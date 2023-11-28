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8 минут назад
Алиса Гаджиева
17

Археологи раскрыли магию «Церкви дьявола»

4.3

Финские и карельские маги веками проводили колдовские ритуалы, используя естественные геологические объекты.

Археология
# акустика
# геология
# история
# колдовство
# магия
# пещеры
# ритуалы
# этнография
пещера колдунов
В некоторых местах ширина пещеры менее одного метра. Для археологов это не стало препятствием / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

На востоке Финляндии находится национальный парк Коли, главная достопримечательность которого — одноименная сопка. Это самая высокая точка среди горных возвышенностей Восточной Финляндии. Но парк известен не только природными красотами.

На юге горного массива расположена пещера Пирункиркко (Pirunkirkko), которую местные жители также называют «Церковью дьявола» (или «Чертовой церковью»). Коридор длиной 34 метра изгибается, образуя букву Z. Карелы прошлого верили, что если пройти этот коридор до конца, можно встретить черта.

вход в пещеру колдунов
Вход в колдовскую пещеру / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

По данным этнографов, в XIX и начале XX веков у входа в эту пещеру местные колдуны проводили ритуалы. И, что интересно, пещера откликалась на голос мага: из нее слышались удары барабана, хлопанье в ладоши и даже детский смех.

Археологи из Университета Восточной Финляндии решили выяснить, что за магия действует в «Церкви дьявола». Результаты своего исследования они изложили в работе, опубликованной в журнале Open Archaeology.

Вначале ученые собрали максимально полные этнографические записи, связанные с пещерой Пирункиркко. Поблизости от нее есть еще несколько пещер, связанных с дьяволом: Пирунлуола («Дьявольская пещера»), Пирунваара («Дьявольская гора») и Пирункаллио («Дьявольская скала»). Да и в целом горный массив Коли местные жители считали царством, населенным духовными сущностями. Вершины, названные Укко-Коли и Акка-Коли, посвящены дохристианскому богу грома и его супруге. Тем не менее основные ритуалы проводили именно в «Церкви дьявола».

По преданию, «Чертова церковь» была местом встречи шаманов, известных как tietäjä, velho или noita, которые приходили из финских и карельских земледельческих общин, чтобы связаться с миром духов, исцелить больных и восстановить равновесие между людьми и природой.

Самые известные маги давали публичные представления. Они кричали, бушевали, прыгали, пинались и дрожали, как бы борясь с невидимыми силами или запугивая их. После такого вступления магические специалисты обращались с вопросом, просьбой либо пожеланием к духам пещеры, а те им отвечали. И отвечали по-разному, то есть это не было просто эхо. Зрители приходили в восторг и еще больше доверяли мудрому колдуну.

Авторы работы не ограничились обобщением этнографических данных. Они провели акустические измерения в разных точках пещеры, записали получившиеся звуки и сравнили их между собой.

схема пещеры
Схема пещеры / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

Аудиоанализ показал, что пещера Пирункиркко имеет ярко выраженные акустические характеристики. Во внутреннем коридоре шириной менее метра наблюдается ярко выраженное явление резонанса, когда стоячая волна между двумя параллельными скальными стенами создает долгий звук с частотой 219-232 герца.

Этот звук, проходя по коридору, по-разному отражается от разных участков стен, поэтому на выходе получаются разные звуки: например, похожие на хлопки лопающихся воздушных шаров, хлопанье в ладоши и удары барабанов. Кроме того, звук может быть возбужден пением на той же частоте или на частоте, кратной ей.

Явление резонанса должно было работать и в исторических ритуалах, проводимых в пещере, поскольку, как показывают этнографические записи, они изобиловали громкими импульсоподобными звуками.

колдовская пещера
Поверхности стен пещеры весьма неоднородны, поэтому звук, резонируя, меняется по-разному / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

Исследователи также выяснили, что современные шаманы продолжают традиции предков: они тоже любят общаться с духами «Церкви дьявола». Но методы изменились, и сейчас они в основном не дерутся с невидимыми противниками, а напевают заунывные мелодии. Пещера реагирует на один из трех поющихся тонов — тот, который соответствует резонансной частоте, — усиливая его на протяжении всего пения. Времена года, по-видимому, не влияют на этот феномен, поскольку он повторяется в записях, сделанных в марте, июле и сентябре.

По мнению авторов работы, эта акустика и ритуалы — не изолированные феномены, а скорее результат взаимодействия человека с физическим окружением и природной средой. Реверберации демонстрируют глубокую связь мага с некоей нечеловеческой сущностью, подтверждают его существование и сигнализируют о его активном участии.

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Археология
# акустика
# геология
# история
# колдовство
# магия
# пещеры
# ритуалы
# этнография
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skygoo _
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Wladimir Butwilowski
10 минут назад
kpi, зачем дурку то включать, голубчик?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
11 минут назад
Oleksandr Kuznetsov, относительно "камней" с нулевой массой покоя и планковским временем жизни измерить что либо не получится. Совсем

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
12 минут назад
Nick K, в точку!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
13 минут назад
Алексей Геннадьевич, хороший вопрос.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
47 минут назад
И все шесть параллельные?- Cдаётся мне, что при боковом ветре там будут садиться на рулёжки. А кто-то с них ещё и взлетать))

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kpi
1 час назад
Святослав Фадеев, Учебники Вам в помощь! Читайте, считайте и все поймете.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
ООО Дрв, А также мы опираемся на атомную бомбу (И.В. Сталин сумел понять, что без СТО у Курчатовской команды ни чего не получится), на движение

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
1 час назад
Константин Руденский, как раз и можно, задавая направление спина зависимых чего-то там, можем без задержки (мгновенно) передавать инфу в любую

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Прощальная Птица, Если Вы под излучением понимаете свет, то его скорость будет одна и та же для любой системы отсчета. Ну а "исчезновение",

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
PHUKET TOP, Если бы, да кабы во рту выросли грибы...)) Не может материальный объект двигаться быстрее скорости света. Нет ни таких объектов, ни их следов.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ekaterina Yudina
2 часа назад
Generic Name, а если создать источник света на точке ထ расположенной между точкой О и позитивным направлением Х? Ну или источник -ထ между т.О и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

ООО Дрв
2 часа назад
Ну если коротко то получается мы просто ограничены в знаниях на сегодня. И СТО это просто теория. Ведь теорией она перестает быть если ее докажут

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
2 часа назад
А. Лаптев, не верно, тут нельзя суммировать скорость относительно земли 2 х объектов и получить их взаимную скорость относительно друг друга.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ekaterina Yudina
2 часа назад
kpi, мой папа часто говорил мне "не отрицай существование того что не раскрыто, но соглашайся с тем что изучено."

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
2 часа назад
Рашид Имадиев, логика не верна в том что время будет замедляться и скорость не будет зависеть от времени линейно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Коняшов
3 часа назад
И. Колупаев, Вы ещё тупее, чем я думал...Если вдоль траектории, то скорость порядка 8 км/сек. Если поперек, то близко к нулю

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Ekaterina Yudina
3 часа назад
Дмитрий Глебов, а в черной дыре с какой скоростью движется материя? Не быстрее света?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
юрий рацевич, А может быть интересней "время скорости"? или "скорость расстояния"? )) Давайте объявим конкурс на самую .... забавную единицу измерения.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Самодуров
3 часа назад
O. peiko, если результат наблюдения зависит от восприятия, то может уже смириться с теорией, что вся наблюдаемая вселенная - результат нашего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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