Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты
Компания Astrobotic успешно завершила серию тестов прототипа двигателя вращающейся детонации (RDRE) под названием Chakram, сделав важный шаг на пути к доведению этой экспериментальной технологии до состояния, пригодного для полетов.
Двигатели вращающейся детонации (RDRE) работают иначе, чем традиционные конструкции. В RDRE же используется непрерывная кольцевая детонационная волна, которая циркулирует по камере, создавая более высокое давление и эффективность. Это позволяет получить большую тягу при меньшем расходе горючего. Теоретически такие двигатели могут повысить эффективность примерно на 10–15%, одновременно уменьшая размеры и массу — преимущества, особенно важные для космических аппаратов, где на счету каждый грамм. Однако на практике реализовать эти преимущества долгое время было крайне сложно.
Тем не менее, в Astrobotic считают, что испытания нового прототипа помогут наконец вывести эту технологию в космос — в том числе для миссий в окололунном пространстве.
Испытательная кампания прошла в Центр космических полетов имени Маршалла NASA в Хантсвилле. В ней использовались два прототипа RDRE, рассчитанные на длительные включения, что указывает на возможность непрерывной работы двигателя, а не только кратковременных демонстрационных запусков.
В совокупности два двигателя Chakram отработали более 470 секунд за несколько запусков, причем в одном из тестов непрерывное горение длилось 300 секунд. По данным Astrobotic, это, вероятно, самая продолжительная непрерывная работа двигателя вращающейся детонации на сегодняшний день. При этом после испытаний оборудование не продемонстрировало видимых повреждений.
Такие результаты начинают отвечать на один из ключевых вопросов, связанных с RDRE: способны ли они работать достаточно надежно для применения на реальных космических аппаратах.
Chakram стал важным дополнением к портфелю Astrobotic, и компания уже ориентируется на будущие миссии. В перспективе двигатель может быть установлен на следующих версиях лунного посадочного модуля Griffin, а также использоваться в многоразовых ракетах и орбитальных транспортных аппаратах для работы в окололунном пространстве. Разработка ведется при поддержке контрактов программы NASA «Исследование инноваций в малом бизнесе» и соглашения с Центром Маршалла. Часть работ сосредоточена на конструкции форсунок и передовых методах производства, включая «металлическую аддитивную печать с настраиваемой пористостью» — технологию 3D-печати, направленную на улучшение теплоотвода и стабильности горения.
Ожидается, что полученные данные помогут усовершенствовать управление тягой, регенеративное охлаждение и снизить общую массу двигателя по мере перехода от испытаний к летным образцам.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Декабря, 2018
Что произойдет при путешествии со скоростью света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии