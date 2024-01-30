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39 минут назад
Полина Меньшова
19

Робот научился читать шрифт Брайля вдвое быстрее, чем люди

6.3

Ученые разработали роботизированный датчик, который распознает шрифт Брайля в два раза быстрее, чем большинство людей. Для этого он использует не только необычные тактильные сенсоры, но и высокоэффектиуню нейросеть.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# кожа роботов
# медицинский робот
# нейросети
# осязание
Робот читает шрифт Брайля
Робот читает шрифт Брайля / © cam.ac.uk

Робототехника активно развивается, и задачи, которые стоят перед ней, требуют создавать алгоритмы, наделенные некоторыми свойствами человеческого организма. Например, для автоматизации доставки нужно улучшать способность роботов ориентироваться в пространстве. А чтобы осваивать ресурсы океанов, необходимо научить роботов проводить «тактильное зондирование», то есть определять объекты с помощью прикоснований. Ученые уже разработали «магнитную кожу», которая позволяет это делать: с ее помощью алгоритм способен как минимум различать одушевленные и неодушевленные предметы.

Благодаря чувствительности пальцев человек получает огромное количество информации об окружающем мире. Мягкость кожи при этом позволяет регулировать взаимодействие со средой: например, силу, с которой люди сжимают предметы. Создать технологию, у которой будут оба этих свойства одновременно, сложно. Однако ученым из Кембриджского университета (Влеикобритания) удалось это сделать на высоком уровне.

В статье, которую опубликовал журнал IEEE Robotics and Automation Letters, исследователи описали роботизированный датчик, который распознает шрифт Брайля точнее и быстрее аналогов. Его предшественники читали по одной букве и отрывались от поверхности после каждого символа — люди воспринимают текст на Брайле не так. Новая технология работает со шрифтом почти как человек, но делает это в два раза быстрее. Для распознавания шрифта Брайля использовали нейросетевую модель YOLO v8, относительно нетребовательную к вычислительным ресурсам.

По словам ученых, робот обрабатывает информацию с камеры и сенсорных датчиков одновременно, но когда он двигается, то изображение размывается и распознать буквы становится трудно. Чтобы избежать этой проблемы, исследователи обучили модель на искусственно размытых текстах, которые написаны шрифтом Брайля. Благодаря технологии компьютерного зрения алгоритм смог обнаруживать и классифицировать каждый символ.

Тестировали получившегося робота, быстро перемещая по строкам текста на Брайле. Датчик считывал 315 слов в минуту с точностью 87%. Это в два раза быстрее большинства людей, которые понимают шрифт, и почти с таким же количеством ошибок. Ученые отметили, что при использовании искусственного размытия такой результат можно считать удивительным.

Изначально технология не задумывалась как вспомогательная: чтение шрифта Брайля — просто эффективный способ протестировать чувствительность датчика. Подобные разработки полезны, например, для протезов с искусственной кожей, а также для приложений, которые определяют текстуру поверхности. Тем не менее итоговый алгоритм может стать помощником для слабовидящих людей: ученым удалось достичь баланса скорости и точности, показатели которых близки к человеческим.

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Hi-Tech
# искусственный интеллект
# кожа роботов
# медицинский робот
# нейросети
# осязание
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# JAXA
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# космонавтика
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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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Николай Цыгикало
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Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Imam Daud
4 часа назад
Нуб, а чёрная дыра где находится и что это означает

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Алексей Долбилкин
5 часов назад
Чего только не на придумывают, лишь бы оправдать свою теорию. А в будущем над этим будут смеяться так, как мы смеемся над тремя слонами на черепахе

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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Zhe Sh
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Ок, завтра накатаю вам кляузу на вас же!😁

Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИФизики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

Иван Колупаев
11 часов назад
Николай, я о крылатых ракетах, а не о ракетопланах с пилотами. Крылатые ракеты на гиперзвуке амеры тоже начали разрабатывать первыми, но похоже

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Редакция Naked Science
11 часов назад
Zhe, можете написать нам на почту? Разберемся

Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИФизики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

Zhe Sh
12 часов назад
Косячный - это да, но как-то странно косячит тогда(

Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИФизики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

Николай Цыгикало
12 часов назад
Иван, может и ошибаюсь, но гиперзвуковые аппараты полетели впервые у американцев? И пилотируемый, и на своём гиперзвуковом двигателе. И эти

Вертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтикеВертолетик, который смог: как Ingenuity совершил революцию в космонавтике

Zhe Sh
12 часов назад
Очень на нашего ̶Б̶у̶н̶ш̶у̶ Дзюбу похож. Который бедный. Но тот вроде вовсе не бедный.

Ученые показали, как различаются лица богатых и бедных людейУченые показали, как различаются лица богатых и бедных людей

Иван Колупаев
12 часов назад
Zhe, инет купи говорят в таких случаях 😁 чтоб получить банан на голой науке надо уж очень постараться. А вот сайт косячит у них нередко.

Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИФизики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

Zhe Sh
13 часов назад
Редакция, елы-палы, разбаньте мой ip наконец. Акк работает, но писать могу только из-под vpn, иначе все трётся. Безобразие, я считаю! 😡😡😁

Физики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИФизики не увидели распад ложного вакуума — вопреки тому, что написали СМИ

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