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18 минут назад
Александр Березин
22

Гипотезу о километрах воды на современном Марсе поставили под сомнение

5.3

Недавно ученые из США и Японии, опираясь на исследования «на месте», заявили, что под поверхностью Красной планеты — один-два километра жидкой воды. Автор новой работы показал, что ситуация может быть заметно сложнее.

Астрономия
# внеземная вода
# Марс
# марсианская вода
Посадочный аппарат InSight действительно открыл следы воды в марсианской коре, но действительно ли ее там целые километры? / © James Tuttle Keane, Aaron Rodriquez, Scripps Institution of Oceanography

В научпопе принято представлять ситуацию так: древний Марс был влажным и теплым, а потом потерял свою атмосферу в космос, после чего туда же ушла его вода. На практике расчеты ученых давно показали, что за время существования Солнечной системы лишиться по такому сценарию что газов, что воды довольно проблематично. Поэтому в научной среде дискуссия о том, куда делась марсианская вода, всегда носила довольно ожесточенный характер.

Недавняя миссия посадочного аппарата InSight хотя и провалила глубокое бурение, помогла записать немало сейсмических волн от марсотрясений. На их основе сперва американская, а затем и японская группа исследователей заявила, что между 10 и 20 километрами под поверхностью Марса сейсмические волны так резко меняют свою скорость, что это можно объяснить только наличием воды. Причем в большом объеме: практически все поры породы там должны быть заполнены H2O. Довольно необычный вывод, ведь на Земле масса воды, но на таких глубинах под твердой поверхностью ее нет. Почему бы на Марсе все было иначе — оставалось неясным.

Брюс Якоски из Университета Колорадо в Боулдере (США) раскритиковал эту идею, причем основал свои возражения на моделях самих авторов предшествующего исследования. Результаты его анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Якоски отметил, что в использованной его предшественниками модели насыщение марсианских пород на глубине на самом деле может находиться в очень широком диапазоне значений, от 0 до 100%. Самая высокая вероятность действительно ближе к полному насыщению. Но эту близость не стоит преувеличивать: в 50% случаев моделируемое насыщение ниже 63%.

Ученый заключил, что вероятность полного насыщения водой действительно «слегка выше». Его недостаточно, чтобы уверенно исключать более низкие значения. Особенно с учетом малой длительности наблюдений, на которых основана модель его предшественников.

Не так-то просто принять, что под этой весьма сухой поверхностью действительно прячутся километры жидкой воды, Тем более, что под земными пустынями такого нет / © NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS

Казалось бы, не все ли равно, сколько конкретно воды на глубине, откуда ее вряд ли извлекут астронавты? Разница есть: как констатировал Якоски, если заполнение пор там действительно около единицы, то речь идет об огромных показателях. Будь эта вода распределена по поверхности Марса равномерно, то образовала бы слой в один-два километра. На Земле аналогичная цифра (с учетом океанской воды) была бы больше трех километров, то есть сравнимой.

По сейсмическим данным нельзя исключать, что в слоях выше 10 километров на Марсе немало водного льда. Учитывая еще и его, получится, что именно в коре Красной планеты содержится основной объем ее древних океанов. Тогда он должен быть близок к объему океанов Земли. Это достаточно удивительная картина, поскольку в земных условиях воды океанов на такую глубину не мигрируют. Чтобы принять подобный сценарий, нужны более существенные доказательства.

Дискуссия о марсианской воде носит не просто отвлеченный теоретический характер. Если она там в таких количествах есть, то с высокой вероятностью на планете может быть и микробная жизнь. Наконец, при таком объеме воды в грунте в случае начала терраформирования заметная ее часть мигрирует вверх (за счет процессов испарения и таяния мерзлотной «коры» над жидкой водой). В этом случае перспективы терраформирования Марса становятся намного более обнадеживающими и практически обоснованными.

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Астрономия
# внеземная вода
# Марс
# марсианская вода
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