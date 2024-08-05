Участники мероприятия узнают, кто в действительности защищал Зимний дворец в октябре 1917 года.

О мероприятии

После Февральской революции патриотизм с новой силой охватил все слои русского общества. Женщины тоже не оставались в стороне.

Весной 1917 года, получив избирательные права, ряд женских организаций России выступил с инициативой создания женских воинских подразделений. В мае 1917 года в Петроград приехала Мария Леонтьевна Бочкарева. Встретившись с депутатами Государственной Думы, она добилась формирования первого женского батальона.



Историк и популяризатор науки Андрей Кулик расскажет:

Был ли этот батальон единственным?

Почему поэт Маяковский ошибался, когда писал о «бочкаревских дурах»?

Кто в действительности защищал Зимний дворец в октябре 1917 года?

Какие нравы и порядки царили в батальонах и как к ним относились современники?

Почему фильм «Батальон» (2015 г.) больше выдумка, чем правда?

Как опыт исследования может подтвердить семейную легенду?

Расписание улица Стремянная, дом 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация