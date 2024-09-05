В НИУ ВШЭ разработали метод высококачественного редактирования изображений

Исследователи Центра ИИ НИУ ВШЭ, AIRI и Бременского университета разработали новый метод редактирования изображений на основе глубинного обучения — StyleFeatureEditor. Он позволяет точно воссоздавать мельчайшие детали изображения и сохранять их при редактировании. С его помощью пользователи смогут изменять цвет волос или выражение лица без потери качества изображения.

Результаты работы опубликованы на самой цитируемой конференции по компьютерному зрению CVPR 2024. Искусственный интеллект уже научился генерировать изображения и редактировать их. Это стало возможным благодаря генеративно-состязательным нейросетям (GANs — generative adversarial networks). Архитектура предполагает две независимые сети: генератор производит изображения, дискриминатор различает реальные и сгенерированные образцы, и они соревнуются друг с другом. Новым этапом в развитии генеративно-состязательных сетей стала модель StyleGAN. Она может генерировать изображения и изменять их отдельные части по запросу пользователя, но не умеет работать с реальными фото или картинками.

Исследователи Центра ИИ НИУ ВШЭ, AIRI и Бременского университета предложили способ быстро и качественно редактировать реальные изображения. Ученые создали метод (StyleFeatureEditor) с двумя модулями: первый воссоздает (реконструирует) исходное изображение, а второй редактирует эту реконструкцию. Результат работы модулей передается в StyleGAN в понятном для нейросети наборе внутренних представлений, из которых и создается редактированное изображение. При этом разработчикам удалось решить проблемы, которые возникали в предыдущих исследованиях: при небольшом наборе представлений нейросеть хорошо редактировала изображение, но теряла детали исходного изображения, а при большом наборе все детали сохранялись, но нейросеть не понимала, как их правильно преобразовать с учетом поставленной задачи.

Для решения этой проблемы исследователи предложили следующее: первый модуль ищет и большие, и маленькие представления, а второй учится редактировать большие на примере редактуры маленьких представлений. Однако, чтобы обучить эти модули правильно редактировать представления, нейросети нужны настоящие изображения и их отредактированные версии.

«Нам нужны были образцы, например одно и то же лицо с разной мимикой, прической, деталями. К сожалению, таких пар изображений не существует на данный момент. И мы придумали хитрость: с помощью метода, работающего с малыми представлениями, мы создали реконструкцию настоящего изображения и пример редактирования этой реконструкции. Несмотря на то что получились довольно простые примеры без деталей, модель четко поняла, как правильно совершать редактирования», — рассказывает один из авторов статьи, стажер-исследователь Центра глубинного обучения и байесовских методов Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН ВШЭ, младший научный сотрудник лаборатории Fusion Brain AIRI Денис Бобков.

Однако обучение только на сгенерированных (простых) примерах ведет к потере деталей при работе с реальными (сложными) изображениями. Чтобы этого не происходило, ученые добавили реальные изображения в обучающую выборку. И нейросеть училась воссоздавать их в деталях.

Таким образом, показав модели и как редактировать простые, и как воссоздавать сложные изображения, ученым удалось создать условия, при которых нейросеть научилась редактировать сложные изображения. В частности, разработанный подход справляется с добавлением новых элементов стиля, а также лучше сохраняет детали исходных изображений по сравнению с другими существующими методами.

В случае простой реконструкции (первый ряд) StyleFeatureEditor аккуратно воспроизвел шляпку, в то время как большинство других методов ее практически потеряло. Лучшее качество разработанный метод показал в случае добавления аксессуаров (третий ряд): большинство методов справились с добавлением очков, но только StyleFeatureEditor сохранил исходный цвет глаз.

«Благодаря технике обучения на сгенерированных данных, мы получили модель с хорошим качеством редактирования, а также быструю скорость работы за счет использования подхода с достаточно легковесными нейросетями. Фреймворку StyleFeatureEditor требуется всего 0,07 секунды на редактирование одного изображения», — говорит Айбек Аланов, заведующий Центром глубинного обучения и байесовских методов Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН ВШЭ, руководитель научной группы «Контролируемый генеративный ИИ» лаборатории Fusion Brain AIRI.

Исследование поддержано грантом для исследовательских центров в области искусственного интеллекта, предоставленным Аналитическим центром при Правительстве России. Результаты исследования будут представлены в докладе на ежегодной конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Fall into ML 2024, которая пройдет в НИУ ВШЭ 25-26 октября. На площадке Высшей школы экономики ведущие ученые в области искусственного интеллекта обсудят лучшие работы, опубликованные на конференциях А* в 2024 году — флагманских событиях этой области. Демо разработанного метода можно опробовать на HuggingFace, код — в Github репозитории.

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НИУ ВШЭ 336 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».