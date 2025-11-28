  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному

Слушатели узнают, почему вопрос о различиях мужского и женского мозга до сих пор вызывает споры, и что по этому поводу говорит современная наука.

ВДНХ
7 декабря, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Ольга Сварник расскажет, какие факторы действительно влияют на работу мозга мужчин и женщин, а какие стереотипы давно опровергнуты исследованиями.

Слушатели узнают о том, существуют ли врожденные гендерные особенности в строении и функционировании мозга, и как гормоны влияют на внимание, память, эмоциональную реактивность и поведение.

Расписание
7
Воскресенье
Декабрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

28 ноября, 11:50
Александр Речкин
4
# биология
# мозг
# человек
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Экономисты выяснили, что искусственный интеллект слишком хорошо думает о людях

    28 ноября, 11:00

  2. Почему у Венеры нет плит? Первая классификация тектонических режимов помогла объяснить разницу между планетами Солнечной системы

    28 ноября, 10:50

  3. Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

    28 ноября, 10:32

  4. Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

    28 ноября, 09:53
Последние комментарии

Игорь Байдов
3 минуты назад
Sergey, Промежуток между 4400 и 3400 составляет не век, а десять веков. Именно в течение этого времени, по мнению ученых, цивилизация пережила четыре

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Питон Удав
9 минут назад
"Когда засуха убивает растения, земля теряет влагу" - и? Остальное давно из школы известно, но причина засухи то какая была? Почему не написать,что

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Виктор Чернецов
10 минут назад
Dmitriy, где тогда Урина с гейропой😄😄

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Vova Fenix
14 минут назад
Dmitriy, а вы где живёте, позвольте поинтересоваться?

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Sergey Vasenin
15 минут назад
В тексте видимо какая-то ошибка. "Анализ показал, что между 4400 и 3400 лет назад Индская цивилизация пережила не одну, а четыри засухи. Каждая из них

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Vova Fenix
17 минут назад
Михаил, ну и вам бы для равновесия, не только интернет читать, но и федеральные каналы смотреть

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Александр Французов
1 час назад
Сергей, а говно за тобой кто будет убирать?

«Крестный отец» ИИ предрек полный крах общества

Александр Французов
1 час назад
shk1pper, Да они до сих пор не могут обьяснить почему земля плоская)

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Борис Дэ
1 час назад
Владимир, да ладно, так две копейки цена бы им и осталась. И то бы никто не дал.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Pavel
1 час назад
Алекс, не рассуждайте. Ни в коем случае. Вы не всё знаете, партия и правительство всё за вас решат.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
1 час назад
Dmitriy, бедняга. Тяжело тебе живется.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
1 час назад
Уровень статьи - кто-то в США думает (хочет) чтоб у России не получилось (что-либо) и тешит этим свою американскую аудиторию.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Shelove517, вот правильно. Да здравствует глобальное потепление.

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Mountain
2 часа назад
В современном мире технологий надо постоянно о себе заявлять и напоминать неважно как и чем, важно быть постоянно навиду, как в шоубизнесе, иначе

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Сергей Иванов
2 часа назад
Косоглазым и неграм будем в не возвратный долг давать .

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Вадим Третий
2 часа назад
Это ручка сломаная

Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE 

Igor Niko ov
2 часа назад
Владимир, сделайте скидку на удалённую работу ученых, удалённую именно от регионов виноделия) Ведь каждый народ обладает уникальными

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Олег Макиенко
3 часа назад
В Китае полтора миллиарда человек, и рабочих рук не хватает? Похоже на то что Поднебесная решила стать мировым гегемоном в мире, раз США немного

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Shelove517
3 часа назад
О*ко пусть себе "блокируют". Я в Москве Солнца не видел уже почти 2 месяца.

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Павел
3 часа назад
Сколько же времени потеряли корейцы на контракте с Хруничевым. Начали бы сразу разработку своей РН - запустили бы лет на 10 раньше.

Южная Корея запустила крупнейшую партию спутников в своей истории на собственной ракете

