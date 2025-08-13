Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
ИИ помог российским физикам найти более прочные виды сталей для ядерных реакторов
Российские ученые нашли новые стали для ядерных реакторов с помощью машинного обучения. Полученные результаты позволят создавать более долговечные и безопасные атомные реакторы.
Исследование опубликовано в журнале Materials & Design. Поиск новых сталей с уникальными свойствами — актуальная задача в современном материаловедении. Стали широко применяются в аэрокосмической, нефтегазовой, ядерной энергетике и других высокотехнологичных отраслях. До сих пор разработка новых сталей является трудоемким процессом и требует значительных временных затрат.
Перед исследователями стояла задача: найти новые стали с улучшенными механическими свойствами относительно уже используемых в корпусах атомных реакторов. Чтобы ускорить этот процесс, они применили машинное обучение. Физики из ВНИИА им. Духова и МФТИ создали обширную базу данных по сталям, включающую 294 состава сталей и более 4000 данных по их механическим свойствам и параметрам термообработки. На основе этой базы были обучены модели машинного обучения, предсказывающие заданные свойства сталей, такие как предел текучести, длительная прочность и ударная вязкость.
«В работе мы реализовали полный цикл поиска новых материалов: сбор базы данных, обучение моделей машинного обучения, разработка алгоритма поиска новых сталей (эволюционного алгоритма) и самое важное — экспериментальная верификация найденных соединений. Крайне мало работ, в которых проводился подобный цикл исследований и в результате которых были бы обнаружены новые стали с улучшенными свойствами», — поделился Круглов Иван, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов МФТИ.
Для поиска новых составов сталей ученые разработали эволюционный алгоритм, похожий на тот, который заложен в биологической эволюции. Сначала в алгоритме генерируется первое поколение сталей случайным образом, то есть задается элементный состав сталей и параметры их термообработки. Затем на это поколение воздействуют четыре оператора, формирующие следующее усовершенствованное поколение.
Первый оператор — оператор мутации: он случайно выбирается определенное количество сталей, в каждой из которых спонтанно выбирает признак, который будет мутироваться. Далее этот признак таким же образом меняется в пределах десяти процентов от исходного значения. Следующий оператор называется скрещивание или наследственность. Он выбирает случайно несколько различных сталей, из этой подвыборки наугад выбираются лучшие родители для новой стали и происходит скрещивание.
Это значит, что произвольным образом выбираются признаки от одного и другого родителя и объединяются, формируя новую сталь. Далее идет третий оператор: в образовавшееся поколение спонтанно добавляются новые стали. И последний оператор создает следующее поколение из нескольких первых лучших сталей из предыдущего поколения. В результате применения этих четырех операторов получается новое поколение, свойства которых точно не хуже предыдущего поколения. В данном алгоритме ключевыми параметрами являются число поколений, размер поколения и параметры случайного скрещивания.
Для увеличения точности теоретического расчета механических свойств сталей ученые добавили в алгоритм обучения микроструктурные параметры. Это позволило модели запоминать более сложные паттерны и выучивать более комплексные закономерности, что положительно повлияло на качество результатов.
Разработанный алгоритм предложил пять составов для сталей, отсутствующих в обучающей выборке, при этом механические свойства которых были лучше, чем у используемых на текущий момент в отрасли сталей Физики синтезировали стали по полученным результатам и экспериментально проверили их механические свойства. Эксперименты подтвердили, что новые стали обладают высоким пределом длительной прочности, ударной вязкости и пределом текучести. Эти материалы перспективны для конструирования более надежных корпусов реакторов. Например, параметр предел длительной прочности означает, какую нагрузку может выдержать сталь в течение заданного времени при заданной температуре. Повышение этого свойства увеличивает срок использования корпусов реакторов.
Эксперимент подтвердил теоретические расчеты, сделанные с помощью модели машинного обучения. Однако для двух из пяти сталей наблюдалось расхождение между предсказанием и экспериментом. Физики связывают это с методологией эксперимента — модели не учитывают целиком все этапы выплавления стали, плюс существуют ошибки при экспериментальной проверке свойств.
«Кроме того, оказалось, что модель выучила паттерн: чем больше никеля в составе, тем больше предел текучести. А в двух из пяти сталей, в которых мы сильнее всего ошибаемся, оказалась очень высокая концентрация никеля (какой не было в обучающей выборке), что и дало такие ошибки. Вообще говоря, проблема экстраполяции за обучающую выборку — это довольно известная проблема в машинном обучении, решение которой пока неизвестно. В будущем мы планируем учитывать все эти недостатки на всех этапах — от сбора данных до экспериментальной верификации, чтобы делать более точные модели и получать новые стали с лучшими механическими свойствами», — объяснил Трофимов Иван, младший научный сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ.
Разработанный подход универсальный, и его можно применять не только для поиска новых сталей, но и в целом для поиска новых материалов.
В работе участвовали физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, ВНИИА имени Духова и АО «НПО «ЦНИИТМАШ».
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Скорость времени и «парадокс близнецов»
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
«США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP» — что наука об этом думает?
Стивен Хокинг: «В Боге не было необходимости, а у Бога не было времени»
Фантастические микробы-экстремофилы из шахт Баксанской нейтринной обсерватории
Голодный культ: как один таксист убил сотни людей словами… и палками
Арсенал джедая: световые мечи «Звездных войн»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии