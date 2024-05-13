На Кубе одичавших кошек заподозрили в массовом убийстве детенышей редких крокодилов

В ряде прошлых исследований ученые признавали свободно гуляющих и одичавших кошек одним из самых проблемных инвазивных видов, который угрожает тысячам других животных. Новое свидетельство хищнической натуры рода Felis catus представили кубинские специалисты: они винят котов в массовом убийстве детенышей редких крокодилов.

Речь идет о Crocodylus rhombifer — кубинских крокодилах, обитающих только на некоторых островах этой страны. По оценкам, в дикой природе их осталось примерно 3000 особей.

В попытке увеличить популяцию кубинских крокодилов выращивают в питомниках, таких как ферма Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm. Этот крупнейший в мире центр по разведению Crocodylus rhombifer ежегодно выпускает около 500 молодых рептилий в надежде, что они приживутся и размножатся в естественных условиях.

Однако в октябре-ноябре 2022 года ферма потеряла 145 четырехмесячных кубинских крокодилов. Как следует из статьи, вышедшей недавно в журнале Herpetology Notes, сотрудники заподозрили в происшествии одичавших кошек. Ранее их завезли, чтобы защитить питомник от мышей без применения химикатов. Видимо, рацион из грызунов показался усатым друзьям слишком скудным, и они решили разнообразить его крокодилятиной.

Недоеденные останки крокодильчиков (головы и фрагменты хвостов) обнаружили сначала рядом с местами содержания молодняка, а затем и внутри вольеров. О том, что к расправе, вероятно, причастны кошки, говорили их следы на земле и клочки шерсти на защитной сетке. По словам авторов публикации, это первый зарегистрированный случай истребления кубинских крокодилов одичавшими котами.

Найденные сотрудниками питомника останки крокодильчиков / © Etiam Pérez-Fleitas & Gustavo Sosa Rodríguez, Herpetology Notes

После произошедшего детенышей крокодилов убрали из вольеров, расположенных ближе всего к окружающей растительности. Кроме того, для выявления «преступников» на территории установили фотоловушку.

Судя по полученным фотографиям, в вольеры, где ранее находился молодняк, проникала как минимум одна взрослая кошка. Учитывая число погибших детенышей, охотников было двое или больше, но все они в объектив камеры не попали. Впрочем, сотрудники фермы однажды заметили, как компания из нескольких кошек что-то ест. При ближайшем рассмотрении в этом районе нашли фрагменты тел детенышей крокодилов.

Фотоловушка запечатлела кошку в вольере с молодняком / © Etiam Pérez-Fleitas & Gustavo Sosa Rodríguez, Herpetology Notes

Установив подозреваемых, смотрители с помощью нелетальных ловушек поймали семерых одичавших кошек и убрали их с территории. Через месяц с начала отлова истребление молодняка прекратилось.

В комментарии изданию Live Science ученые отметили, что коты вряд ли угрожают существованию кубинских крокодилов. Массовое уничтожение крокодилят стало возможным из-за их содержания в закрытых вольерах, а в естественных условиях подобные нападения маловероятны.

Тем не менее исследователи рекомендовали учитывать потенциальную опасность одичавших кошек для молодняка Crocodylus rhombifer при разработке стратегий по сохранению этого вида. Основными причинами исчезновения кубинских крокодилов называют смешение с американским видом Crocodylus acutus, разрушение среды обитания человеком и браконьерство.

Ранее международная команда экологов из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии проанализировала более 500 исследований, связанных с темой кошачьего рациона, чтобы обобщить данные и оценить влияние этих животных на различные экосистемы. В итоге ученые установили, что представители Felis catus с доступом к внешней среде могут поедать как минимум 2084 вида животных, сохранность 347 из которых (почти 17%) вызывает беспокойство.

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