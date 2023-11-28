Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

Эпидемию ожирения связывают с доступностью ультраобработанной пищи — высококалорийных продуктов с ярко выраженным вкусом. Например, мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания. Среди диетологов и психологов давно устоялось мнение, что привлекательность такой пищи для человека заключается в природном стремлении есть что-то как можно более калорийное и приятное на вкус. Однако напрямую эту гипотезу протестировали только сейчас, и результаты исследования оказались неожиданными.

Научная работа, развеивающая популярный даже среди ученых миф, опубликована в рецензируемом журнале Appetite. Ее авторы, сотрудники Бристольского университета, дали несколько комментариев изданию The Guardian.

В диетологии под ультраобработанной пищей понимают продукты, которые прошли промышленную обработку одним или несколькими способами и в своем составе имеют дополнительные ингридиенты, традиционно не считающиеся кулинарными (например, гидрогенизированные жиры, концентрированные фруктозные сиропы). К ним относят освежающие напитки, восстановленные соки, полуфабрикаты из промышленного фарша и мясной эмульсии (сосиски, колбасы), готовые завтраки, сладкие закуски, снеки, конфеты.

Смежный и нередко синонимичный термин — «гипервкусная еда». Как правило, в составе ультраобработанной пищи содержатся подсластители или иные усилители вкуса. Такие продукты часто радикально отличаются на вкус от любых необработанных (фрукты, овощи, свежие молочные продукты, семена), слабообработанных (кулинарные ингредиенты) или обработанных (первая группа, приготовленная с помощью второй без использования сложных способов обработки). В западной диетологии степень обработки пищи классифицируют по нескольким шкалам, наиболее распространена из которых Nova.

Отождествление гипервкусной и ультраобработанной пищи кажется логичным. Не менее разумным выглядит логический аргумент, что такая еда нам нравится, поскольку мы эволюционно стремимся как можно меньшими силами наполнить свой желудок. Но вся наука растет из тестирования вроде бы очевидных идей.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи из Бристольского университета (Великобритания) разработали эксперимент, в котором подопытные должны оценивать предлагаемую пищу по нескольким параметрам. Изначально планировалось, что участники будут пробовать еду на вкус, но эпидемиологические ограничения во время подготовки исследования поставили на этой процедуре крест.

Эксперимент немного изменили, сделав его дистанционным — так даже получилось расширить выборку. А учитывая, что оценивали привлекательность еды, а не ее фактические свойства, на релевантность данных исключение непосредственно поедания пищи не повлияло.

Всего предложенный опрос полностью прошли 224 взрослых человека, не имеющих диетологических ограничений: не веганы или вегетарианцы и не страдающие пищевыми расстройствами либо аллергиями. Их разделили на три когорты, оценивающие каждая свой список отобранных по определенному критерию продуктов. Естественно, испытуемые не знали, что действительно хотят узнать исследователи и по каким признакам рассортированы продукты в списках.

Графики зависимости приятных ощущений от пищи (liking), желания ее съесть (food reward) и вкусовой интенсивности (taste intensity, усреднение солености, сладости и силы вкусовых ощущений) в трех когортах продуктов: отобранных по калорийности (energy density arm), степени обработки (level of processing arm) и соотношению жиров с углеводами (carbohydrate-to-fat arm). В нижнем правом углу каждого графика приведены изначальные гипотезы — как должны были примерно выглядеть графики согласно предположениям по умолчанию. Этот рисунок отражает данные исследования с разбивкой на когорты, точка зрения «от людей» / © doi.org/10.1016/j.appet.2023.107124

Первая когорта получила продукты, отличающиеся калорийностью, вторая — уровнем обработки, а третья — соотношением жиров и углеводов. Всего 52 продукта, часть из которых повторялась в разных или во всех группах. Исследователи использовали только простые продукты, а не сложные рецепты.

Участники должны были представить, как они пробуют предложенный продукт и оценить его по пяти критериям: насколько он приятен (имеется в виду ощущение от пищи во рту), желание съесть, соленость, сладость, интенсивность вкуса (сила вкусовых ощущений в целом).

Вместе с каждой фотографией подопытные также получали вопрос, насколько им знаком продукт. А после серии вопросов (24 или 32 продукта в зависимости от когорты) участники исследования проходили несколько опросов, для оценки их пищевого поведения, демографических характеристик и несколько дополнительных форм. Среди последних — самостоятельная оценка ощущения голода и жажды во время исследования.

Анализ полученных опросников после нормализации, верификации первичных данных в сравнении с похожими исследованиями и отсева бракованных результатов показал несколько интересных зависимостей. Единственная первичная гипотеза, которая подтвердилась, — люди предпочитают пищу с примерно равным содержанием жиров и углеводов. При этом содержание белка не играет роли.

Графики зависимости привлекательности пищи от калорийности (energy density), степени обработки (level of processing) и соотношения жиров с углеводами (carbohydrate-to-fat). Этот рисунок отражает данные исследования без разбивки на когорты, точка зрения «от продуктов» / © doi.org/10.1016/j.appet.2023.107124

Гипотеза о том, что привлекательность пищи линейно зависит от ее калорийности, не нашла подтверждения. А ультраобработанные продукты оказались менее желанными, чем просто обработанные. Хотя просто обработанные и более привлекательны, чем необработанные и слабообработанные.

Это означает, что повышенное потребление такой еды не связано напрямую с непосредственным желанием людей, необходим поиск альтернативных факторов. Но это задача для другого исследования.

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