Curiosity запечатлел «коралл» на Марсе
Сотрудники NASA недавно опубликовали снимок, сделанный камерой высокого разрешения марсохода Curiosity в кратере Гейла на Красной планете.
На изображении запечатлена минеральная порода, которая благодаря эрозии со временем приняла удивительную форму, напоминающую коралл. Это не колония микроорганизмов, как в земных океанах, а результат естественных процессов отложения и выветривания.
И все же без воды здесь не обошлось. Как известно, миллиарды лет назад на Марсе существовала вода в жидком виде, а растворенные в ней минеральные соли в виде прожилок откладывались в породе, пока та превращалась в камень. Под воздействием перепадов температур и ветра камень постепенно разрушался, высвобождая эти отложения, которые и приняли причудливые формы.
Американские ученые выявили неожиданную связь: дети, которые в раннем детстве любили помогать окружающим и отличались добросердечностью, спустя много лет придерживались более здоровых пищевых привычек.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Многочасовое сидение с телефоном в руках или неограниченное время видеоигр у детей и подростков приводит к последствиям, связанным с ухудшением здоровья, выяснили датские исследователи. Сопровождающие привычку не расставаться со смартфоном малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаточный сон провоцируют риски возникновения болезней сердца в будущем.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации
Кто убил тысячи каспийских нерп?
Возрождение мамонтов не нужно: России лучше снова стать родиной слонов
Самые холодные места на Земле
Сколько на самом деле потенциально обитаемых планет в нашей Галактике?
Гипотетические естественные спутники Земли
Летопись на коже: зачем древние люди наносили на тело татуировки и что они означают?
10 самых необычных аэропортов мира
