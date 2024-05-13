Сверхвысокие нагрузки на организм продлили жизнь на несколько лет

Регулярные занятия спортом — основа здорового старения. Считается, однако, что чрезмерные физические нагрузки могут нанести вред организму, особенно неблагоприятно они влияют на сердечную деятельность. Во время интенсивных и продолжительных физических упражнений на выносливость (например, предельно скоростная езда на велосипеде) в организме высвобождается определенное количество белков, которые, как предполагают, несут вред для сердца.

Чтобы больше узнать о вреде или пользе физических нагрузок, ученые из Университета Альберты (Канада) и Института медицинских исследований Сент-Винсента (Австралия) изучили данные о продолжительности жизни 200 спортсменов, родившихся между 1928 и 1955 годами, которые сумели пробежать 1,6 километра (одну милю) за менее, чем четыре минуты. Речь идет о высочайшем результате, требующем огромного напряжения. До 1954 года такое не удавалось вообще никому, и с тех пор сделать это получилось у весьма небольшого числа людей даже среди спортсменов. Для сравнения — чтобы попасть в отряд космонавтов, достаточно пробежать за четыре минуты всего один километр, а среднестатистический цивилизованный человек без тренировок не пробежит километр и за пять минут.

Все охваченные исследованием участники были мужчинами, поскольку пока ни одна женщина не смогла пробежать такую дистанцию за столь небольшое время. Среди них оказался и британский невролог и спортсмен Роджер Баннистер — первый человек в мире, который 70 лет назад пробежал 1,6 километра менее, чем за четыре минуты.

Ученые узнали, что 60 из 200 бегунов умерли к декабрю 2023 года. Средняя продолжительность их жизни составила 73 года. Тот же показатель у оставшихся в живых оказался в среднем 77 лет. Принимая во внимание место и время рождения каждого участника, исследователи подсчитали, что спортсмены, пробежавшие 1,6 километра за четыре минуты в 1950-х годах, прожили более, чем на девять лет дольше их ровесников, которые не делали тоже самое. Интересно и вот что: те, кто достиг подобного результата в 1960 и 1970-х годах, прожили на 5,5 и три года дольше соответственно. Ученые предположили, что это может быть связано с повышением уровня здоровья населения в целом — люди в целом просто стали дольше жить.

Полученные данные, по мнению исследователей свидетельствуют о том, что экстремальные физические нагрузки могут быть не такими вредными для здоровья, как считалось ранее. «Возможно, у спортсменов, которые способны пробежать целую милю менее, чем за четыре минуты, настолько сильное сердце, развиты легкие, кровеносные сосуды, мышцы и иммунная система, что они и в самом деле могут отлично восстанавливаться после возникающих в повседневной жизни стрессов», — поделился мнением первый автор исследования Стивен Фоулкс.

При этом ученые считают, что сами по себе результаты их исследования не оспаривают идею о том, что длительные упражнения высокой интенсивности могут оказывать вредное воздействие на сердце. Вполне возможно, что здоровье, и, как следствие, продолжительность жизни у физически активных, но не экстремальных спортсменов находится даже на более высоком уровне, чем у населения в целом. Выводы ученых представлены в British Journal of Sports Medicine.

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