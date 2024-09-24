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Пословицу «Утро вечера мудренее» объяснили с научной точки зрения
Когда решение нужно принять быстро, люди склонны делать выводы на основе первого впечатления. Но оно, как правило, оказывается неполным. Как эту проблему решает сон, выяснили ученые из США.
Согласно предыдущим исследованиям, сон играет важную роль в формировании долгосрочной памяти. Во время отдыха воспоминания «кристаллизуются» в мозге, а картина мира достраивается с учетом новых знаний.
С этими же механизмами связана пословица «Утро вечера мудренее», а также выражение «переспать ночь с мыслью». Специалисты из Дьюкского университета в США подтвердили, что после сна человек более полно оценивает ситуацию и принимает взвешенное, рациональное решение. Соответствующая научная статья появилась в журнале Journal of Experimental Psychology: General.
Авторы публикации провели серию онлайн-экспериментов, в которых взрослые должны были за денежное вознаграждение определить самые дорогостоящие коробки товарами для вымышленной гаражной распродажи (garage sale). В каждой коробке лежали дешевые предметы вроде старого будильника или ненужного комнатного растения, а также более дорогие, например красивая лампа или плюшевый медведь.
Стоимость каждой группы товаров на самом деле была одинаковой, но в коробке предметы лежали в разной последовательности: где-то недорогое было сверху, где-то — посередине, а где-то — снизу. Порядок товаров влиял на то, что участники эксперимента увидят прежде всего, каким будет их первое впечатление.
Когда люди изучили содержимое коробок, исследователи попросили их выбрать самые дорогие группы товаров и назвать предметы, которые понравились больше всего. Некоторые участники эксперимента должны были ответить на вопросы сразу, а некоторые — на следующий день, после сна.
Те, кто оценивал коробки непосредственно после просмотра товаров, были склонны приписывать бо́льшую стоимость наборам, в которых относительно дорогие товары лежали сверху, и наоборот. Разница по сравнению с реальной ценой достигала 10%, но при этом люди гораздо хуже помнили, какие предметы (в том числе ценные) лежали в «дорогих» коробках.
Исследователи сделали вывод, что первое впечатление влияет на общее восприятие даже в том случае, когда раскрываются новые значимые факты. В ситуации «утро вечера мудренее» у мозга появляется больше времени на обработку полученной информации, благодаря чему «переспавшие с мыслью ночь» участники эксперимента с меньшей вероятностью делали выводы по предметам, которые в коробках лежали сверху. Они одинаково часто называли более дорогими группы предметов, где «недешёвое» было наверху, внизу и посередине.
«Это захватывающий взгляд на то, как наш мозг обобщает полезный опыт. Когда все заканчивается, мозг связывает полученные факты в памяти, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. И этот ловкий трюк совершается ночью», — пояснили исследователи.
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