В МАИ разработали гусеничный комплекс для спасательных операций

Студент института «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ Тимофей Мохов разработал роботизированный индукционный металлодетектор, который поможет в проведении спасательных операций и поиске металлических объектов под землей.

Прототип представляет собой дистанционно управляемое устройство на гусеничном ходу. На его борту расположены две курсовые камеры, которые позволяют оператору тщательно осматривать местность. Установленная в передней части аппарата катушка индуктивности дает возможность обнаруживать металлические объекты на глубине до 35 сантиметров.

«Моя разработка может выполнять целый комплекс задач в самых разных сферах, но самое важное ее назначение — помощь МЧС в спасении людей из-под завалов, – говорит Тимофей Мохов.

– Как показали испытания, металлодетектор может находить под слоем грунта даже небольшие металлические объекты весом 70-100 граммов, а управлять устройством можно на расстоянии до 500 метров с помощью пульта, наблюдая через монитор за местностью».

При создании прототипа особое внимание студент уделил удобству транспортировки. Вес конструкции составляет всего четыре килограмма, длина — 45 сантиметров, а ширина — 40. Сейчас маевец работает над созданием софта, с помощью которого робот самостоятельно, без участия человека сможет проезжать по определенным точкам на карте местности.

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