Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Участники мероприятия узнают про исследовательский подход мониторинг социальных эффектов.
О мероприятии
Мониторинг социальных эффектов (Social Impact Assessment) — развивающийся с начала 70-х годов исследовательский подход, применяемый для отслеживания конкретных результатов разнообразных проектов развития. В самом начале SIA служил исключительно регуляторным целям, однако со временем превратился в универсальный менеджериальный инструмент и дискурсивную практику. Проекты, в планировании которых этот подход применяется сегодня, разнообразны по своей специфике: они могут быть инфраструктурными, финансовыми, просветительскими, благотворительными, экологическими и т. д. Объединяет их одно — все они являются элементами экосистемы устойчивого развития.
В настоящее время применение методологии SIA стало обязательным условием для запуска подобных проектов, поскольку ее соблюдения требуют большинство международных финансовых институтов, а также банки, работающие по принципам Экватора (Международный свод рекомендаций для банков по управлению экологическими и социальными рисками при проектном финансировании.
Магистр факультета социальных наук Шанинки Варвара Максимовна Гречухина и кандидат философских наук Владимир Владимирович Картавцев расскажут об истории развития SIA, основных концептуализациях, которые связаны с понятием «социального эффекта» (social impact), опишут саму методологию в ее основных чертах, приведут несколько примеров использования этой методологии, проанализируют то, чем методология SIA может быть полезна для бизнеса, а также продемонстрируют основные направления критики SIA, которые в ХХ и ХХI веке активнее всего разрабатывались в рамках анти- и пост-девелопменталистского дискурса.
Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.
Мы привыкли к новостям о негативном влиянии видеоигр на здоровье. Недаром ВОЗ несколько лет назад объявила игровую зависимость заболеванием. Ученые, напротив, не спешат с выводами. По их мнению, последствия для психики твердо не установлены. Новое исследование, охватившее данные о почти 100 тысячах геймеров из Японии, отчасти прояснило эту проблему.
Все больше мужчин откладывают создание семьи и решение завести детей на более зрелый возраст. Как результат, в мире растет тенденция к позднему отцовству, когда ребенок появляется в 50 лет или старше. В недавнем исследовании американские ученые рассказали о социально-демографических особенностях таких отцов в США и выявили связь между их солидным возрастом и определенными рисками для здоровья детей.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Семерка самых значимых и необычных событий в науке и технике 2021 года
10 способов повысить когнитивные способности
Черных дыр пятница
«США устроили землетрясения в Турции с помощью проекта HAARP» — что наука об этом думает?
Кандидат в унобтаний: при получении ридберговских поляритонов драгоценные камни оказались лучше искусственных кристаллов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии