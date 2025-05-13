  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 часа назад
Сеченовский Университет
1
119

Ученые рассказали, как устроена новая вакцина от аллергии на кошек

4.7

Исследователи Сеченовского Университета вместе с коллегами из Венского медицинского университета обнародовали технологию создания нового класса рекомбинантных вакцин, предназначенных для лечения аллергии на кошек.

Сеченовский Университет
# аллергия
# аллергия на кошек
# Вакцина
# кошки
# пептиды
Домашняя кошка / © Юстиниан Ганзен, ru.wikipedia.org

Как работает вакцина, ученые описали в статье, опубликованной в одном из ведущих научных журналов журнале Allergy. По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях.

Аллергия на кошек — одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены — белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки.

«Бороться с аллергией можно с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) — метода, который предполагает введение аллергена, вследствие чего повышается устойчивость организма к его воздействию. Однако доступные препараты для АСИТ представляют собой вакцины на основе экстрактов аллергенов, то есть аллергены выделяют непосредственно из шерсти кошки.

В таких препаратах сложно соблюсти необходимую дозировку аллергена, они не охватывают весь спектр аллергенных белков, требуют многократного введения препарата и могут вызывать аллергические побочные эффекты», – пояснил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, заведующий лабораторией иммунопатологии Сеченовского Университета академик РАН Александр Караулов.

Исследователи разработали первую в мире рекомбинантную вакцину от аллергии на кошек, лишенную недостатков экстрактных вакцин. Создание вакцины началось с изучения крови пациентов с подтвержденной аллергией на кошек. Для этого исследовалась чувствительность к полной панели аллергенов кошек, произведенных с поддержкой гранта РНФ АллергочипРФ (No:23-75-30016). Ученые выяснили, что 98% пациентов чувствительны к основному кошачьему аллергену Fel d 1, а у 63-65% также обнаружена реакция на дополнительные аллергены Fel d 4 и Fel d 7. В дальнейшем были определены участки этих аллергенов (пептиды – короткие фрагменты молекулы), наиболее значимые для развития аллергических симптомов.

Затем ученые соединили эти участки с белком-антигеном PreS — он помогает иммунной системе лучше «видеть» пептиды, а также делает их безопасными для организма, снижая риск аллергических реакций. Полученную конструкцию вакцины с помощью методов генной инженерии получали в виде рекомбинантного белка. Всего ученые получили пять вариантов конструкции, которые различались порядком расположения активных участков (пептидов) аллергенов.

Доклиническое тестирование иммуногенности и эффективности проводилось на кроликах. Исследователи вводили им две инъекции новой вакцины с интервалом в один месяц, а контрольная группа получала уже существующие препараты для АСИТ от аллергии на кошек. По итогам эксперимента выяснилось, что вакцина вызывает выработку антител, которые блокировали до 85% IgE-опосредованной аллергической реакции на кошачьи аллергены, при этом существующие препараты показали значительно более слабый эффект. Кроме того, для достижения результата потребовалось всего две инъекции новой вакцины вместо 6-15 у существующих препаратов.

Также оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
23 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# аллергия
# аллергия на кошек
# Вакцина
# кошки
# пептиды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Май
800
Мозг во сне
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
13 Май
1500
Роботы летят на Марс
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
13 Май
700
От яблока Ньютона до черных дыр: путешествие в мир гравитации
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
14 Май
800
Пропорции тела, локомоция и адаптации к климату
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Облака в высоких слоях атмосферы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История Балтийского моря
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Индустриальный Кузбасс
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
3 часа назад
Полина Меньшова

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Биология
# вода
# кровеносные сосуды
# отпечатки пальцев
# пальцы
Вчера, 20:38
Елизавета Александрова

Под поверхностью Марса снова заподозрили наличие воды, на этот раз на гораздо меньшей глубине

Новые данные от сейсмостанции Mars InSight показали, что на глубине пяти-восьми километров под поверхностью Красной планеты может скрываться жидкость общим объемом намного больше Северного Ледовитого океана. Наличие там воды считают единственным реалистичным объяснением.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# марс
# марсианская вода
Позавчера, 14:10
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
9 мая
Березин Александр

Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил Германию

Ответ на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче.

История
# Беларусь
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# Германия
# история России
# СССР
# Украина
Выбор редакции
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
A K
A K
3 минуты назад
-
0
+
Эх, попросите у них вакцину от аллергии на пыльцу берёзы. АСИТ пару раз пробовал, никаких результатов...
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно