  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 18:07
Александр Березин
12
12 436

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

5.1

Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.

Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
Бушмены в конце охоты на антилопу. Такая охота часто ведется бегом, пока загоняемое животное не останавливается от усталости / © Philippe Clotuche, Survival International

Международная группа ученых, чья работа вышла в журнале Nature Human Behaviour, поставила себе целью подтвердить или опровергнуть гипотезу о беге на выносливость. Ее сторонники утверждают, что основные отличия рода Homo от австралопитеков и других дочеловеческих приматов — в адаптации нашего скелета и мягких тканей к бегу. С этой точки зрения с помощью бега уже самые ранние Homo эффективно добывали мясо, что позволило им резко ускорить развитие энергетически затратных подсистем — например, головного мозга. Иными словами, значительная часть всего очеловечивания в рамках этой гипотезы приходится как раз на способность людей к бегу на выносливость.

На первый взгляд гипотеза выглядит привлекательно, потому что объясняет большой набор необычных фактов за счет минимума предположений. Например, походка людей, в том числе во время бега, уникальна среди всех известных и вымерших видов. Известно, что современный человек — исключая его цивилизованные формы, где такие возможности сохранили лишь спортсмены — может поймать гепарда, выматывая его бегом на африканском солнце.

Аналогично бушмены до сих пор загоняют антилоп куду. Хотя гепарды и копытные быстрее нас на короткой и средней дистанциях, они значительно хуже обдуваются на бегу, поэтому сильнее перегреваются и через 30-35 километров в жаркий день больше не могут бежать. А у человека скорость еще не падает, отчего он и настигает преследуемых животных.

Люди могут бегом покрывать до 300 километров в сутки — этой способностью не обладают другие известные млекопитающие, включая лошадей. Возможно, такое достижимо только для страусов (впрочем, это трудно установить достоверно в силу сложности их мотивирования в экспериментах).

Но при всех сильных сторонах гипотезы у нее находятся критики в академической среде. Часть из них отмечают, что человек в типичной «охоте на бегу» тратит много килокалорий — иной раз, как с куду, более тысячи. Можно ли считать, что это было разумной стратегией охоты для ранних Homo? Этим вопросом задается часть исследователей.

По их же мнению, добывание еды пешком было эффективнее, ибо требовало меньше энергии. Другие отмечают, что в наши дни за пределами отдельных регионов Африки «охоты бегом» практически нет. Действительно результативная стратегия охоты, считают ученые, должна быть более распространенной.

Авторы новой работы провели расчеты, позволяющие выяснить, насколько много энергии и времени нужно было потратить ранним людям, чтобы загнать бегом животных различных классов. Получилось, что добыча еды «пешком» очень времязатратна и в результате менее энергоэффективна, чем, казалось бы, более энергозатратный бег.

Например, на преследование зверя со скоростью четыре километра в час потребуется примерно два часа. За это время человек преодолеет восемь километров и потратит 60 килокалорий в час. Преследование моделируемой дичи на 10 километрах в час (медленный бег) займет всего 24 минуты. В итоге отдача энергии (килокалории в мясе добычи) на единицу потраченного времени при беге увеличивается сразу в пять раз. Даже если применять для охоты сочетание ходьбы и медленного бега, энергоотдача на единицу времени растет в два-три раза.

Исследователи отметили, что в целом переход на бег у человека весьма незначительно повышает расход энергии. Небыстрый бег требует 69 килокалорий на километр, а ходьба — 58,5. Расчеты, разумеется, касаются тренированных людей умеренной массы, поскольку до современной цивилизации все охотники, по современным меркам, были такими.

Одной из проблем с получением современных этнографических данных об охоте на бегу остается тот факт, что современные ученые в меньшей степени склонны к полевым исследованиям в местах, где все еще остаются последние охотники-собиратели / © Stanley Safaris

Ученые попробовали рассчитать, насколько значим такой расход энергии при охоте на антилопу (орикса). В наши дни орикса можно загнать бегом, а вот можно ли его загнать пешком — достоверно неизвестно.

