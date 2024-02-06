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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +231
Посты: 290

В Австралии обнаружили дельфина с необычным окрасом

Исследователям из Университета Саншайн-Коста (Квинсленд, Австралия) удалось запечатлеть одного из самых необычных дельфинов в мире.

Сообщество
# Австралия
# дельфины
# животные
Пегий дельфин / © Georgina Hume
Пегий дельфин / © Georgina Hume

Во время плавания на исследовательском судне ученые заметили дельфина, обладающего пятнистой черно-белой окраской. Он выпрыгнул из воды рядом с их судном у Харви-Бей, в 16 километрах от пляжа Скарнесс.

Изучив научную литературу, ученые выяснили, что такие пегие дельфины встречаются крайне редко: за всю историю наблюдений зафиксировали всего 24 особи. Подтверждающие фото есть только для шести случаев — они сделаны в Мексике, Черном море, у берегов Бразилии и в Гибралтарском проливе. Таким образом, замеченный у Квинсленда дельфин стал лишь вторым, задокументированным в Южном полушарии.

Рассмотрев водное млекопитающее, которое плавало в окружении пяти других особей, ученые пришли к выводу, что его пигментация не вызвана каким-либо заболеванием или солнечным ожогом.

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Shamil Matygullin
10 часов назад
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Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

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