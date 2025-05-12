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Под поверхностью Марса снова заподозрили наличие воды, на этот раз на гораздо меньшей глубине
Новые данные от сейсмостанции Mars InSight показали, что на глубине пяти-восьми километров под поверхностью Красной планеты может скрываться жидкость общим объемом намного больше Северного Ледовитого океана. Наличие там воды считают единственным реалистичным объяснением.
На поверхности Марса геологи замечают извилистые русла пересохших рек и даже песчаные «пляжи» на берегах древнего моря. По современным представлениям, четыре миллиарда лет назад Марс был покрыт океанами общим объемом примерно как Северный Ледовитый или еще больше.
Куда исчезла марсианская гидросфера — один из самых интересных вопросов планетологии. Подозревают, что в основном «виноваты» сравнительно слабая марсианская гравитация и практически отсутствующее в наши дни магнитное поле планеты. Напомним, магнитосфера защищает от космической радиации, которая без такой обороны может просто лишить мир полноценной атмосферы.
Но геологи обдумывают и альтернативный сценарий: возможно, далеко не вся утерянная марсианская вода «улетела» в космос. Немалая часть могла погрузиться в недра планеты в качестве подземных резервуаров, залежей льда и даже молекул, встроенных в структуру минералов. Такие породы называют гидратированными. Кроме того, не исключено, что Марс лишился только большей части воды на поверхности, а в недрах продолжает сохранять ее со времен формирования.
Недавно ученые сообщали, что марсианская сейсмостанция Mars InSight получила данные о возможном наличии крупных подземных запасов воды на глубине около 10-20 километров. Впрочем, эту информацию сочли сомнительной. Некоторые исследователи полагают, что предполагаемые объемы подземной марсианской воды сильно преувеличены.
Недавно ученые из Китая, Австралии и Италии снова проанализировали сигналы, полученные из глубин Марса тем же космическим аппаратом, и нашли нечто еще интереснее. В статье для издания National Science Review исследователи рассказали, что обратили внимание на сейсмические волны после двух падений метеоритов и во время одного марсотрясения.
Метеориты упали в сентябре и декабре 2021 года, образовались кратеры диаметром около 130 и 50 метров. Марсотрясение произошло в мае 2022-го и оказалось самым сильным за все четыре года работы Mars InSight (с 2018-го по 2022-й).
Выяснилось, что во время этих событий на глубине от пяти с небольшим до восьми километров необычно медленно распространялись поперечные сейсмические волны — с колебаниями, которые идут перпендикулярно направлению распространения. Известно, что в жидкости таких колебаний не происходит вообще, а в насыщенной жидкостью пористой породе они замедляются.
Поэтому исследователи пришли к выводу, что на этих глубинах под поверхностью Марса действительно скрывается жидкость. Самое интересное, что такой жидкостью считают именно воду: на этом уровне в марсианской коре, по оценкам, температура составляет от плюс 10 до 30 градусов Цельсия. Для расплавленной магмы это слишком мало, для льда — слишком много.
Ученым удалось составить представление о предполагаемых объемах воды на этих глубинах: 520-780 метров глобального эквивалентного слоя (GEL). Что это значит? Если бы вся эта вода вышла на поверхность, она покрыла бы Марс глобальным слоем толщиной 520-780 метров. Это эквивалентно объему от 75 до 113 миллионов кубических километров. Объем Северного Ледовитого океана оценивают в 18 миллионов кубических километров. Если данные Mars InSight верны, то внутри Марса может храниться в несколько раз больше воды, чем когда-то было на поверхности.
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.
Новые данные от сейсмостанции Mars InSight показали, что на глубине пяти-восьми километров под поверхностью Красной планеты может скрываться жидкость общим объемом намного больше Северного Ледовитого океана. Наличие там воды считают единственным реалистичным объяснением.
Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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