Исследователи взяли модель охоты на эту антилопу пешком, в виде преследования на скорости четыре километра в час 10 часов подряд. Затем ученые взяли те же 40 километров дистанции преследования, но смоделировали их преодоление человеком-охотником медленным бегом за четыре часа.

Оказалось, энергетический нетто-результат для охотника-бегуна почти не изменился. Если вычесть из килокалорий, полученных от съедобного мяса антилопы, те килокалории, что потрачены на ее догон, то в беговом варианте охотник получил 160 016 килокалорий. А моделируемый «пеший охотник» — 160 436 килокалорий, поскольку потратил меньше энергии для догона дичи. При этом затраты времени на охоту у бегуна оказывались в 2,5 раза ниже.

Таким образом, моделирование показало, что энергозатраты на бег настолько слабо отличаются (для нецивилизованного человека) от ходьбы, что никак не могут быть доводом против гипотезы бега на выносливость.

Затем исследователи взялись за второй тезис критиков: редкость примеров охоты на бегу в наши дни. Они обратились к этнографическим наблюдениям XIX и начала XX века, пытаясь найти там упоминания такой длительной охоты. Всего удалось найти 400 таких фактов в этнографической литературе. Они касались 272 районов земной суши.

Из всего это исследователи сделали вывод об обоснованности гипотезы бега на выносливость. Хотя их доводы достаточно убедительны, следует отметить, что они не затронули ряд других спорных мест гипотезы.

Например, на сегодня не вполне очевидно, что поздние австралопитеки были адаптированы для длительного бега хуже Homo: у них тоже довольно длинные кости ног и жесткая стопа, необходимая при беге. Из этого следует, что на практике гипотеза бега на выносливость не может относиться только к представителям рода Homo, но затрагивает и его предков, у которых прямохождение, по всей видимости, возникло совсем по другим, небеговым, причинам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Май
700
Звуки и смыслы: фонология
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Май
600
Восточные экваториалы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Любовь растений
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Завод Микрон: как устроены современные производства чипов
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Древние культуры России
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Май
500
Искусство Египта Нового царства после Амарны
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
Бесплатно
Современные тенденции в области астрофотографии
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Знакомство с манулом, или о больших проблемах маленькой кошки
Московский зоопарк
Москва
Лекция
17 Май
900
Не Фрейдом единым: подходы в психологии
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:07
Александр Березин

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.

Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
Вчера, 20:32
Дарья Г.

Альтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

Нужна ли темная материя для объяснения движения космических тел? Видимо, все же нужна. Астрофизики попробовали «помирить» альтернативную гипотезу с наблюдениями в окрестностях Солнечной системы и даже внутри нее — с орбитой Сатурна. Для фанатов MOND результаты оказались неутешительными.

Астрономия
# «Кассини»
# MOND
# гравитация
# космологическая модель
# Сатурн
Вчера, 17:15
Ольга Иванова

Сверхвысокие нагрузки на организм продлили жизнь на несколько лет

Международная группа ученых пришла к выводу: вопреки устоявшемуся мнению, экстремально высокие физические нагрузки на организм могут действовать на него оздоравливающим образом.

Медицина
# бег
# продолжительность жизни
# спортсмены
# физические нагрузки
Вчера, 18:07
Александр Березин

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.

Антропология
# антропология
# бег
# происхождение человека
Позавчера, 13:05
Андрей

Биологи определили, какие породы кошек живут дольше других

Группа биологов проанализировала почти восемь тысяч записей о смерти кошек разных пород из британских ветеринарных клиник и составила таблицу продолжительности кошачьей жизни. Авторы учитывали вес, пол, дату рождения и статус кастрации.

