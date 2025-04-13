Дельфины погибли от токсичных «химикатов», запрещенных в прошлом веке

Ученые раскрыли мрачную правду о том, почему дельфины все чаще выбрасываются на берег Великобритании. В их телах обнаружили следы химических веществ, которые десятилетиями «‎разъедают» иммунитет животных, хотя эти вещества запретили почти 50 лет назад.

В 1980-х годах Великобритания начала отказываться от полихлорированных бифенилов (ПХБ) — стойких химических соединений, не склонных к разрушению под воздействием высоких температур и факторов внешней среды. Они широко применялись в промышленности. Эти вещества использовали в электрооборудовании, красках и пластиках. Международный запрет на них ввели только в 2001 году, после подписания международного природоохранного договора в столице Швеции (Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях).

ПХБ скапливаются в жировых тканях животных и передаются по пищевой цепочке. Эти соединения поражают иммунную и репродуктивную систему. У человека они разрушают эндокринную систему, а также способствуют росту онкологических заболеваний. У дельфинов ослабляют защиту организма и делают их уязвимыми перед инфекциями.

Команда британских зоологов под руководством Рози Уильямс (Rosie Williams) из Лондонского зоологического общества проанализировала данные о 836 обыкновенных дельфинах (Delphinus delphis), которые выбросились на берег Великобритании с 1990 по 2020 год, и выявила в организме морских млекопитающих повышенный уровень ПХБ.

После тщательного анализа ученые установили закономерность: чем выше уровень ПХБ в жировой ткани животных и температура морской воды, тем больше риск, что обычная инфекция станет для дельфинов смертельной.

Точками отмечены места, где были обнаружены особи, выбросившиеся на берег и включенные в модели анализа смертности от инфекционных заболеваний / © Rosie S. Williams

Каждый дополнительный миллиграмм ПХБ на килограмм жира увеличивал вероятность гибели от болезней на 1,6%. Среди них — гастрит, энтерит, бактериальные инфекции, энцефалит и пневмония. При этом рост температуры поверхности океана на один градус Цельсия повышал риск летального исхода на 14%.

Уильямс и ее коллеги узнали, что минимальное количество токсичных веществ в организме животного, после которого они начинают серьезно вредить здоровью, — 22 миллиграмма на килограмм жира. Но средний уровень в образцах достиг 32,15 миллиграмма на килограмм жира. Это значит, что большинство дельфинов в британских водах уже находятся в зоне высокого риска.

«Дельфины — как „живые датчики“ океана. Они живут долго, обитают в разных районах и едят много рыбы, которая уже содержит токсины. Дельфин съедает сотни таких рыб, и эти вещества „концентрируются“ в его жире. Если у дельфинов находят опасные вещества или болезни, это сигнал, что те же угрозы, скорее всего, бьют по другим животным. Проще говоря, дельфины показывают проблемы, которые не видны сразу, но влияют на всю экосистему», — пояснила Теа Тейлор (Thea Taylor), руководитель проекта по защите дельфинов Sussex Dolphin Project.

Несмотря на запреты, ПХБ продолжают отравлять моря. По словам Уильямс, часть веществ попадает в воду из старых хранилищ или образуется как побочный продукт при производстве других веществ. Удалить их почти невозможно, ведь ПХБ не разлагаются десятилетиями, только под длительным воздействием прямых солнечных лучей. Некоторые специалисты предлагают очищать донные отложения с помощью дноуглубительных работ в зонах с высокой концентрацией ПХБ, другие — модернизировать очистные сооружения. Но ни один метод не гарантирует полного решения проблемы.

По словам авторов исследования, дельфины — лишь верхушка айсберга. ПХБ угрожают всем морским обитателям, включая рыб, моллюсков и даже планктон. Ослабление иммунитета делает популяции уязвимыми к эпидемиям, а потепление воды ускоряет распространение патогенов.

Ученые предупредили, что история с ПХБ должна стать уроком. Сейчас в окружающую среду активно попадают перфторалкильные и полифторалкильные соединения (PFAS), известные как «вечные химикаты». Они так же очень стойкие, как ПХБ, и могут вызвать новые волны вымирания животных.

Результаты исследования команды Уильямс представлены в журнале Communications Biology.

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