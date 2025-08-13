Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Curiosity запечатлел «коралл» на Марсе

Curiosity запечатлел «коралл» на Марсе / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

На изображении запечатлена минеральная порода, которая благодаря эрозии со временем приняла удивительную форму, напоминающую коралл. Это не колония микроорганизмов, как в земных океанах, а результат естественных процессов отложения и выветривания.

И все же без воды здесь не обошлось. Как известно, миллиарды лет назад на Марсе существовала вода в жидком виде, а растворенные в ней минеральные соли в виде прожилок откладывались в породе, пока та превращалась в камень. Под воздействием перепадов температур и ветра камень постепенно разрушался, высвобождая эти отложения, которые и приняли причудливые формы.