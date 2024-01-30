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В НИУ ВШЭ показали, что теменная кора может заставить нас рисковать
Решения в ситуации риска и неопределенности — неотъемлемая часть нашей жизни. Застраховать ли багаж при перелете, перебежать ли дорогу на красный свет, переходить ли на новую работу? Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить роль теменной коры при принятии рискованных решений. Они подавили возбудимость этой части мозга испытуемых, и оказалось, что в этом случае люди меньше склонны к риску.
Статья с результатами исследования опубликована в Cerebral Cortex. Научное сообщество давно пытается понять, как наш мозг принимает решения в ситуации неопределенности. Лабораторные условия трудно приблизить к реальной жизни, что усложняет исследования в этом направлении. В экспериментах обычно используются упрощенные модели риска — например, выбор между получением 200 рублей и игрой в лотерею, в которой при удачном исходе можно выиграть больше, а при неудачном — не выиграть ничего. Несмотря на кажущуюся простоту таких задач, полное понимание мозговых процессов, участвующих в принятии решений, до сих пор остается недостижимым.
Благодаря методам нейровизуализации (например, функциональной МРТ) было установлено, что в процессе принятия рискованных решений активно участвуют области префронтальной и теменной коры. Однако если о роли префронтальной коры известно уже достаточно много, то участки теменной коры изучены в гораздо меньшей степени.
В Институте когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ ученые применили метод транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для изучения роли задней теменной коры в процессе принятия рискованных решений. Этот метод позволяет временно и безопасно подавлять активность конкретных участков мозга. Подобное воздействие дает возможность исследовать изменения в поведении человека до и после стимуляции определенных областей коры, что способствует пониманию их роли в различных когнитивных процессах.
Использование ТМС в исследованиях дает возможность проводить несколько экспериментов с идентичными условиями для разных людей. Это обеспечивает высокую степень контроля и повторяемости условий эксперимента.
«До этого мы применяли аналогичный подход при исследовании роли дорсолатеральной префронтальной коры. Подавление возбудимости этой области заставляло испытуемых действовать менее рационально. Например, они обращали меньше внимания на средний выигрыш, который можно получить в лотерее. Однако в новом исследовании результаты оказались несколько другими», — рассказывает один из авторов исследования, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Ксения Паниди.
Во время эксперимента было обнаружено, что подавление активности задней теменной коры уменьшало склонность участников к риску в сравнении с контрольной группой. Однако исследователи подчеркивают, что процесс принятия решений в условиях риска включает в себя анализ обширного массива информации, охватывающего не только потенциальные выигрыши, но и вероятность их достижения.
Чтобы уточнить результаты, авторы статьи смоделировали поведение участников на основе экономических моделей, которые позволяют определить параметры поведения человека. Например, один из параметров описывает ценность денежного вознаграждения: чем выше ценность, тем вероятнее риск. Другой характеризует то, как человек воспринимает вероятности выиграть или проиграть в лотерею (иными словами, его субъективный оптимизм или пессимизм). Исследователи считают, что меньшая склонность к риску при подавлении задней теменной коры была связана именно с уменьшением субъективной ценности денег, а не с тем, что участники становились более пессимистичны в отношении шансов получить выигрыш.
«Результаты этого исследования подтверждают выводы, полученные в других лабораториях. Довольно часто способ подачи информации в экспериментах отличается в деталях, которые в итоге могут существенно повлиять на результат. В нашем случае мы наблюдаем достаточно устойчивый эффект, который уже не так сильно зависит, например, от того, какие именно лотереи предлагаются участникам, — рассказывает Ксения Паниди. — У нас появилось много новых вопросов. В частности, интересно было бы изучить взаимодействие префронтальной и теменной коры в процессе принятия таких решений».
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