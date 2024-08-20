О мероприятии

Мониторинг социальных эффектов (Social Impact Assessment) — развивающийся с начала 70-х годов исследовательский подход, применяемый для отслеживания конкретных результатов разнообразных проектов развития. В самом начале SIA служил исключительно регуляторным целям, однако со временем превратился в универсальный менеджериальный инструмент и дискурсивную практику. Проекты, в планировании которых этот подход применяется сегодня, разнообразны по своей специфике: они могут быть инфраструктурными, финансовыми, просветительскими, благотворительными, экологическими и т. д. Объединяет их одно — все они являются элементами экосистемы устойчивого развития.

В настоящее время применение методологии SIA стало обязательным условием для запуска подобных проектов, поскольку ее соблюдения требуют большинство международных финансовых институтов, а также банки, работающие по принципам Экватора (Международный свод рекомендаций для банков по управлению экологическими и социальными рисками при проектном финансировании.

Магистр факультета социальных наук Шанинки Варвара Максимовна Гречухина и кандидат философских наук Владимир Владимирович Картавцев расскажут об истории развития SIA, основных концептуализациях, которые связаны с понятием «социального эффекта» (social impact), опишут саму методологию в ее основных чертах, приведут несколько примеров использования этой методологии, проанализируют то, чем методология SIA может быть полезна для бизнеса, а также продемонстрируют основные направления критики SIA, которые в ХХ и ХХI веке активнее всего разрабатывались в рамках анти- и пост-девелопменталистского дискурса.