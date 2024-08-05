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Участники мероприятия узнают, кто в действительности защищал Зимний дворец в октябре 1917 года.
О мероприятии
После Февральской революции патриотизм с новой силой охватил все слои русского общества. Женщины тоже не оставались в стороне.
Весной 1917 года, получив избирательные права, ряд женских организаций России выступил с инициативой создания женских воинских подразделений. В мае 1917 года в Петроград приехала Мария Леонтьевна Бочкарева. Встретившись с депутатами Государственной Думы, она добилась формирования первого женского батальона.
Историк и популяризатор науки Андрей Кулик расскажет:
- Был ли этот батальон единственным?
- Почему поэт Маяковский ошибался, когда писал о «бочкаревских дурах»?
- Кто в действительности защищал Зимний дворец в октябре 1917 года?
- Какие нравы и порядки царили в батальонах и как к ним относились современники?
- Почему фильм «Батальон» (2015 г.) больше выдумка, чем правда?
- Как опыт исследования может подтвердить семейную легенду?
улица Стремянная, дом 20
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