  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Елизавета Александрова
13

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

4.8

Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.

Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Экзопланета TOI-700 d в представлении художника
Экзопланета TOI-700 d в представлении художника / © NASA's Goddard Space Flight Center

Нынешняя земная атмосфера — вторичная: она постепенно «накопилась» уже после того, как возникла сама планета, а источниками «накоплений» считают извержения вулканов и жизнедеятельность микроорганизмов. Без жизни на Земле не было бы столько кислорода, но углекислый газ и азот все равно остались бы.

Следуя этой логике, в космосе много лет разыскивают такие же «Земли», но пока не находят то, что нужно, — планеты, отвечающие четырем критериям: сравнимые с Землей по размеру и массе; карликовая родительская звезда; нахождение на самом комфортном расстоянии от нее; наличие плотной атмосферы. Первым трем требованиям отвечает уже целый список миров, но атмосферного богатства у них не обнаруживается.

Очень яркий пример — расположенная всего в 39 световых годах от нас система TRAPPIST-1, которую астрономы прозвали «гороховым стручком» за то, что в ней наблюдают целую россыпь примерно одинаковых каменистых, землеподобных планет. Три из них расположены в зоне потенциальной обитаемости, возле своего маленького солнца — красного карлика. Но даже их наблюдения через новейшую орбитальную обсерваторию «Джеймс Уэбб» приводят к неутешительному выводу: похоже, они практически безвоздушные.

Исследователи подозревают, что причиной в этом случае стала типичная особенность красных карликов: они испускают очень мощные вспышки. Астрофизики из Австрии решили на примере TRAPPIST-1 рассчитать то минимальное расстояние от карликовой звезды, на котором планета может достаточно долго удерживать свою атмосферу. Результатами ученые поделились в статье, доступной на сервере препринтов Корнеллского университета (США).

Авторы смоделировали ситуацию для планет именно земных габаритов, которые расположены возле звезд массой от 0,1 до 1,2 солнечной и возрастом от миллиона до нескольких миллиардов лет. На разных этапах эволюции звезды по-разному светят и греют, так что это тоже важно. При этом рассматривали разные варианты соотношения углекислого газа и азота в атмосфере.

Сопоставление зоны потенциальной обитаемости землеподобных планет (светло-зеленая полоса) и разных вариантов границы зоны удержания атмосферы в зависимости от состава (разноцветные линии) / © Gwenaël Van Looveren et al, 2025

Выяснилось, что, как и следовало ожидать, зона потенциальной обитаемости с зоной удержания атмосферы полностью не совпадает, но они могут пересекаться, если планета держится примерно в пять раз ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, а звезда при этом — красный карлик массой примерно в половину нашего светила.

Астрофизики «подставили» свои результаты под местоположения реально наблюдаемых и подходящих экзопланет. Оказалось, практически все они — слишком близко к своим звездам. В TRAPPIST-1 зона удержания атмосферы находится гораздо дальше, чем «нужно»: если поместить туда планеты, они уже будут за пределами потенциально обитаемой зоны.

Расположение некоторых известных землеподобных экзопланет по отношению к зоне потенциальной обитаемости их систем (светло-зеленая полоса) и зоне удержания атмосферы (разграничена красной линией) / © Gwenaël Van Looveren et al, 2025

Но одна экзопланета оказалась почти в идеальном месте — и на территории «обитаемости», и прямо возле той линии, где она может долго удерживать атмосферу из углекислого газа с маленькой добавкой азота. Это TOI-700 d из системы красного карлика в 101 световом годе от нас.

Масса экзопланеты немного более земной, а в радиусе она практически такая же, как наша планета. Впрочем, даже на нее, по словам исследователей, надежд немного: ранее исследования показали, что без сильного магнитного поля TOI-700 d свой воздух удержать не может. В любом случае в ближайшие месяцы ее планируют снова понаблюдать.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# землеподобные планеты
# зона обитаемости
# космос
# красные карлики
# экзопланеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Пойманное пространство, или что такое голография?
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Фев
Бесплатно
Удивительные миры за орбитой Нептуна
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва
Лекция
18 Фев
700
Начало Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Мозг: итоги 2024 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Фев
Бесплатно
Орнитология. Разбор по косточкам
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
600
Царская дипломатическая переписка и архивы из Эль-Амарны
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Фев
600
Как общество достижений повлияло на внутреннюю жизнь современного человека
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Фев
Бесплатно
Двойной лекторий: история первого выхода в открытый космос и ‎микропластик внутри нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Фев
600
В глубине кургана: погребения аристократии Боспорского царства
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 18:49
Ольга Иванова

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.

Интервью
# интеллект насекомых
# меганевра
# насекомые
# членистоногие
# Эволюция насекомых
Эксклюзив
Выбор редакции
5 часов назад
Игорь Байдов

Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Помпеи стали римской колонией лишь за 160 лет до извержения Везувия. Каменные плиты, пережившие катастрофу, хранят следы повозок, дождевых потоков, отпечатки ног. Каждая колея — словно страница дневника, рассказывающая о том, как жили Помпеи. Американский археолог изучил улицы города и узнал, как местные жители изменили свою жизнь после полной установки римской власти.

