Сан-Франциско стал ареной «подпольных» поединков человекоподобных роботов
Несколько месяцев назад в одном из складских помещений Сан-Франциско (Калифорния) появился необычный бойцовский клуб, о котором узнали журналисты издания Core Memory.
Помещение оборудовано парой импровизированных столов с компьютерами, рингом в виде бойцовской клетки и местами для зрителей. Каждую субботу здесь проходят закрытые поединки между человекоподобными роботами, дистанционно управляемыми людьми.
По описанию журналистов, атмосфера боев напоминает нечто среднее между киберпанк-шоу и турниром UFC: неон, громкая музыка, ведущий, зрители у ринга. Роботы выходят на арену в шлемах, перчатках и «костюмах». У каждого — свой образ и «биография».
Поединки уже настолько популярны в Сан-Франциско, что их организаторы, Ксения и Виталий Булатовы, считают свое детище новым видом спорта — первой в мире лигой боевых роботов, управляемых людьми.
Американские ученые выявили неожиданную связь: дети, которые в раннем детстве любили помогать окружающим и отличались добросердечностью, спустя много лет придерживались более здоровых пищевых привычек.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Многочасовое сидение с телефоном в руках или неограниченное время видеоигр у детей и подростков приводит к последствиям, связанным с ухудшением здоровья, выяснили датские исследователи. Сопровождающие привычку не расставаться со смартфоном малоподвижный образ жизни, неправильное питание и недостаточный сон провоцируют риски возникновения болезней сердца в будущем.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
