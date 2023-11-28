Археологи раскрыли магию «Церкви дьявола»

На востоке Финляндии находится национальный парк Коли, главная достопримечательность которого — одноименная сопка. Это самая высокая точка среди горных возвышенностей Восточной Финляндии. Но парк известен не только природными красотами.

На юге горного массива расположена пещера Пирункиркко (Pirunkirkko), которую местные жители также называют «Церковью дьявола» (или «Чертовой церковью»). Коридор длиной 34 метра изгибается, образуя букву Z. Карелы прошлого верили, что если пройти этот коридор до конца, можно встретить черта.

Вход в колдовскую пещеру / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

По данным этнографов, в XIX и начале XX веков у входа в эту пещеру местные колдуны проводили ритуалы. И, что интересно, пещера откликалась на голос мага: из нее слышались удары барабана, хлопанье в ладоши и даже детский смех.

Археологи из Университета Восточной Финляндии решили выяснить, что за магия действует в «Церкви дьявола». Результаты своего исследования они изложили в работе, опубликованной в журнале Open Archaeology.

Вначале ученые собрали максимально полные этнографические записи, связанные с пещерой Пирункиркко. Поблизости от нее есть еще несколько пещер, связанных с дьяволом: Пирунлуола («Дьявольская пещера»), Пирунваара («Дьявольская гора») и Пирункаллио («Дьявольская скала»). Да и в целом горный массив Коли местные жители считали царством, населенным духовными сущностями. Вершины, названные Укко-Коли и Акка-Коли, посвящены дохристианскому богу грома и его супруге. Тем не менее основные ритуалы проводили именно в «Церкви дьявола».

По преданию, «Чертова церковь» была местом встречи шаманов, известных как tietäjä, velho или noita, которые приходили из финских и карельских земледельческих общин, чтобы связаться с миром духов, исцелить больных и восстановить равновесие между людьми и природой.

Самые известные маги давали публичные представления. Они кричали, бушевали, прыгали, пинались и дрожали, как бы борясь с невидимыми силами или запугивая их. После такого вступления магические специалисты обращались с вопросом, просьбой либо пожеланием к духам пещеры, а те им отвечали. И отвечали по-разному, то есть это не было просто эхо. Зрители приходили в восторг и еще больше доверяли мудрому колдуну.

Авторы работы не ограничились обобщением этнографических данных. Они провели акустические измерения в разных точках пещеры, записали получившиеся звуки и сравнили их между собой.

Схема пещеры / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

Аудиоанализ показал, что пещера Пирункиркко имеет ярко выраженные акустические характеристики. Во внутреннем коридоре шириной менее метра наблюдается ярко выраженное явление резонанса, когда стоячая волна между двумя параллельными скальными стенами создает долгий звук с частотой 219-232 герца.

Этот звук, проходя по коридору, по-разному отражается от разных участков стен, поэтому на выходе получаются разные звуки: например, похожие на хлопки лопающихся воздушных шаров, хлопанье в ладоши и удары барабанов. Кроме того, звук может быть возбужден пением на той же частоте или на частоте, кратной ей.

Явление резонанса должно было работать и в исторических ритуалах, проводимых в пещере, поскольку, как показывают этнографические записи, они изобиловали громкими импульсоподобными звуками.

Поверхности стен пещеры весьма неоднородны, поэтому звук, резонируя, меняется по-разному / © Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

Исследователи также выяснили, что современные шаманы продолжают традиции предков: они тоже любят общаться с духами «Церкви дьявола». Но методы изменились, и сейчас они в основном не дерутся с невидимыми противниками, а напевают заунывные мелодии. Пещера реагирует на один из трех поющихся тонов — тот, который соответствует резонансной частоте, — усиливая его на протяжении всего пения. Времена года, по-видимому, не влияют на этот феномен, поскольку он повторяется в записях, сделанных в марте, июле и сентябре.

По мнению авторов работы, эта акустика и ритуалы — не изолированные феномены, а скорее результат взаимодействия человека с физическим окружением и природной средой. Реверберации демонстрируют глубокую связь мага с некоей нечеловеческой сущностью, подтверждают его существование и сигнализируют о его активном участии.

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