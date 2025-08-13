Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сан-Франциско стал ареной «подпольных» поединков человекоподобных роботов

Несколько месяцев назад в одном из складских помещений Сан-Франциско (Калифорния) появился необычный бойцовский клуб, о котором узнали журналисты издания Core Memory.

Поединок человекоподобных роботов в Сан-Франциско / © Chris Behroozian

Помещение оборудовано парой импровизированных столов с компьютерами, рингом в виде бойцовской клетки и местами для зрителей. Каждую субботу здесь проходят закрытые поединки между человекоподобными роботами, дистанционно управляемыми людьми.

По описанию журналистов, атмосфера боев напоминает нечто среднее между киберпанк-шоу и турниром UFC: неон, громкая музыка, ведущий, зрители у ринга. Роботы выходят на арену в шлемах, перчатках и «костюмах». У каждого — свой образ и «биография».

Поединки уже настолько популярны в Сан-Франциско, что их организаторы, Ксения и Виталий Булатовы, считают свое детище новым видом спорта — первой в мире лигой боевых роботов, управляемых людьми.