Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Выход к морю — один из важных признаков удачного географического расположения государства, но повезло с этим далеко не всем. На инфографике показаны страны, не имеющие береговой линии.

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю / © GeoStev, justforstev24

По всему миру 44 страны (также на карте отмечено Косово) не имеют прямого выхода к морю, две из них также окружены соседями без морской береговой линии. Это Лихтенштейн и Узбекистан.

Некоторые страны, кажется, совсем близко подобрались к побережью, но путь им перегородили соседи. Например, Лаос от выхода к Южно-Китайскому морю отделяет около 50 километров. Однако Вьетнам, «не пускающий» Лаос к побережью, делит с ним три своих порта.

Некоторые страны, такие как Австрия, Венгрия, Словакия и Сербия частично выручают реки. Хотя страны расположены в глубине континента, Дунай позволяет их судам выходить в Черное море.

Отсутствие побережья не всегда мешает развитию страны. Люксембург и Швейцария, хотя и не имеют выхода к морю, остаются одними из богатейших стран мира. То же самое можно сказать и про крохотный Лихтенштейн, занимающий первое место по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.