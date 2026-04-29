Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Двигатель вращающейся детонации Astrobotic прошел ключевые тесты

Компания Astrobotic успешно завершила серию тестов прототипа двигателя вращающейся детонации (RDRE) под названием Chakram, сделав важный шаг на пути к доведению этой экспериментальной технологии до состояния, пригодного для полетов.

Компания Astrobotic завершила кампанию по испытанию своего устройства Chakram в Центре космических полетов имени Маршалла NASA / © Astrobotic

Двигатели вращающейся детонации (RDRE) работают иначе, чем традиционные конструкции. В RDRE же используется непрерывная кольцевая детонационная волна, которая циркулирует по камере, создавая более высокое давление и эффективность. Это позволяет получить большую тягу при меньшем расходе горючего. Теоретически такие двигатели могут повысить эффективность примерно на 10–15%, одновременно уменьшая размеры и массу — преимущества, особенно важные для космических аппаратов, где на счету каждый грамм. Однако на практике реализовать эти преимущества долгое время было крайне сложно.

Тем не менее, в Astrobotic считают, что испытания нового прототипа помогут наконец вывести эту технологию в космос — в том числе для миссий в окололунном пространстве.

Испытательная кампания прошла в Центр космических полетов имени Маршалла NASA в Хантсвилле. В ней использовались два прототипа RDRE, рассчитанные на длительные включения, что указывает на возможность непрерывной работы двигателя, а не только кратковременных демонстрационных запусков.

В совокупности два двигателя Chakram отработали более 470 секунд за несколько запусков, причем в одном из тестов непрерывное горение длилось 300 секунд. По данным Astrobotic, это, вероятно, самая продолжительная непрерывная работа двигателя вращающейся детонации на сегодняшний день. При этом после испытаний оборудование не продемонстрировало видимых повреждений.

Такие результаты начинают отвечать на один из ключевых вопросов, связанных с RDRE: способны ли они работать достаточно надежно для применения на реальных космических аппаратах.

Chakram стал важным дополнением к портфелю Astrobotic, и компания уже ориентируется на будущие миссии. В перспективе двигатель может быть установлен на следующих версиях лунного посадочного модуля Griffin, а также использоваться в многоразовых ракетах и орбитальных транспортных аппаратах для работы в окололунном пространстве. Разработка ведется при поддержке контрактов программы NASA «Исследование инноваций в малом бизнесе» и соглашения с Центром Маршалла. Часть работ сосредоточена на конструкции форсунок и передовых методах производства, включая «металлическую аддитивную печать с настраиваемой пористостью» — технологию 3D-печати, направленную на улучшение теплоотвода и стабильности горения.

Ожидается, что полученные данные помогут усовершенствовать управление тягой, регенеративное охлаждение и снизить общую массу двигателя по мере перехода от испытаний к летным образцам.