Биология
# домашние животные
# кошки
# породы кошек
# продолжительность жизни
Позавчера, 09:59
Михаил Орлов

Зоологи назвали самого мелкого распространителя семян, который пропускает их через себя

Всем известно, что птицы и звери поедают плоды и затем разносят семена растений вместе со своими испражнениями. Ранее биологи считали, что членистоногие слишком малы для этой так называемой эндозоохории. Авторы новой статьи опровергли утверждение: они выяснили, какие насекомые и ракообразные переносят пылевидные семена растения-паразита внутри себя, не повреждая их.

Биология
# беспозвоночные
# зоология
# мокрицы
# растения
# экология
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
17 апреля
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
12 Комментариев

Владислав Васильев
Владислав Васильев
14 минут назад
-
0
+
* Бег нескольких уникумов-охотников, занимающихся именно таким видом загона среди прочих методов охоты, никак не влияет на эволюцию всего вида. * Авторы гипотезы видимо не служили в армии или не занимались легкой атлетикой, так спокойно рассуждая о забегах на 35 км. Для таких забегов просто для поддержания формы надо годами ежедневно бегать по несколько км. * Речь о Каменном веке или того раньше. Не было тогда обуви, из-за этого расчеты ничего не стоят. У бегающих животных эволюция создала копыта, но у человека не создала, причем даже у недалеко бегающих кошачьих и волков в устройстве стоп немного точек соприкосновения с грунтом, тогда как человеческая стопа вся мягкая без когтей и копыт. Босиком по камням или всякой острой траве не побегаешь, через пару км, зависит от удачи, травма - и конец эволюции данного персонажа. Обмотки из кожи на жилах, да и сандали, которых тогда не было, не подходят для бега, свалятся, иголок тогда не было. И это если на таком долгом маршруте какие-нибудь хищники не перехватят охотников. * Добыча за 35 км не имеет смысла. Мясо много обратно не донесёшь, и то протухнет. Путь обратно надо же еще найти, компасов, карт и дорог не существовало. Обратная дорога несколько дней. * "Люди могут бегом покрывать до 300 км в сутки". - Сказка сказочная. Таким даже военно-фанатичные армии, с постоянными тренировками, не славились. В марафоне бегают на 42 км, мифический первый марафонец пробежал 250 км за 2 дня и упал замертво.
Ответить
-
0
+
Ocean Friend
Ocean Friend
12 часов назад
-
1
+
Прикольно. Правда, далеко не все умеют бегать сейчас.
Ответить
-
1
+
Питон Удав
Питон Удав
13 часов назад
-
0
+
Причём тут бег и прямохождение? В статье же чётко сказано - учёные выясняли, что лучше, беговая охота или пешая. Бегом загонять дичь или пешком можно только уже имея способность к прямохождению. А прямая посадка развилась у предков человека ещё на дереве.
Ответить
-
0
+
Лана Пренципал
Лана Пренципал
13 часов назад
-
0
+
"Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу" - т.е. бегать за антилопами начали еще обезьяны. Но у них-то адаптации к долгому бегу еще не было. Они безуспешно ковыляли за дичью на коротких кривых ногах миллионы лет, пока не отрастили беговые ноги? Звучит сомнительно. Скорее предки ковыляли по саванне в поисках падали, а когда спустя пару миллионов лет отрастили достаточные ноги, вдруг заметили, что могут загонять антилоп.
Ответить
-
0
+
    Александр
    Александр
    13 часов назад
    -
    0
    +
    Лана, с падалью проблематично, ее не отбить у конкурентов, пока у тебя нет копья. Все известные обезьяны не специализируются на падали как раз поэтому. О возможных причинах возникновения прямохождения до беговой охоты -- ссылка в конце новости.
    Ответить
    -
    0
    +
    Сергей
    Сергей
    11 часов назад
    -
    2
    +
    Лана, помимо охоты беговой, есть еще охота из засады и охота загонная. Наверняка наши предки не зацикливались на каком о одном виде охоты.
    Ответить
    -
    2
    +
Григорий Макеев
Григорий Макеев
13 часов назад
-
0
+
Страус - тот ещё млекопитающий! Но всё равно спасибо - статья очень развлекательная!
Ответить
-
0
+
Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
14 часов назад
-
-1
+
«Они взяли модель охоты на эту антилопу пешком, в виде преследования на скорости 4 километра в час 10 часов подряд. Затем они взяли те же 40 километров дистанции преследования, но смоделировали их преодоление человеком-охотником медленным бегом за четыре часа.» / Ха, ещё бы посчитали сколько калорий тратится, если преследовать антилопу ползком или задом наперёд. / Больше импонирует гипотеза «водного мира»: ряд анатомических, гормональных и психологических особенностей, легко объяснимых «земноводным» образом жизни наших предков; т.н. «вирус бабуина»... С питанием, кстати, тоже никаких проблем: ракушки, рыба (ловится голыми руками вплоть до наших дней), чуть позже и бегемотики в ход пошли...
Ответить
-
1
+
    Сергей
    Сергей
    12 часов назад
    -
    1
    +
    Виктор, от "бегемотиков" в наши дни погибает народу больше, чем от львов и леопардов. Очень свирепое животное. Плюс крокодилы. Победить, что тех, что других можно только толпой с копьями, желательно с каменными наконечниками, научившись для начала побеждать что то побезобиднее на суше. Рек и озер и в сегодняшней Африке не мало, но ни павианы, ни человекообразные туда не суются, да и негры - рыбу ловить - ловят (но не руками), а вот на ракушечно-водорослевой диете сидеть - не припомню такого. Ну и еще возражений против "водной обезьяны" у ученых немало.
    Ответить
    -
    1
    +
    +
      ещё комментарии
      Виктор
      Виктор
      10 часов назад
      -
      0
      +
      Сергей, японский и яванский макаки, дымчатый мангобей, ревун, носач... плавают нормально и, даже, собирают ракушки. Руками ловят и сейчас, по крайней мере до ВОВ так добывали дополнительное пропитание в Подмосковных водоёмах предки автора сих строк8-) / + Была же недавно здесь статейка про подозрительно большое скопление костей карликового бегемота в слоях раннего палеолита, да ещё и неподалёку от аккуратно наколотых камней...
      Ответить
      -
      0
      +
        Сергей
        Сергей
        6 часов назад
        -
        0
        +
        Виктор, в том то и дело, что японский, яванский и прочие обезьянки - не африканские. Там бегемотов нет, и крокодилы или мелкие, или их совсем нет. И все эти обезьянки небольшие. И никто из них не обзавёлся голой кожей, и - на задние лапы из них начал вставать, насколько я помню, только один вид. Нет данных, что ракушечная диета была основной в Африке. И прежде, чем охотится на,таких опасных животных, как слоны и бегемоты, нужно было освоить навыки охоты на что то более безопасное - на суше.
        Ответить
        -
        0
        +

