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Биологи объяснили, почему кошки любят приносить игрушки хозяину
Кошки, как и собаки, умеют бегать за игрушками и возвращать их хозяевам. Это науке хорошо известно. Но кто из них делает это охотнее? Чтобы ответить на вопрос, американские ученые решили сравнить оба вида домашних питомцев. Они назвали наиболее восприимчивые к этой игре породы, а также порассуждали о природе такого поведения.
Гоняться за брошенным человеком предметом — обычное поведение для домашних животных. Больше всего оно присуще собакам. Считается, что это результат отбора при одомашнивании, когда люди стали охотиться с метательным оружием. Некоторые породы, например охотничьи, особенно склонны к таким действиям.
Обычно для человека и собаки бросание и возврат предмета (кольца, палки, мячика) — это игра. Однако такое поведение можно сделать полезным и закрепить с помощью тренировок. Для этого есть особая команда «апорт». Подразумевается, что собака готова ее выполнить.
Кошки — другое дело. Вряд ли при одомашнивании играла роль их способность находить брошенные вдаль предметы. Накопленные данные об игровом и социальном поведении кошек показали, что для кошек важнее привязанность к хозяину и отклик на подаваемые им сигналы.
Игра с предметами свойственна кошкам с четырех- и пятинедельного возраста и служит частью поведения хищника. Кошки преследуют добычу на короткие расстояния и тащат в другое место, более безопасное. Самки приносят ослабленное животное котятам для тренировки охотничьего инстинкта. Волки и гиеновидные собаки тоже преследуют жертву. Об охотничьих повадках собак на свободном выгуле мало что известно.
Ученые из Университета Пердью (США) вдохновились работой английских коллег, которые прицельно анкетировали владельцев кошек, приносящих игрушки. Только было неясно, насколько широко подобное поведение распространено. Так возникла идея более масштабного исследования. Статья с его результатами опубликована в журнале PLOS One.
Биологи воспользовались данными Джеймса Серпелла из Университета Пенсильвании (США), который проводил онлайн-опросы с марта 2008-го по июль 2022-го и с сентября 2015-го по 2023-й. Всего в нем участвовали 73 724 владельца собак из 151 страны и 8224 владельца кошек из 88 стран. Больше половины — из США.
Участники ответили на вопросы о 100 вариантах поведения питомцев и проставили оценки по пятибалльной шкале. Три вопроса касались поиска предметов. Например, «приносит в пасти маленькую игрушку, чтобы поиграть».
Ожидаемо, доля собак с таким поведением оказалась высокой — 77,8 процента. У кошек — почти 41 процент, что гораздо выше, чем считалось ранее.
«Для меня это самый большой вопрос: почему так много кошек бегают за игрушкой? Мы же не выводили их специально с этой способностью», — пояснила в интервью руководитель исследования Микель Делгадо.
Авторы применили методы машинного обучения, чтобы выявить корреляции и предсказать, какие именно признаки делают питомца более восприимчивым к этой игре.
У кошек сильнее корреляция с активностью (игривостью), чем у собак. Из этого ученые сделали вывод, что такое поведение — проявление скорее игрового, нежели хищнического инстинкта. В пользу этого говорит тот факт, что у обоих видов желание таскать игрушки с возрастом (или из-за болезней) снижается и что кошки-самки к такой игре менее склонны, чем самцы, что удивительно, учитывая сильный хищнический инстинкт у «слабого» пола.
Это одна из догадок. В дополнение ученые сформулировали еще три гипотезы. Охота за игрушкой закрепилась в процессе одомашнивания или выведении пород. Возможно также, что это вид социальной игры либо результат тренировки.
Исследователи также выявили некоторые корреляции с породами. Кошки дальневосточного происхождения — сиамские, бирманские, тонкинские — охотнее приносят игрушки. У собак к этому больше склонны ретриверы, пудели, пойнтеры и спаниели.
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