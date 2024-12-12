Российские ученые узнали, как рев маралов раскрывает их статус и индивидуальность

Исследователи из НИУ ВШЭ, МГУ и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН изучили уникальные вокализации сибирских благородных оленей — маралов (Cervus canadensis sibiricus) в разгар брачного периода, когда самцы используют особые гонные крики для привлечения самок и отпугивания соперников. Ученые выяснили, как в акустических особенностях этих звуков отражаются статус самца (держит ли он в данный момент гарем или только претендует на это) и его индивидуальные особенности.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Zoology . Гонные крики — это важные элементы внутривидовых взаимодействий, которые помогают самцам благородных оленей привлекать самок (подчас целыми группами) и отпугивать других самцов и являются неотъемлемой частью брачного периода. В природе конкуренция за право обладания гаремом (группой самок) очень высока, поэтому самцы копытных разрабатывают сложные стратегии, включающие как физические демонстрации силы, так и акустические.

Акустические демонстрации хороши тем, что они отлично работают на больших дистанциях и даже в условиях плохой видимости, например ночью, когда у оленей как раз и происходит большинство взаимодействий. Именно гонные крики помогают самкам на большом расстоянии определить статус и качество самца, а соперникам — понять, стоит ли вступать в борьбу.

Как показали результаты исследования, гонный крик может служить своего рода «паспортом», отражающим статус самца. По сравнению с периферийными самцами, держащимися на окраине гарема, самцы — держатели гаремов издают более короткие гонные крики с более высокой минимальной основной частотой.

Основная частота звука — параметр, который субъективно воспринимается как высота голоса, он может включать несколько измерений: минимальная, максимальная, начальная и конечная основная частота. Причем даже у одного самца со сменой статуса изменяются параметры звуков: при захвате гарема у самцов снижаются начальная и максимальная основная частота, а вот минимальная основная частота, наоборот, повышается, звуки при этом становятся короче.

Несмотря на то что гонные крики могут отражать статус и изменяются при смене социального положения самца, их индивидуальные черты обычно сохраняются. Ранее считалось, что каждый олень обладает уникальными акустическими характеристиками, можно сказать, акустической «подписью», которая позволяет отличать его от других самцов. Такая предполагаемая хорошая индивидуализированность звуков до сих пор применяется в заповедниках при учетах оленей на слух, когда натренированный учетчик с одной точки (точки послуха) определяет количество оленей вокруг по разнице в их голосах.

По словам одного из авторов исследования, доцента факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Ольги Сибиряковой , хотя индивидуальность в гонных криках выражена, не всегда она проявляется достаточно хорошо: зоологам удалось правильно определить индивидуальную принадлежность 53,2 процента звуков, что, безусловно, превышает случайные величины, однако говорит о том, что не всегда можно определить индивидуальность конкретной особи. Примечательно, что статус правильно определяется для 78,9 процента гонных криков.

«Вокализации оленей могут передавать информацию не только об индивидуальной принадлежности кричащего, но также и о его статусе, причем информация о статусе выражена в звуках намного лучше, чем информация об индивидуальности, что может указывать на большую важность трансляции окружающим информации о статусе во время периода размножения», — отмечает исследовательница.

Результаты исследования могут быть использованы при работе с оленями в естественных условиях, при учетах оленей, важных для природоохранной и охотоведческой деятельности, а также при разработке неинвазивных методов изучения копытных. Применение неинвазивных методов мониторинга может облегчить работу зоологов и экологов, позволив отслеживать статус и поведение оленей в различных условиях без вмешательства в их естественную среду обитания.

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