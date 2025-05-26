Умное приложение пермяков сделает жизнь питомца более комфортной и безопасной

Часто владельцы домашних питомцев сталкиваются с проблемой нехватки времени на полноценный уход за ними, что может приводить к критическим ситуациям. По данным Первого канала ежегодно на улицах России теряется более 200 тысяч кошек и собак, а 70% их травм происходят из-за бытовых происшествий. Сейчас появляется все больше различных устройств, которые направлены на обеспечение безопасности и удовлетворение основных потребностей питомца без прямого участия человека. К ним относятся автоматические кормушки, поилки, лотки и даже игрушки для самостоятельного развлечения. Студенты Пермского Политеха разрабатывают уникальную экосистему, позволяющую объединить все умные устройства для дома в единую сеть, чтобы в реальном времени управлять ими и наблюдать за состоянием питомца через смартфон, планшет или часы. Встроенные сервисы сделают уход за домашним животным более комплексным и комфортным.

Появление сервисов умного дома дало возможность жителям городов упростить и оптимизировать многие рутинные процессы. Сейчас автоматизация дошла и до ухода за питомцами, что очень полезно в ситуациях, когда приходится оставлять животное в одиночестве без контроля на несколько часов.

Студенты Пермского Политеха занимаются созданием экосистемы SmartPaws для полноценного ухода за домашними животными с учетом всех их уникальных потребностей. Проект позволяет объединить все гаджеты умного дома, тем самым позволяя на расстоянии контролировать уборку дома, питание, состояние здоровье, активность питомца и даже его развлечение.

SmartPaws – это мобильное приложение для смартфонов, планшетов или умных часов, содержащее связанные функциональные инструменты. Пользователю доступны несколько сервисов: дом, где показываются все умные, подключенные гаджеты, имеющиеся в квартире; электронный дневник животного; магазин с товарами и услугами; блог с рекомендациями экспертов; и система уведомлений.

– Приложение позволяет объединить видеокамеры, автоматические поилки, кормушки, GPS-ошейники, тренажеры и другие аксессуары для животных в единую сеть, которые подключаются по беспроводным протоколам связи Bluetooth, Wi-Fi и Zigbee. Система дает возможность настраивать сценарии их совместной работы, чтобы, находясь далеко от дома, пользователь мог взаимодействовать со своим любимцем и был спокоен за его состояние: наблюдать в режиме реального времени, общаться через двухстороннюю аудиосвязь, настраивать автоматическую подачу корма, замену воды и уборку по расписанию. Система распознает ситуацию в доме и управляет вниманием и поведением питомца, например, если тот загрустил или, наоборот, наводит беспорядок в квартире можно настроить включение музыки, телевизора или записанного голоса хозяина через умную колонку. Так можно в любую минуту быть с ним на связи и выполнять рутинные задачи незаметно, – рассказывает Дарья Чугайнова, руководитель проекта, студентка кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ.

Сервис предусматривает ведение электронного дневника животного, чтобы хранить всю важную информацию о нем в одном месте: имя, порода, возраст, данные о чипе, история вакцинаций и прививок, результаты анализов и другое. Можно отслеживать изменения в истории здоровья любимца, сравнивая с предыдущими показателями, а также добавлять личные комментарии и наблюдения для более глубокого анализа его состояния.

– Мы также работаем над внедрением собственного каталога, где пользователь сможет выбирать товары и услуги для питомца прямо в приложении — от умных устройств и кормов до услуг ветеринарных клиник, кинологов и груминг-салонов. Он выполнен с возможностью поиска по фильтру, предложения оформлены в виде карточек, в которых указана основная информация – фото, описание, контакты продавца (сайт, телефон, адрес), информация по стоимости, график работы и отзывы других пользователей. Все товары и услуги, представленные в каталоге, появляются посредством заключения партнерства с надежными поставщиками, которые прошли нашу внутреннюю проверку. У пользователей будет возможность накопления кэшбэка 1-3% от покупки и последующим выводом на карту или частичной оплатой других товаров в приложении, – объясняет Мария Кудина, научный руководитель, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ, кандидат технических наук.

В отдельной ленте пользователям будут отображаться советы и рекомендации от экспертов по уходу за домашними животными. Материалы адаптированы лично под каждого на основе аналитики персонального дневника, чтобы обеспечить питомцу наилучший уход и внимание.

Политехники разрабатывают систему на языках программирования Swift и Kotlin для гибкости, производительности и безопасности, а также удобства интеграции с другими умными сервисами. Продукт совместим с операционными системами iOS и Android.

– Наше приложение будет доступно для скачивания бесплатно с ограниченным функционалом и допустимым подключением только одного типа умного устройства (если у человека в доме несколько камер, то не надо оплачивать тариф больше, только для того, чтобы подключить их все. Если устройства одного типа, то они считаются как одно устройство) и созданием аккаунта на одного животного. Для расширения возможностей пользователь сможет воспользоваться одним из трех платных тарифов (от 450 до 1290 рублей), – добавляет Дарья.

Сейчас разработчики занимаются доработкой прототипа и в скором времени планируют выходить на российский рынок умных технологий. Продукт будет особенно полезен владельцам породистых, гиперактивных питомцев, нескольких домашних животных и «особенных» любимцев, которые требуют повышенного внимания, а также различным заводчикам.

Приложение студентов Пермского Политеха повысит внимательность хозяев к своим подопечным и сделает их совместную жизнь более комфортной и безопасной.

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ПНИПУ 1106 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.