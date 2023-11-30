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В НИУ ВШЭ построили модель для эффективного управления солнечным излучением
Исследователи из Высшей школы экономики и Университета Джорджа Мейсона изучили устойчивость потенциальных международных соглашений в вопросе солнечного геоинжиниринга. Авторы предложили схему, где выплаты направлены от богатых стран к бедным, что отличает их предложение от классических систем. Эта модель призвана сдерживать более уязвимые страны от излишнего использования метода, обеспечивая им компенсацию за возможные ущерб и адаптацию к изменениям климата.
Исследование опубликовано в журнале Environmental and Resource Economics. Солнечный геоинжиниринг, или управление солнечным излучением, — подход в борьбе с последствиями изменения климата, которые вызваны высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере. Этот метод рассматривается как временная мера, помогающая избежать катастрофического повышения температуры, пока страны сокращают выбросы парниковых газов, постепенно снижая их концентрацию.
Идея заключается в отражении части солнечной энергии обратно в космос. В рамках подхода изучают разные методы — от осветления морских облаков до установки специальных отражающих поверхностей в космосе. Ученые делают ставку на метод распыления в стратосфере светоотражающих сульфатных аэрозолей. Человечество уже сталкивалось с подобным явлением природного происхождения, когда из-за выбросов серы после извержения вулканов на Земле наступило глобальное похолодание. Теперь мелкие светоотражающие частицы планируется распылять намеренно.
Однако этот метод сопряжен с такими побочными эффектами, как изменение режима осадков, влияние на химию стратосферы, на микрофизику облаков. Кроме того, выбранный уровень аэрозоля в стратосфере должен поддерживаться регулярным распылением, иначе температура может резко повыситься, что гораздо хуже, чем ее плавное увеличение. Таким образом, залог успеха этого метода — механизмы контроля и сдерживания от чрезмерного использования аэрозоля, а также участие большинства стран в международном соглашении по этому вопросу.
Достичь стабильно работающих мировых соглашений по климатическим вопросам обычно сложно. Для решения этой задачи экономисты предлагают систему международных трансфертов — «выплат за участие» от тех, кто больше нуждается в соглашении, тем, кто нуждается в нем меньше. Однако страны с низким уровнем ВВП, как правило, более подвержены негативному воздействию изменения климата, поэтому зачастую именно эти страны наиболее заинтересованы в международном соглашении о снижении выбросов. Таким образом, «выплаты за участие» предполагается осуществлять от бедных стран богатым, что противоречит соображениям сокращения экономического неравенства и не может быть реализовано на практике. Иначе дело обстоит в вопросе управления солнечным излучением.
Научный сотрудник факультета экономических наук ВШЭ Ирина Бакалова и ее коллега из Университета Джорджа Мейсона Мария Белая смоделировали схему трансфертов для достижения стабильности таких соглашений. В ней денежные потоки направлены от более богатых стран к более бедным. Авторы отмечают, что предложенная схема поможет решить проблему справедливости, которая лежит в основе переговоров по климату между промышленно развитыми странами Глобального Севера и странами с развивающейся экономикой Глобального Юга. Эта схема сдерживает более уязвимые страны от чрезмерного использования метода и обеспечит им компенсацию за возможные ущерб и адаптацию к изменениям климата. Ученые подчеркивают важность готовности стран предоставить достаточные суммы для добровольного соглашения и учреждения специального фонда, подобного Климатическому фонду, решение о создании которого было принято на Конференции ООН в 2022 году.
«Наиболее уязвимые страны имеют стимулы к чрезмерному использованию стратосферных аэрозолей. Предложенные выплаты станут компенсацией за тот ущерб, который они понесут, соглашаясь на меньшее количество аэрозоля и, соответственно, более высокую среднюю температуру», — комментирует Ирина Бакалова.
Результаты работы свидетельствуют о том, что международные трансферты могут стать эффективным инструментом поддержания сотрудничества в рамках международных соглашений в области солнечного геоинжиниринга. На эти данные можно опираться при разработке политик и соглашений в вопросе климатических изменений. Возможно, на очередной Конференции ООН, стартующей 30 ноября в Дубае, странам удастся согласовать политику, которая действительно будет способствовать решению проблем, связанных с изменением климата.
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