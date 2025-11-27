Слушатели узнают, может ли исчезновение пчел и воробьев привести к глобальной катастрофе.

О мероприятии

Биоразнообразие – не просто красивая природа вокруг, это живая сеть, связывающая все формы жизни на планете. Каждый вид, каждый организм играет свою роль в поддержании этого баланса. Но что произойдет, если эта сеть начнет распадаться?

Глобальные климатические катастрофы, крах экосистем, неуправляемые пандемии и социально-экономические кризисы – вот лишь некоторые из возможных сценариев конца света, связанные с утратой биоразнообразия. Может ли исчезновение пчел и воробьев привести к глобальной катастрофе? Станет ли человечество виновником нового массового вымирания видов? Ответы на эти и многие другие вопросы даст зоолог, писатель-натуралист, популяризатор науки и сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация