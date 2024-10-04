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Ученые вывели формулу эффективного призыва к действию
На эффективность просьбы, поручения или любого другого текста, который должен побудить человека совершить какое-то действие, можно повлиять с помощью слов. Исследование, демонстрирующее, что грамотно подобранные формулировки мотивируют не хуже обстоятельств и личности автора сообщения, провели ученые из Польши и Италии.
Значению языка в жизни человека посвящены многие современные исследования. Одна из последних работ показала, что по словам, которые выбирает человек, можно выявить у него депрессию и предсказать, как она будет развиваться. Согласно другой статье, яркость и подробность истории в сочетании с уверенностью рассказчика помогают верно определить ее достоверность.
Специалисты из Университета социальных и гуманитарных наук в Варшаве (Польша) и Падуанского университета (Италия) предположили, что способность текста мотивировать человека на выполнение какого-то действия зависит не только от обстоятельств и личных качеств автора, но и от использованных слов. Статью, в которой перечисляются ключевые компоненты эффективного побуждения к действию, опубликовал научный журнал Personality and Social Psychology Bulletin.
В серии из трех экспериментов суммарно участвовал 1841 человек (728, 557 и 556 человек соответственно). На первом этапе людей из выборки разделили на две группы: одна получила задание написать текст для листовки, которая заставила бы других поучаствовать в экологических акциях, выборах или волонтерских проектах, а другая — для листовки о важности одного из перечисленных действий.
Далее участники эксперимента оценивали чужие тексты. Наиболее мотивирующими, по данным исследования, оказались сообщения с призывом действовать, а не размышления о значимости желательных действий. Самыми эффективными назвали тексты с глаголами и конкретной «инструкцией» (например, «поменять цепь на велосипеде», а не просто «подготовиться к поездке») в противовес аргументам в пользу того или иного поведения.
По мнению исследователей, глаголы могут активировать «системы мозга, отвечающие за привлечение внимания» и за счет этого приводить к конкретным действиям. Адресат сообщений с глаголами реагирует на них, поскольку чувствует, что реакции от него ждут.
Конкретика, в свою очередь, помогает легче представить и спланировать понятные шаги, которые позволят достичь цели. Когда последовательность действий неясна, люди с большей вероятностью не захотят выстраивать ее самостоятельно.
«Чтобы побудить кого-то заняться альпинизмом, нужно пробудить в нем намерение действовать. Однако слова “Давайте поднимемся на эту вершину” останутся лишь намерением, если вы не превратите их в конкретный план — как это сделать и когда», — пояснили авторы исследования.
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