Пермские ученые повысили качество получения белой целлюлозы

Целлюлоза — основной компонент производства бумаги и картона, но сфера ее применения этим не ограничивается. Из нее делают вискозные и шелковые нити, высокопрочные волокна, целлофановые пленки, пластмассы, лаки, бездымный порох и многое другое. Для этих целей используют около семи процентов вырабатываемой в мире целлюлозы. Ее производство требует тщательной механической и химической переработки древесины. Для этого используется сложное и дорогостоящее технологическое оборудование. Важно, чтобы предприятия применяли самые современные и эффективные технологии, которые позволят сэкономить энергию и сырье, а также значительно уменьшить загрязнение сточных вод, особенно от отбелки целлюлозы. Ученые Пермского Политеха разработали улучшенную схему этого процесса, которая позволяет получить беленую и облагороженную целлюлозу (для химической переработки) высокого качества белизной не менее 90 процентов с меньшим экологическим следом.

Статья опубликована в журнале «Химия растительного сырья». Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Целлюлозу для химической переработки часто называют растворимой целлюлозой, так как в процессе дальнейшей переработки из нее получают растворы для производства различных волокон и пленок. Это позволяет использовать ее для получения широкого спектра продуктов текстильной, пищевой, медицинской и других отраслей промышленности. Однако ее производство в промышленных масштабах в России приостановлено, тогда как в зарубежной практике получение такого продукта востребовано, и спрос на нее высок.

В России, богатой лесными ресурсами, возобновление производства древесной целлюлозы для химической переработки актуально, поскольку это позволит решить проблему импортозамещения: в настоящее время вместо древесины в стране используют хлопок, а древесные волокнистые продукты часто импортируют. Производство древесной целлюлозы для химической переработки требует усовершенствования технологии с целью получения продуктов, заменяющих хлопок.

Ученые Пермского Политеха улучшили разработанную ими ранее оригинальную технологию получения растворимой целлюлозы. Вместо дорогих кислорода, озона со сложными технологиями и неэкологичного молекулярного хлора политехники используют экологичные и более технологичные отбеливающие реагенты – пероксид водорода и хлорит натрия.

«Технология включает в себя несколько этапов. Целлюлозу необходимо обработать пероксидом водорода в кислой среде, затем щелочью. Далее производят отбелку: сначала хлоритом натрия, потом проводят горячее щелочное облагораживание и снова отбеливают хлоритом натрия. К целлюлозе для химической переработки предъявляются жесткие требования по вязкости в зависимости от ее назначения; этот показатель регулируют с помощью гипохлорита натрия. В заключение процесса отбелки проводят обработку целлюлозы кислотой», – комментирует Ольга Носкова, доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, кандидат технических наук.

«В нашей схеме мы оптимизировали ступени отбелки и облагораживания целлюлозы, чтобы приблизить показатели качества древесной целлюлозы к качеству целлюлозы из хлопка, сделав этот процесс более экологичным и эффективным. Для этого в схему добавлен новый этап – повторная отбелка хлоритом натрия. Он практически не подвергает древесные волокна разрушению, в то время как при других методах этого процесса потери волокна значительны. Оптимизированная технология производства позволила получить древесную целлюлозу, не уступающую по качеству хлопковой», – рассказывает Фирдавес Хакимова, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, доктор технических наук.

Разработанная учеными Пермского Политеха улучшенная технология обработки целлюлозы с использованием более экологичных реагентов открывает новые перспективы для возобновления ее производства в России. Это не только поможет решить проблему импортозамещения, но и значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивая высокое качество конечного продукта и его соответствие государственным стандартам. Преимущество технологии также в том, что ее можно внедрить в существующие технологии на действующих заводах с относительно небольшими затратами, гораздо меньшими, чем строительство нового производства.

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ПНИПУ 986 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.