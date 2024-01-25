Психологи назвали причины, по которым люди стремятся к анонимности в интернете

Люди скрывают имя в Сети, когда самовыражаются с помощью онлайн-общения или намеренно доставляют дискомфорт другим пользователям.

В современном мире трудно полностью быть анонимным и контролировать собственные данные. Создаются даже специальные технологии, чтобы засекречивать частную информацию, например на фотографиях заменять настоящие лица людей искусственно сгенерированными.

Исследователи из Квинслендского университета в Австралии изучили, кто и зачем ищет возможность быть анонимным в интернете. Они провели онлайн-опрос среди 1300 человек по всему миру и попросили их неделю отслеживать собственное поведение в Сети с помощью личного дневника. Работу на основе полученных данных опубликовал журнал Personality and Social Psychology Bulletin.

Ученым было важно понять, чем действия в условиях анонимности отличаются от поведения, когда участники исследования позволяют себя идентифицировать. Некоторые респонденты общались с другими людьми и строили отношения, а также экспериментировали, пробуя новые тактики в диалоге. Анонимность помогала им избавиться от застенчивости и тревожности, которые мешают делать это в реальной жизни. Скрывая свое имя, участники исследования чувствовали себя менее уязвимыми, не боялись столкнуться с осуждением и могли свободно самовыражаться.

Некоторым людям анонимность давала возможность на время забыть о реальной жизни. В личных дневниках они писали: «Я чувствую, будто могу быть кем-то другим, когда я анонимен», «Анонимность в интернете позволяет мне сбежать из реальности или отвлечься от нее».

Второй тип поведения, при котором пользователи стремились остаться неизвестными, — троллинг или травля в Сети (кибербуллинг). Взаимодействие, когда люди оскорбляют и запугивают собеседников, исследователи называют антиобщественным. Предыдущие научные работы показали, что анонимность в такой ситуации позволяет чувствовать себя свободным от социальных ограничений. Это подтвердили записи участников эксперимента в личных дневниках: «Когда я анонимен, мне легче обманывать людей и манипулировать ими», «Мне нравится быть анонимным, потому что я могу говорить что хочу без последствий».

Новое исследование выявило, что вне зависимости от причин анонимности участники эксперимента не понимали до конца собственную идентичность. Однако те, кто скрывали имя для самовыражения, чаще были застенчивы и ощущали тревогу в обществе, а склонные к токсичному поведению в большинстве случаев проявляли садистские или психопатические наклонности.

По словам авторов работы, подобные исследования помогают понять, какие трудности возникают у людей при взаимодействии в интернете. Когда известно, что мотивирует пользователей сохранять анонимность или, наоборот, указывать настоящее имя, легче выявить потенциальные риски и преимущества разных типов онлайн-активности.

В дальнейшем ученые планируют изучить, как стремление к анонимности связано с благополучием человека. На следующем этапе исследования также выяснят, есть ли в разных культурах специфические особенности анонимного поведения в интернете.

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