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В Германии нашли останки самой маленькой человекообразной обезьяны
На основе нескольких окаменелостей, ранее найденных на стоянке вблизи городка Хаммершмиде в Баварии, немецкие палеонтологи смогли установить новый вид человекообразной обезьяны. Эти приматы жили 11,6 миллиона лет назад на территории современной Западной Европы и сосуществовали с представителями другого вида. По утверждениям ученых, сделавших открытие, это самая маленькая человекообразная обезьяна из всех известных науке на сегодня.
Примерно 15 миллионов лет назад, во времена верхнего миоцена, гоминиды — семейство приматов, к которому относятся люди и человекообразные обезьяны — стали реже встречаться в Африке и больше в Европе. Если на Черном континенте их ареалы иногда пересекались, в Старом Свете в эпоху миоцена, по-видимому, этого не происходило. По крайней мере, современной науке не знакомы такие случаи. Данные указывают, что ни один известный вид человекообразных обезьян, который жил в то время в Европе, не делил места обитания с другим видом, то есть эти виды не сосуществовали друг с другом.
В 2019 году немецкий палеонтолог Мадлен Бёме (Madelaine Böhme) из Тюбингенского университета и ее коллеги сообщили об обнаружении 37 костей на стоянке вблизи городка Хаммершмиде в Баварии. Чуть позже выяснилось, что кости принадлежали вымершему виду крупных человекообразных обезьян, который назвали Danuvius guggenmosi. Этот вид жил 11,6 миллиона лет назад, в эпоху миоцена.
В том же культурном слое, где покоились кости Danuvius guggenmosi, ученые нашли два зуба и коленную чашечку, напоминающие обезьяньи. Тогда исследователи не смогли точно определить, принадлежат останки Danuvius guggenmosi или какому-то другому виду: окаменелости оказались непригодны для анализа ДНК.
Спустя пять лет Бёме и ее коллеги вернулись к находке и еще раз исследовали два зуба и коленную чашечку, на этот раз с помощью микротомографии и других методов визуализации. Детальные измерения коренного зуба длиной семь миллиметров и коленной чашечки шириной 16 миллиметров показали, что они принадлежали подростку, а фрагмент второго зуба — премоляра — взрослой особи. Иными словами, останки относятся к новому виду человекообразных обезьян.
Бёме с командой назвали этот вид Buronius manfredschmidi — в честь средневекового названия города, расположенного неподалеку от места раскопок, и дантиста Манфреда Шмида (Manfred Schmid), который собирает там окаменелости с 1970-х годов.
Ученые рассчитали толщину эмали двух зубов и выяснили, что она очень тонкая, как у горилл. Это указывает на то, что Buronius manfredschmidi питались мягкими фруктами и листьями. Форма, толщина коленной чашечки, а также места крепления связок на ней напоминают коленные чашечки приматов, живущих на деревьях. Значит, заключили авторы научной работы, Buronius manfredschmidi, вероятно, были искусными «альпинистами», хорошо карабкались по скалам и деревьям.
«Представители нового вида человекообразных обезьян — довольно маленькие приматы. Они весили приблизительно по 10 килограммов, то есть были намного меньше и легче, чем любая другая известная ученым человекообразная обезьяна», — пояснила Бёме.
По словам авторов работы, обнаруженный вид делил места обитания с другим, гораздо более крупным гоминидом — Danuvius guggenmosi, что представляет собой уникальный случай. Ранее, как мы отмечали выше, примеров подобного сосуществования среди гоминидов в Европе известно не было.
Бёме добавила, что одна из причин, почему Danuvius guggenmosi и Buronius manfredschmidi могли жить вместе на одной территории — отсутствие конкуренции за ресурсы. Первые питались твердой пищей, такой как орехи, и, возможно, мясом. Вторые — мягкой. Однако палеонтологи не исключили, что более крупная обезьяна, которая, возможно, была в три раза тяжелее Buronius manfredschmidi, иногда ела мелких собратьев.
Вероятность того, что два вида человекообразных обезьян жили в одной и той же среде обитания и даже взаимодействовали друг с другом, — удивительное открытие. В таком случае это еще одно доказательство, что Европа в миоцене была благоприятным и гостеприимным местом для эволюции приматов.
Подробнее с результатами исследования команды Бёме можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале PLoS One.
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