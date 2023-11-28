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2 часа назад
Василий Парфенов
931

Гипотезу привлекательности «вредной» пищи из-за ее вкуса и калорийности опровергли

3.1

Эпидемию ожирения связывают с доступностью ультраобработанной пищи — высококалорийных продуктов с ярко выраженным вкусом. Например, мясных полуфабрикатов, колбас, сладостей вроде шоколадных батончиков и продукции предприятий быстрого питания. Среди диетологов и психологов давно устоялось мнение, что привлекательность такой пищи для человека заключается в природном стремлении есть что-то как можно более калорийное и приятное на вкус. Однако напрямую эту гипотезу протестировали только сейчас, и результаты исследования оказались неожиданными.

Медицина
# Великобритания
# диетология
# пища
# ультраобработанные продукты
Вкус ультраобработанной пищи не важен
© Miramax Films

Научная работа, развеивающая популярный даже среди ученых миф, опубликована в рецензируемом журнале Appetite. Ее авторы, сотрудники Бристольского университета, дали несколько комментариев изданию The Guardian.

В диетологии под ультраобработанной пищей понимают продукты, которые прошли промышленную обработку одним или несколькими способами и в своем составе имеют дополнительные ингридиенты, традиционно не считающиеся кулинарными (например, гидрогенизированные жиры, концентрированные фруктозные сиропы). К ним относят освежающие напитки, восстановленные соки, полуфабрикаты из промышленного фарша и мясной эмульсии (сосиски, колбасы), готовые завтраки, сладкие закуски, снеки, конфеты.

Смежный и нередко синонимичный термин — «гипервкусная еда». Как правило, в составе ультраобработанной пищи содержатся подсластители или иные усилители вкуса. Такие продукты часто радикально отличаются на вкус от любых необработанных (фрукты, овощи, свежие молочные продукты, семена), слабообработанных (кулинарные ингредиенты) или обработанных (первая группа, приготовленная с помощью второй без использования сложных способов обработки). В западной диетологии степень обработки пищи классифицируют по нескольким шкалам, наиболее распространена из которых Nova.

Отождествление гипервкусной и ультраобработанной пищи кажется логичным. Не менее разумным выглядит логический аргумент, что такая еда нам нравится, поскольку мы эволюционно стремимся как можно меньшими силами наполнить свой желудок. Но вся наука растет из тестирования вроде бы очевидных идей.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи из Бристольского университета (Великобритания) разработали эксперимент, в котором подопытные должны оценивать предлагаемую пищу по нескольким параметрам. Изначально планировалось, что участники будут пробовать еду на вкус, но эпидемиологические ограничения во время подготовки исследования поставили на этой процедуре крест.

Эксперимент немного изменили, сделав его дистанционным — так даже получилось расширить выборку. А учитывая, что оценивали привлекательность еды, а не ее фактические свойства, на релевантность данных исключение непосредственно поедания пищи не повлияло.

Всего предложенный опрос полностью прошли 224 взрослых человека, не имеющих диетологических ограничений: не веганы или вегетарианцы и не страдающие пищевыми расстройствами либо аллергиями. Их разделили на три когорты, оценивающие каждая свой список отобранных по определенному критерию продуктов. Естественно, испытуемые не знали, что действительно хотят узнать исследователи и по каким признакам рассортированы продукты в списках.

Вкус ультраобработанной пищи не важен
Графики зависимости приятных ощущений от пищи (liking), желания ее съесть (food reward) и вкусовой интенсивности (taste intensity, усреднение солености, сладости и силы вкусовых ощущений) в трех когортах продуктов: отобранных по калорийности (energy density arm), степени обработки (level of processing arm) и соотношению жиров с углеводами (carbohydrate-to-fat arm). В нижнем правом углу каждого графика приведены изначальные гипотезы — как должны были примерно выглядеть графики согласно предположениям по умолчанию. Этот рисунок отражает данные исследования с разбивкой на когорты, точка зрения «от людей» / © doi.org/10.1016/j.appet.2023.107124

Первая когорта получила продукты, отличающиеся калорийностью, вторая — уровнем обработки, а третья — соотношением жиров и углеводов. Всего 52 продукта, часть из которых повторялась в разных или во всех группах. Исследователи использовали только простые продукты, а не сложные рецепты.

Участники должны были представить, как они пробуют предложенный продукт и оценить его по пяти критериям: насколько он приятен (имеется в виду ощущение от пищи во рту), желание съесть, соленость, сладость, интенсивность вкуса (сила вкусовых ощущений в целом).