Последние новости:

  1. На Марсе впервые зарегистрировали выброс плазмы, хотя у планеты нет магнитного поля

    34 минуты назад

  2. Альтернатива темной материи не выдержала проверку Сатурном

    Вчера, 20:32

  3. На Кубе одичавших кошек заподозрили в массовом убийстве детенышей редких крокодилов

    Вчера, 20:02

  4. Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

    Вчера, 18:07
Выбор редакции

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

Позавчера, 11:25

Последние комментарии

Владислав Васильев
14 минут назад
* Бег нескольких уникумов-охотников, занимающихся именно таким видом загона среди прочих методов охоты, никак не влияет на эволюцию всего вида. *

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегуАнтропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Xasan Muradov
4 часа назад
Построить этот небоскреб для арабов не проблема! Вопрос в том что там развита инфраструктура для религиозных туристов туда ехать отдыхать как в

Возобновилось строительство самого высокого здания в миреВозобновилось строительство самого высокого здания в мире

Сергей Сфыеду
6 часов назад
Виктор, в том то и дело, что японский, яванский и прочие обезьянки - не африканские. Там бегемотов нет, и крокодилы или мелкие, или их совсем нет. И

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегуАнтропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Иван Колупаев
8 часов назад
Вячеслав, зато МО теперь развернется 🙄

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Ernest Egorov
8 часов назад
Семен, Ты дурачек ? Зачем говорить что пить если ты ничего не знаешь в этом вопросе..

