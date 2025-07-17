Ученый разрешил «запрещенную» жидкую воду на поверхности Марса

Полтора десятка лет назад студент из Непала открыл на снимках NASA потоки жидкой воды на четвертой планете. Большинство ученых отреагировало на это с серьезным скепсисом. Одна за одной выходили работы о том, что этого не может быть, ведь давление и температура там слишком низки. Но в новом исследовании показано, почему на самом деле жидкая вода возможна даже в марсианских условиях, то есть открытие потоков там вполне реально.

Хотя поверхность Красной планеты несет множество признаков древних морей и рек, сегодня атмосферное давление там такое низкое, что любая жидкая вода должна немедленно закипать и превращаться сразу в водяной пар. В 2011 году анализ снимков марсианской поверхности показал, что на некоторых крутых склонах там то появляются, то пропадают темные потеки. Тогда же ученые выдвинули предположение, что это жидкая соленая вода — соленая достаточно, чтобы иметь возможность остаться жидкой даже в экстремальных условиях Марса.

Но идея о возможности жидкой воды (пусть и экстремально соленой) на современной четвертой планете вызвала сильное отторжение со стороны множества других научных групп. Вышло множество работ, чьи авторы пытались показать, что это невозможно, а подтеки — то ли движение пыли, то ли что-то еще. Одним из аргументов таких исследователей стало то, что на поверхности Красной планеты (в том числе в зоне этих потоков) не удалось обнаружить большого количества атомов водорода в грунте. То есть там не может быть больших объемов воды — а раз так, непонятно, что же служит источником для самих потоков.

Сезонные потоки воды на Марсе действительно могут быть водными, а не пылевыми, как настаивали многие оппоненты первооткрывателей / © NASA

Теперь Винсент Шеврье (Vincent Chevrier) из Университета Арканзаса (США) опубликовал в Communications Earth and Environment работу, где показал, что такие возражения не учитывают ряд моментов и на самом деле жидкая вода может течь и на сегодняшнем Марсе.

Шеврье опирался на анализ метеоданных от миссии «Викинг-2». Ученый объяснил это тем, что только для этого аппарата есть уверенная регистрация на поверхности четвертой планеты инея. Как он отметил, иней, несмотря на малую толщину его слоя, один из самых логичных источников поверхностной воды на крутых склонах: даже если атомов водорода в грунте под ним и не изобилие, иней будет образовываться из водяных паров в местной атмосфере

В районе посадки «Викинга-2» давление атмосферы колебалось от 7,5 до 10,0 миллибар (миллибар — примерно тысячная земного атмосферного давления). При таком давлении точка кипения у воды наступает при температуре лишь немногим выше 0 °C, то есть точки ее размораживания. За время наблюдений аппарата температура колебалась от -118 °C до -53 °C., то есть размораживание водного льда выглядело невозможным. Шеврье напоминает, что растворы воды с хлоридом кальция могут иметь температуру плавления в -53 °C, а растворы с перхлоратом кальция — и в -31 °C.

Нужные температуры на поверхности Марса возникают, но уже в теплое время года, когда поверхность инея резко уменьшается за счет сублимации, то есть прямого превращения в водяной пар, без промежуточной жидкой фазы. На Земле так тоже иногда бывает в особо солнечную погоду зимой. Ученый приходит к выводу, что из-за этого образование жидкой соленой воды на поверхности Красной планеты возможно только в относительно узком диапазоне условий.

Во-первых, нужен иней на грунте, во-вторых, вода должна содержать соли именно перхлората кальция, во-вторых, образование ее жидкой фазы идет только после начала таяния инея в конце зимы — начале весны и идет до его исчезновения. По времени это один марсианский месяц, то есть примерно два земных. Причем и количество такой воды будет невелико, поскольку перхлората кальция в местном грунте лишь примерно один процент, да и слой инея на нем лишь доли миллиметра.

Шеврье предложил проверить свою правоту посадочными аппаратами с гигрометрами и химанализаторами на борту. Ученый подчеркнул, что если все так, то теоретически это поднимает современную обитаемость поверхности Марса. До сих пор считалось, что даже экстремофильная жизнь там возможна не ближе одного метра от поверхности, на глубине.

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Александр Березин 720 статей Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».