Археология
# Везувий
# дороги
# Помпеи
# Римская империя
Позавчера, 12:02
Елизавета Александрова

Летящие на Марс астронавты вовремя узнают о солнечном шторме

Солнечная радиация в межпланетном пространстве — одна из серьезных проблем для пилотируемой космонавтики. Полет на Марс длится долгие месяцы, а прогнозировать крупное солнечное событие пока не представляется возможным. Тем не менее ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события и дать космонавтам время укрыться от пиковой дозы. Как выяснилось, в этом может помочь уже успешно работающий на Марсе прибор.

Космонавтика
# космическая радиация
# космос
# марс
# пилотируемый полет
# солнечная активность
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
13 февраля
Елизавета Александрова

В Солнечной системе заподозрили наличие объектов из Альфы Центавра

Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.

Астрономия
# космос
15 февраля
Evgenia

Физики обосновали, как время может течь обратно в открытой квантовой системе

Ученые математически объяснили возможность обратного течения времени на микроуровне. Новое исследование показывает, что противоположные стрелы времени теоретически могут возникать в определенных квантовых системах.

Физика
# T-симметрия
# время
# математика
# открытая квантовая система
# симметрия времени
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Интересующиеся сновидениями и мечтатели лучше запоминают свои сны

    1 минута назад

  2. Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

    4 минуты назад

  3. Разработана новая платформа для восстановления речи после инсульта

    1 час назад

  4. Пермские ученые оценили угрозы кибербезопасности компаний

    1 час назад
Выбор редакции

Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»

Позавчера, 18:49

Последние комментарии

Иван Колупаев
25 минут назад
Василий, сдается мне что это у вас американцы нассали 😏 Сейчас вдруг выясняется что с руки USAID кормились не только наши "независимые сми" но и

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Иван Колупаев
41 минута назад
NeoLogism, а не хотите уточнить чью именно повесточку отрабатывают VisualCapitalist и Global Petrol Prices? 😂 А ведь именно они являются авторами данной инфографики.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Svetlana
46 минут назад
Мэр наш, правда, уже под арестом... но некоторые стройки идут, да:)

Столицу Албании заполонят необычные небоскребы

Александр Французов
1 час назад
поживем увидим)

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

Александр Французов
1 час назад
а где в просчетах вес автомобиля,качество протектора и проч проч? а цена всего этого применения? а уборка?

Найден способ улучшить сцепление шин с заснеженными дорогами

Василий Давыденко
4 часа назад
Сотни раз повторял и 101 раз повторю тем кто пишет эти статьи для быдла: "Давайте обвалим рубль до 1000 руб. за доллар и будем сидеть и радоваться что в

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Alexander Baulin
4 часа назад
Больше всего потрясла колея на каменной мостовой. Я думал - они вечные

Улицы Помпей рассказали, как город приспосабливался к римскому владычеству

Серёга Токарев
5 часов назад
Alone, но если это всего лишь оптический эффект что тут может быть загадочного

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Диман Caubehu
5 часов назад
Ох уж эти папарацци везде достанут...

Австралийский спутник рассмотрел китайскую станцию «Тяньгун»

Александр Панов
5 часов назад
А как озимые переживут малоснежные зимы. И вообще растения приспособились к снегу зимой?

Жители России утратили веру в рукотворность глобального потепления

Seva
11 часов назад
Guber, ну если орбита луны никак не измениться то нет

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Гена Пастухов
12 часов назад
Guber, фильм "Машина времени" смотрели?

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Игорь Коняшов
12 часов назад
Альберт, Да, тогда и история описывалась с твердых марксистско-ленинских позиций! Счастливые были времена! "Самое лучшее в мире советское

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

+ + + + + | + + + + +
13 часов назад
Ну если нам повезёт и луна будет освещена солнцем, то земля станет плодородней :)

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Игорь Коняшов
14 часов назад
Осталось только понять, как эти дебилы насчитали "100 триллионов долларов ущерба от изменения климата к 2100 году и ухудшением условий жизни сотен

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Арт Лим
14 часов назад
Это самая интересная статья из всех, что я читал.

Геологи назвали разумную жизнь естественным результатом эволюции планет

Дмитрий Простов
15 часов назад
термоядерная бомба это вообще не совсем бомба, а скорее неконтролируемая реакция синтеза. какой процент водорода в ней реагирует? были опасения,

Ученый предложил взорвать самую мощную в истории термоядерную бомбу, чтобы остановить изменения климата

Sergey Smirnov
15 часов назад
Radhab, все нужно менять относительно зарплаты. По кувейтский зарплате и бензин и вода - копейки.

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Guber Troll
15 часов назад
Если он столкнётся с луной как это повлияет на планету земля?

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Альберт Султанов
15 часов назад
Владимир, Если брать его слова в расчёт то вместо 50 рублей может быть и 10 рублей и т.д. Именно это он имел ввиду

Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно