В России снизят нештрафуемый порог с 20 км/ч до 2-3 км/ч
В России обсуждают возможность снижения нештрафуемого порога до двух-трех километров в час. Технические возможности дорожных камер уже позволяют замечать превышение скорости с погрешностью около одного километра в час.
Гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык рассказал в интервью РБК, что ведомство поддерживает снижение порога, но окончательное решение остается за правительством и МВД.
«Если посмотреть паспорт последней современной камеры фотовидеофиксации, то указана погрешность в один километр в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью», — пояснил Кизлык.
Он отметил, что власти регулярно обсуждают снижение нештрафуемого порога, но окончательного решения пока нет. Как предположил Кизлык, его можно установить на территории всей страны на уровне двух-трех километров в час. Он добавил, что единого подхода во всем мире не существует. Где-то штрафуют за превышение на пять или десять километров в час.
Сейчас в России действует порог в 20 километров в час. При этом в Москве превышение скорости — это примерно половина всех нарушений правил дорожного движения. После повышения штрафов, по словам Кизлыка, в 2025 году уменьшилось количество вынесенных постановлений. Он пояснил, что из-за существующего порога многие воспринимали превышение скорости на 20-30 километров в час как норму.
Кизлык также рассказал, что благодаря внедрению искусственного интеллекта камеры уже могут фиксировать около 60 типов правонарушений. С 2025 года они также замечают вывоз строительного мусора и автомобили, блокирующие проезд.
