. Огород в квартире: какие растения выбрать и как за ними ухаживать

    4 декабря, 12:16

  4. V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия

    4 декабря, 11:13
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 минута назад
Александр, события с горизонтом в 20-30 лет очень легко прогнозировать - до срока еще не каждый доживет, а если и так мало кто вспомнит о прогнозе.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Прохоров
11 минут назад
а все, нашел

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Александр Березин
17 минут назад
Иван, "Александр, ни для той ни для другой ситуации носителей у России все равно нет" А выше я где-то сказал, что есть? Сказал я совсем другое:

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Прохоров
18 минут назад
Не понял как добавить статью в закладки, чтобы потом прочитать

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Денис Прохоров
20 минут назад
Ура патриоты видимо не поняли посыл статьи, а может и не читали ее до конца, чтобы понять насколько она ватная

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Денис Прохоров
22 минуты назад
Визионер... 6/10

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

Иван Колупаев
23 минуты назад
Александр, ни для той ни для другой ситуации носителей у России все равно нет, так что сравнение одного нуля с другим не имеет особого смысла. Даже

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Иван Колупаев
28 минут назад
Александр, проблема связи в задержке которая для Марса составляет в среднем 11 минут (3 мин в самой благоприятной ситуации и 22 мин при наибольшем

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Anton Chashchin
29 минут назад
Может это российские космонавты прибыли на мкс а с ними американец ? А не барин астронавт и с ним заодно 2 помощника из русских?

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Roman Markin
38 минут назад
Такая картина.

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

Александр Березин
49 минут назад
Alfa, "ПХАХАХХАХАХАХАХАХ Чем ты читало мой комментарий? Мы сейчас говорим о современной ситуации, мне совершенно нет дела до гнилых муслим и иудеев,

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Elusive Joe
58 минут назад
Что мешает продать зеркала и заменить солнечными панелями, которые крутить за солнцем? Это позволит сохранить большую часть конструкций

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
1 час назад
Irik, фантазёр! Ты меня называла...

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
1 час назад
Ruslan, ааа! Так это потому что у них Собянина нет! Он спец по платным парковкам...

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Александр Березин
1 час назад
Сергей, то есть вы не читали объяснение Циолковского, который ответил на этот ваш вопрос сотню лет назад?

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
1 час назад
5 тысяч в год . как то мало . в Китае машин собирают по 20 миллионов . а робот будет и дешевле и проще.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
1 час назад
Иван, ""Технически" это как? Без необходимости доставить на Марс человека живым и не требуя возвращения обратно?" Нет, технически -- это значит

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
1 час назад
Dimus, не стоит говорить за всех .

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Алексей Маа
1 час назад
Иван, животные убивают животных. Люди убивают людей . что то не заметно чтоб людей меньше становилось от убийств. Тоже рак или инфаркт убивает в

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
1 час назад
nemoXX, " Однако, версия рос. сми иная и выглядит правдоподобнее. Россия в рамках рос-китайской лунной программы поставит реактор для лунной базы."

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно