Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли
Эпидемию ожирения связывают с доступностью ультраобработанной пищи — высококалорийных продуктов с ярко выраженным вкусом. Например, мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания. Среди диетологов и психологов давно устоялось мнение, что привлекательность такой пищи для человека заключается в природном стремлении есть что-то как можно более калорийное и приятное на вкус. Однако напрямую эту гипотезу протестировали только сейчас, и результаты исследования оказались неожиданными.
Научная работа, развеивающая популярный даже среди ученых миф, опубликована в рецензируемом журнале Appetite. Ее авторы, сотрудники Бристольского университета, дали несколько комментариев изданию The Guardian.
В диетологии под ультраобработанной пищей понимают продукты, которые прошли промышленную обработку одним или несколькими способами и в своем составе имеют дополнительные ингридиенты, традиционно не считающиеся кулинарными (например, гидрогенизированные жиры, концентрированные фруктозные сиропы). К ним относят освежающие напитки, восстановленные соки, полуфабрикаты из промышленного фарша и мясной эмульсии (сосиски, колбасы), готовые завтраки, сладкие закуски, снеки, конфеты.
Смежный и нередко синонимичный термин — «гипервкусная еда». Как правило, в составе ультраобработанной пищи содержатся подсластители или иные усилители вкуса. Такие продукты часто радикально отличаются на вкус от любых необработанных (фрукты, овощи, свежие молочные продукты, семена), слабообработанных (кулинарные ингредиенты) или обработанных (первая группа, приготовленная с помощью второй без использования сложных способов обработки). В западной диетологии степень обработки пищи классифицируют по нескольким шкалам, наиболее распространена из которых Nova.
Отождествление гипервкусной и ультраобработанной пищи кажется логичным. Не менее разумным выглядит логический аргумент, что такая еда нам нравится, поскольку мы эволюционно стремимся как можно меньшими силами наполнить свой желудок. Но вся наука растет из тестирования вроде бы очевидных идей.
Чтобы проверить гипотезу, исследователи из Бристольского университета (Великобритания) разработали эксперимент, в котором подопытные должны оценивать предлагаемую пищу по нескольким параметрам. Изначально планировалось, что участники будут пробовать еду на вкус, но эпидемиологические ограничения во время подготовки исследования поставили на этой процедуре крест.
Эксперимент немного изменили, сделав его дистанционным — так даже получилось расширить выборку. А учитывая, что оценивали привлекательность еды, а не ее фактические свойства, на релевантность данных исключение непосредственно поедания пищи не повлияло.
Всего предложенный опрос полностью прошли 224 взрослых человека, не имеющих диетологических ограничений: не веганы или вегетарианцы и не страдающие пищевыми расстройствами либо аллергиями. Их разделили на три когорты, оценивающие каждая свой список отобранных по определенному критерию продуктов. Естественно, испытуемые не знали, что действительно хотят узнать исследователи и по каким признакам рассортированы продукты в списках.
Первая когорта получила продукты, отличающиеся калорийностью, вторая — уровнем обработки, а третья — соотношением жиров и углеводов. Всего 52 продукта, часть из которых повторялась в разных или во всех группах. Исследователи использовали только простые продукты, а не сложные рецепты.
Участники должны были представить, как они пробуют предложенный продукт и оценить его по пяти критериям: насколько он приятен (имеется в виду ощущение от пищи во рту), желание съесть, соленость, сладость, интенсивность вкуса (сила вкусовых ощущений в целом).
Вместе с каждой фотографией подопытные также получали вопрос, насколько им знаком продукт. А после серии вопросов (24 или 32 продукта в зависимости от когорты) участники исследования проходили несколько опросов, для оценки их пищевого поведения, демографических характеристик и несколько дополнительных форм. Среди последних — самостоятельная оценка ощущения голода и жажды во время исследования.
Анализ полученных опросников после нормализации, верификации первичных данных в сравнении с похожими исследованиями и отсева бракованных результатов показал несколько интересных зависимостей. Единственная первичная гипотеза, которая подтвердилась, — люди предпочитают пищу с примерно равным содержанием жиров и углеводов. При этом содержание белка не играет роли.
Гипотеза о том, что привлекательность пищи линейно зависит от ее калорийности, не нашла подтверждения. А ультраобработанные продукты оказались менее желанными, чем просто обработанные. Хотя просто обработанные и более привлекательны, чем необработанные и слабообработанные.
Это означает, что повышенное потребление такой еды не связано напрямую с непосредственным желанием людей, необходим поиск альтернативных факторов. Но это задача для другого исследования.
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Эпидемию ожирения связывают с доступностью ультраобработанной пищи — высококалорийных продуктов с ярко выраженным вкусом. Например, мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания. Среди диетологов и психологов давно устоялось мнение, что привлекательность такой пищи для человека заключается в природном стремлении есть что-то как можно более калорийное и приятное на вкус. Однако напрямую эту гипотезу протестировали только сейчас, и результаты исследования оказались неожиданными.
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Загадка кембрийского взрыва
Самые сильные животные
10 мифов об эволюции человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии