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Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников
В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.
Исследование для оценки эффективности сокращенной рабочей недели с сохранением зарплат проходило под руководством ученых из Университета Мюнстера (Германия). Также среди его инициаторов — берлинская консалтинговая компания Intraprenör и новозеландская организация 4 Day Week Global (4DWG), выступающая за сокращение продолжительности рабочей недели.
«Подопытными» в эксперименте стали представители разных отраслей, включая промышленное производство, строительство, здравоохранение, профессиональные и социальные услуги, ИТ и коммунальное хозяйство. Размер компаний варьировался от микропредприятий со штатом менее девяти человек до крупных организаций, насчитывающих более 250 сотрудников. Большинство участников (73%) относились к малым или средним фирмам.
В рамках проекта персонал компаний снабдили фитнес-трекерами для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Также у сотрудников брали образцы волос для определения уровня гормона кортизола, отвечающего за реакцию организма на стресс. Кроме того, на протяжении эксперимента работники проходили разного рода опросы и интервью.
Результаты немецкого эксперимента опровергли распространенные опасения, связанные с переходом на 32-часовую рабочую неделю. Производительность труда не только не ухудшилась, но в ряде случаев немного повысилась по сравнению с показателями предшествующего года. Также исследователи отметили незначительный рост оборота и прибыли у компаний.
Данные опросов показали, что для поддержания производительности труда сотрудникам потребовалось оптимизировать свою работу, сократить отвлекающие факторы и уменьшить количество внутренних совещаний. Кроме того, повысить эффективность помогло внедрение новых цифровых инструментов.
Благодаря дополнительному свободному времени, которое появилось с переходом на четырехдневку, у сотрудников повысилась оценка удовлетворенности жизнью, улучшилось психическое и физическое самочувствие, уменьшились проявления стресса и симптомов выгорания. Судя по замерам фитнес-трекеров, люди стали активнее двигаться и больше спать.
Ранее схожие проекты в других странах тоже показали положительные эффекты от введения четырехдневки. Например, «ошеломительным успехом» признали исландский эксперимент, в котором участвовали более 1% трудоспособного населения страны.
Однако скептики в комментариях СМИ отмечали, что в такого рода инициативах участвуют, как правило, компании, которым выгодна сокращенная рабочая неделя, поэтому результаты подобных экспериментов не совсем репрезентативны. Также противники четырехдневки считают, что полугодовой срок пилотных проектов слишком мал для оценки всех последствий перехода на новый график.
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