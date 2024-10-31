Археологи нашли в средневековом поместье «ведьмины знаки»

Накануне Дня всех святых представители государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии сообщили об уникальной находке: на стенах дома, построенного в позднем Средневековье, они обнаружили десятки символов, которые в фольклоре обычно называют «ведьмиными знаками». Только на самом деле к ведьмам они не имеют никакого отношения.

Гейнсборо-Олд-Холл расположен на востоке Англии, это одно из наиболее сохранившихся позднесредневековых поместий Британии (не считая королевских). Его построил в 1460 году сэр Томас Бург.

Семья Бургов была богатой и знатной, а еще вполне обороноспособной — им неоднократно приходилось защищать свои земли от жадных соседей. Король Генрих VIII дважды посещал Гейнсборо-Олд-Холл. Первый раз он побывал в поместье в 1509 году, во второй — в 1542-м, вместе со своей пятой женой, королевой Екатериной Говард.

Гейнсборо-Олд-Холл, одно из самых сохранившихся средневековых поместий в Англии / © English Heritage

После пребывания в Гейнсборо королеву обвинили в супружеской неверности и казнили. Связано ли это с тем, что в поместье Генрих VIII познакомился с Екатериной Парр, вдовой Эдварда Бурга (внука основателя Гейнсборо), — нам неизвестно. Но через три года она стала его шестой — и последней — женой.

Позже поместье перешло в семью купцов Хикманов из Лондона, а сейчас считается государственным памятником. Внешний вид мало изменился за прошедшие столетия: это вытянутое здание с башней в северо-восточном углу. Сохранились общий зал со сложной крышей и самая полная в Британии средневековая кухня.

Сотрудников организации English Heritage (Historic Building and Monuments Commission for England) заинтересовали знаки, выцарапанные или нарисованные на внутренних и внешних стенах здания. Два года они наносили на карту расположение этих знаков и пытались понять смысл.

Большинство знаков находится в крыле, предназначенном для слуг. Но некоторые начерчены непосредственно в большом зале Гейнсборо-Олд-Холла. Именно на стене большого зала исследователи нашли маленькую пентаграмму, которая вполне однозначно ассоциируется с наложением проклятия.

Рядом с пентаграммой нанесено в перевернутом виде имя «Хикман» (владелец поместья с 1596 года), то есть объектом магического воздействия был именно он. Практику искажения (порчи) имени при наложении заклятия широко применяли в римское и англосаксонское время, но на объектах English Heritage (Средние века и позже) раньше такие заклятия не встречались.

Но все же основную часть найденных граффити и рельефов составляют так называемые ведьмины знаки, которые, в отличие от проклятия с пентаграммой, не символизируют никакого дурного воздействия. Обычно это круги с шестиугольниками из лепестков внутри — ловушки для демонов.

Так обычно выглядит ловушка для демона в апотропической магии / © Museum of Witchcraft and Magic

Такие ловушки были символами апотропической (от греческого «отвращать»), защитной магии. Считается, что эти знаки отвращают или отгоняют зло. Несмотря на название (ведьмины), они должны были защитить обитателей поместья от ведьм, демонов и проклятий.

Некоторые апотропические знаки этнографы часто рассматривают как форму симпатической магии, когда, например, ритуальное опаление только что построенного здания защищает его от огня и ударов молнии: буквально «борьба с огнем с помощью огня». Более сотни таких «подпалин» обнаружили и на стенах Гейнсборо-Олд-Холла — владельцы поместья хотели защититься от пожаров.

Перекрещенные буквы V и S традиционно считают символом Девы Марии: христианские знаки в деле защиты вполне естественно переплетались с магическими / © Rick Berry, English Heritage

Апотропическая магия была, по всей видимости, широко распространена в английском обществе того времени. Ее символы исследователи находят не только в старинных домах, но даже на стенах христианских храмов, начиная со Средневековья и почти до конца Нового времени.

В 2019 году сотни ведьминых знаков археологи обнаружили на стенах пещерной системы в Ист-Мидлендсе (Центральная Англия), где обитали отшельники. Видимо, даже христианские монахи полагали, что слишком много защиты от зла не бывает.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.