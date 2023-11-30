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Динозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающих
Ведущий эксперт по старению из Великобритании выдвинул необычную гипотезу. Ученый предположил, что динозавры, которые играли важную роль на Земле, вероятно, повлияли на возникновение у млекопитающих, в том числе людей, генетических механизмов, «ускоряющих старение».
Некоторые рептилии и амфибии, а также многие птицы живут достаточно долго и не проявляют признаков старения, или оно протекает у них очень медленно. Что касается людей и других млекопитающих, то у них, наоборот, наблюдается выраженный его процесс: стареют они относительно быстро.
Ученые давно пытаются изучить эволюцию старения и разгадать его тайны, чтобы «омолодить» клетки и продлить людям жизнь. Во время таких изысканий специалисты выдвигают самые разные гипотезы. Профессор молекулярной биогеронтологии Жуан Педру де Магальяйнш (Joao Pedro de Magalhaes) из Бирмингемского университета (Великобритания) — один из таких исследователей.
Недавно в своей статье, опубликованной в журнале BioEssays, он предположил, что должна быть связь между динозаврами и процессами старения млекопитающих. Иными словами, исследователь полагает, что эволюционные механизмы, существовавшие во времена господства этих гигантских животных, оставили «неизгладимый след» в анатомии и физиологии современных млекопитающих. Свою гипотезу ученый назвал «гипотезой долголетия, которое прошло через бутылочное горлышко».
Автор статьи задался вопросом: почему рептилии и другие позвоночные стареют медленнее млекопитающих?
Согласно гипотезе де Магальяйнша, в мезозойскую эру, когда на планете господствовали динозавры, млекопитающие жили в постоянном страхе. Тогда они, как правило, были маленькими и вели ночной образ жизни. Такие животные могли существовать только за счет быстрого размножения.
По мнению ученого, «длительное эволюционное давление» на ранних млекопитающих, которое шло на протяжении 100 миллионов лет, привело к потере у них генов, отвечающих за долголетие. Кроме того, перестали происходить регенерация тканей и восстановления ДНК. Автор считает, что такие качества млекопитающим когда-то передали «прародители». Первые эволюционировали от синапсид, рептилоподобных существ, среди которых были крупные хищники, такие как диметродон — он жил в пермский период, 250-300 миллионов лет назад.
«Уникальная эволюционная история первых млекопитающих сформировала современные фенотипы старения у их потомков. Я полагаю, что этот длительный период эволюционного давления оказал влияние на то, как мы, люди, стареем», — пояснил де Магальяйнш.
В качестве поддержки своей гипотезы ученый привел «молекулярное доказательство», а именно — утрату ДНК-фотолиазы в эвтерианской линии млекопитающих, которая произошла во времена динозавров.
ДНК-фотолиаза — один из механизмов восстановления видимым светом (320-500 нанометров) повреждений ДНК, вызванных УФ-излучением. Такие фотореактивирующие ферменты есть у бактерий, низших эукариотических организмов и некоторых высших животных, но в клетках млекопитающих они не обнаружены. Учитывая, что во времена динозавров млекопитающие вынуждены были вести в основном ночной образ жизни, отсутствие черт, активируемых видимым светом, для них логично. Но теперь, когда эти гигантские животные больше не преследуют млекопитающих, отсутствие ДНК-фотолиазы не лучшим образом отражается на «ремонте» их ДНК после повреждений.
Автор сделал вывод, что его «гипотеза долголетия, которое прошло через бутылочное горлышко» может пролить свет на эволюционные механизмы, отвечавшие за процесс старения у млекопитающих на протяжении миллионов лет.
Важно отметить, что идея де Магальяйнша относительно молодая. Необходимы дальнейшие исследования и фактические данные, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть гипотезу влияния динозавров на старение животных, в том числе человека.
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