Вместе с каждой фотографией подопытные также получали вопрос, насколько им знаком продукт. А после серии вопросов (24 или 32 продукта в зависимости от когорты) участники исследования проходили несколько опросов, для оценки их пищевого поведения, демографических характеристик и несколько дополнительных форм. Среди последних — самостоятельная оценка ощущения голода и жажды во время исследования.

Анализ полученных опросников после нормализации, верификации первичных данных в сравнении с похожими исследованиями и отсева бракованных результатов показал несколько интересных зависимостей. Единственная первичная гипотеза, которая подтвердилась, — люди предпочитают пищу с примерно равным содержанием жиров и углеводов. При этом содержание белка не играет роли.

Вкус ультраобработанной пищи не важен
Графики зависимости привлекательности пищи от калорийности (energy density), степени обработки (level of processing) и соотношения жиров с углеводами (carbohydrate-to-fat). Этот рисунок отражает данные исследования без разбивки на когорты, точка зрения «от продуктов» / © doi.org/10.1016/j.appet.2023.107124

Гипотеза о том, что привлекательность пищи линейно зависит от ее калорийности, не нашла подтверждения. А ультраобработанные продукты оказались менее желанными, чем просто обработанные. Хотя просто обработанные и более привлекательны, чем необработанные и слабообработанные.

Это означает, что повышенное потребление такой еды не связано напрямую с непосредственным желанием людей, необходим поиск альтернативных факторов. Но это задача для другого исследования.

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Медицина
# Великобритания
# диетология
# пища
# ультраобработанные продукты
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Wladimir Butwilowski
9 минут назад
kpi, зачем дурку то включать, голубчик?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
9 минут назад
Oleksandr Kuznetsov, относительно "камней" с нулевой массой покоя и планковским временем жизни измерить что либо не получится. Совсем

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
11 минут назад
Nick K, в точку!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Wladimir Butwilowski
12 минут назад
Алексей Геннадьевич, хороший вопрос.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Dmitr Sha
46 минут назад
И все шесть параллельные?- Cдаётся мне, что при боковом ветре там будут садиться на рулёжки. А кто-то с них ещё и взлетать))

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kpi
59 минут назад
Святослав Фадеев, Учебники Вам в помощь! Читайте, считайте и все поймете.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
ООО Дрв, А также мы опираемся на атомную бомбу (И.В. Сталин сумел понять, что без СТО у Курчатовской команды ни чего не получится), на движение

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
1 час назад
Константин Руденский, как раз и можно, задавая направление спина зависимых чего-то там, можем без задержки (мгновенно) передавать инфу в любую

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
Прощальная Птица, Если Вы под излучением понимаете свет, то его скорость будет одна и та же для любой системы отсчета. Ну а "исчезновение",

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
PHUKET TOP, Если бы, да кабы во рту выросли грибы...)) Не может материальный объект двигаться быстрее скорости света. Нет ни таких объектов, ни их следов.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ekaterina Yudina
2 часа назад
Generic Name, а если создать источник света на точке ထ расположенной между точкой О и позитивным направлением Х? Ну или источник -ထ между т.О и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

ООО Дрв
2 часа назад
Ну если коротко то получается мы просто ограничены в знаниях на сегодня. И СТО это просто теория. Ведь теорией она перестает быть если ее докажут

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
2 часа назад
А. Лаптев, не верно, тут нельзя суммировать скорость относительно земли 2 х объектов и получить их взаимную скорость относительно друг друга.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ekaterina Yudina
2 часа назад
kpi, мой папа часто говорил мне "не отрицай существование того что не раскрыто, но соглашайся с тем что изучено."

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
2 часа назад
Рашид Имадиев, логика не верна в том что время будет замедляться и скорость не будет зависеть от времени линейно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Коняшов
3 часа назад
И. Колупаев, Вы ещё тупее, чем я думал...Если вдоль траектории, то скорость порядка 8 км/сек. Если поперек, то близко к нулю

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Ekaterina Yudina
3 часа назад
Дмитрий Глебов, а в черной дыре с какой скоростью движется материя? Не быстрее света?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
3 часа назад
юрий рацевич, А может быть интересней "время скорости"? или "скорость расстояния"? )) Давайте объявим конкурс на самую .... забавную единицу измерения.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Самодуров
3 часа назад
O. peiko, если результат наблюдения зависит от восприятия, то может уже смириться с теорией, что вся наблюдаемая вселенная - результат нашего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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