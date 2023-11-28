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Горячая укладка со средствами для волос может навредить здоровью
В косметике для волос часто содержатся легкоиспаряющиеся ингредиенты. В процессе использования люди вдыхают некоторые из этих химикатов, что может приводить к проблемам со здоровьем. Ученые изучили выбросы этих летучих органических соединений, в том числе силоксанов, которые придают волосам блеск и гладкость.
На рынке есть огромный выбор средств по уходу за волосами: сотни разновидностей шампуней, кондиционеров, спреев, кремов, лосьонов, гелей, масел и муссов. Согласно исследованиям, от 16% до 70% населения используют несмываемые средства для укладки. В большинстве из них содержатся силоксаны (полиорганосилоксаны, силиконы) — высокомолекулярные соединения, основная молекулярная цепь которых построена из атомов кремния и кислорода, а боковые органические группы содержат атомы углерода, связанные с атомом кремния. Они обладают термостойкостью и морозостойкостью, активно применяются в производстве косметики.
Недавно ученые из Школы гражданского строительства Лайлса (США) обнаружили, что некоторые вещества, в частности циклические летучие силоксаны, задерживаются в воздухе после использования. В среднем человек может вдохнуть совокупную массу от одного до 17 миллиграммов потенциально вредных веществ за процедуру. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.
В течение двух месяцев ученые провели 46 экспериментов. Для этого они создали крошечный вентилируемый домик, где участники использовали свои обычные средства для волос и приборы для укладки. До, во время и после процедуры ученые в режиме реального времени измеряли выбросы летучих органических соединений. Данные масс-спектрометрии показали быстрые изменения в химическом составе воздуха в доме. Большая часть пришлась на циклические летучие метилсилоксаны. На выбросы влияли тип продукта и длина волос, а также тип и температура инструмента для укладки. Более длинные волосы и более высокие температуры способствовали и более высоким выбросам.
Исследователи подсчитали, что потенциальное ежедневное вдыхание силоксана теми, кто использует их в уходе за волосами, может достигать 20 миллиграммов в день. Вытяжной вентилятор удалял большую часть загрязнителей воздуха из комнаты в течение 20 минут после укладки (впрочем, далеко не все помещения, где делают укладку, имеют принудительную вытяжную вентиляцию). Однако и в этом случае о полной безопасности практики говорить трудно: она может повлиять на качество уличного воздуха в густонаселенных городах.
Авторы отметили, что силоксан классифицируется как «очень стойкий, обладающий высокой способностью к биоаккумуляции». И хотя результаты испытаний на лабораторных животных уже вызывают беспокойство, информации о влиянии этого явления на человека мало.
«Подробных исследований по этому поводу не проводили, поэтому мы действительно понятия не имеем, какую степень угрозы представляют эти вещества при вдыхании в течение длительного периода времени. „Смываемые“ продукты, такие как шампуни, изучали, но испытаний с „несмываемыми“ продуктами, например, спреями и маслами, практически не было», — сообщили ученые.
Они также установили, что применение высоких температур к этим веществам, например с помощью щипцов для завивки или выпрямления волос, способствует дополнительному выделению веществ в воздух. Исследователи обнаружили, что при росте температур до плюс 210 градусов Цельсия выбросы веществ из средств по уходу за волосами увеличились от 50% до 310%.
«Известно, что силоксан оказывает неблагоприятное воздействие на дыхательные пути, печень и нервную систему лабораторных животных. Из-за этого в Европейском Союзе уже ограничено использование этого вещества в смываемых косметических продуктах», — заключили исследователи.
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