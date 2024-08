Медики подсчитали, насколько чаще употребляющие каннабис пропускают работу

В Соединенных Штатах марихуана недавно впервые опередила алкоголь по уровню частого употребления. Анализ результатов национальных соцопросов показал, что в 2022 году 17,7 миллиона жителей этой страны курили марихуану ежедневно или почти каждый день. Спиртное с той же частотой пили 14,7 миллиона. С 1992 года число часто употребляющих каннабис увеличилось в 15 раз.

Хотя медики знают, что применение каннабиса и сопутствующие этому расстройства ведут к негативным психосоциальным последствиям, в научной литературе мало информации о том, как именно это сказывается на абсентеизме — всех случаях отсутствия сотрудников на работе, в том числе по уважительным причинам и без.

Учитывая растущие масштабы употребления каннабиса в США на фоне тенденции к его полной легализации, группа американских исследователей решила детально разобраться в теме. Статья об этом недавно вышла в American Journal of Preventive Medicine.

Ученые проанализировали данные о 46 499 трудоустроенных в США взрослых от 18 до 64 лет, которые собрали в 2021-2022 годах в рамках Национального исследования об употреблении наркотиков, алкоголя и табака и вопросах здоровья (National Survey on Drug Use and Health, NSDUH).

В результате выяснилось, что среди людей, работающих полный день, каннабис в течение последнего месяца применяли 15,9% опрошенных. У 6,5% из них имелись расстройства из-за пагубной привычки.

Употреблявшие марихуану или другие продукты на основе конопли за последние 30 дней в среднем пропустили по болезни 1,47 рабочих дня. Частота прогулов у них составила 0,63 дня. У тех, кто никогда не пробовал таких веществ, соответствующие показатели были на уровне 0,95 и 0,28 дня.

Вероятность неявки на работу возрастала с увеличением интенсивности использования каннабиса и в зависимости от выраженности пристрастия. С повышенным абсентеизмом коррелировало даже редкое применение марихуаны (в течение одного-двух дней за последний месяц). Те же, кто употреблял ее 20-30 дней, прогуливали работу в 1,83 раза чаще, чем не использовавшие такие средства.

Люди с расстройствами из-за каннабиса слабой, средней и сильной степени тяжести пропускали работу по причине болезней в 1,3-1,54 раза чаще людей без подобных проблем. При этом распространенность прогулов в первой группе была в 1,6-2,87 раза выше.

Новые результаты наглядно показали, что применение продуктов на основе конопли может отрицательно сказываться даже на работе людей, не имеющих расстройств из-за каннабиса.

Выявленные тенденции подчеркивают необходимость мер профилактики на рабочих местах и дальнейших исследований для смягчения негативных последствий употребления марихуаны в области производительности труда и здравоохранения, заключили исследователи.

