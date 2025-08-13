Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Беспилотный грузовик впервые прошел маршрут Петербург–Казань за 24 часа

Представители российской компании Navio (бывший SberAutoTech), занимающейся технологиями автономного вождения, сообщили, что их тягач первым в России преодолел в беспилотном режиме путь длиной 1600 километров из Санкт-Петербурга в Казань.

Художественное изображение будущего полностью автономного тягача Navio / © Navio

Дорога заняла всего 24 часа вместо привычных 58, так как беспилотнику, в отличие от человека, не требуется время на сон и отдых. Испытательный заезд Navio показал, что автономный транспорт может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов.

© РИА Новости

Стоит отметить, что во время тестов в кабине тягача на водительском кресле находились инженеры компании — для контроля и на случай нештатных ситуаций. Однако в будущем грузовики Navio смогут выполнять автономные маршруты без присутствия человека.