Кофеин оказался эффективен при синдроме гиперактивностиКофеин оказался эффективен при синдроме гиперактивности

Дмитрий Простов
8 часов назад
очень мало. могли бы 2 км сделать, чтобы надолго рекорд был

Возобновилось строительство самого высокого здания в миреВозобновилось строительство самого высокого здания в мире

Гена Пастухов
8 часов назад
О чём это вообще?

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Гена Пастухов
8 часов назад
Алексей, как показала практика, стоимость недвижимости с видом на подобные здания очень возрастает.

Возобновилось строительство самого высокого здания в миреВозобновилось строительство самого высокого здания в мире

Вячеслав
9 часов назад
Victor, ладно бы Маск делал первую ракету, а это даже не вторая. И раньше говорили, что у него ничего не выйдет. А теперь он в год запускает больше ракет

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Гена Пастухов
9 часов назад
Теплицы Дайсона.

Астрономы заподозрили сферы Дайсона вокруг сразу десятков иных звездАстрономы заподозрили сферы Дайсона вокруг сразу десятков иных звезд

Вячеслав
9 часов назад
Вадим, про буксир - не смешите мои тапочки. У него тяга измеряется милиньютонами. На нём в качестве двигателей стоят 4 ИД-500, а у самого масса с

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Вячеслав
9 часов назад
Александр, Королёв Семёрку начал делать в 1953 году. В1957 запустил первый спутник. Две паршивые Ангары клепают почти 30 лет и они пока толком не летают,

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Вячеслав
9 часов назад
Иван, честно говоря, я не против, чтобы в руководстве НАСА сидели не слишком дальновидные люди. Меня больше волнует, что и Роскосмосом последнее

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Вячеслав
9 часов назад
Sculptor, а причём тут либеральная чепуха? Автор написал по делу. Я на форумах писал примерно тоже вплоть до доставки на Марс малых модульных

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса? 

Isen Hearthan
9 часов назад
> Не вполне очевидно, что, достигнув подобного уровня развития, внеземная цивилизация не овладеет термоядерным синтезом, который в любом случае

Астрономы заподозрили сферы Дайсона вокруг сразу десятков иных звездАстрономы заподозрили сферы Дайсона вокруг сразу десятков иных звезд

Виктор Ларионов
10 часов назад
Сергей, японский и яванский макаки, дымчатый мангобей, ревун, носач... плавают нормально и, даже, собирают ракушки. Руками ловят и сейчас, по крайней

Антропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегуАнтропологи подтвердили, что особенности человеческого тела сформировала охота на бегу

Алия Альхамова
11 часов назад
Алексей, кто-то пенисами мериется, а кто-то небоскребами🤣🤣

Возобновилось строительство самого высокого здания в миреВозобновилось строительство самого высокого здания в мире

Алия Альхамова
11 часов назад
Второй Бурдж халифа?! Только чуть выше? 🤣🤣

Возобновилось строительство самого высокого здания в миреВозобновилось строительство самого высокого здания в мире

Вадим Колесниченко
11 часов назад
Я боюсь не той машины, которая пройдёт тест Тьюринга, а той, которая специально его завалит (С)

GPT-4 приблизился к успешной сдаче теста ТьюрингаGPT-4 приблизился к успешной сдаче теста Тьюринга

Сергей Сфыеду
11 часов назад
Что то мне Лем вспомнился. Кому то жить внутри курдля, но если ты талантливый ученый - можно неплохо устроиться и жить по человечески в

В Северной Корее построили роскошный город для разработчиков ядерного оружия В Северной Корее построили роскошный город для разработчиков ядерного оружия 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить