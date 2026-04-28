Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Каждую весну и осень миллионы певчих птиц мигрируют между Европой и Африкой, пересекая Средиземное море, Сахару и Аравийскую пустыню. Оставалось неясным, как они выживают в экстремальных условиях пустынь. Летят ли над песками несколько суток без остановки? Приземляются, чтобы отдохнуть и найти еду?
Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, изучили поведение соловьев (Luscinia luscinia). На спинах птиц в южной части Швеции закрепили микроскопические приборы весом около грамма (менее четырех процентов от массы тела животного). Устройства надевали с помощью эластичных ножных петель. Внутри находились акселерометр, барометр, термометр, датчик света и флеш-память. Поскольку приборы не передавали данные по спутнику, биологам пришлось ждать возвращения птиц целый год. Следующей весной отловили 23 вернувшихся соловья и скачали из соловьиных рюкзаков записанную информацию.
Анализ данных акселерометров показал, что во время осенней миграции через Сахару (в среднем 4,1 дня) и весеннего перелета через Аравийскую пустыню (4,8 дня) соловьи передвигались только по ночам. Днем уровень их двигательной активности падал практически до нуля. Птицы даже не искали пищу.
Единственным исключением из правила ночных полетов стало Средиземное море. Поскольку в море птицам негде приземлиться, они летели 16 часов без перерыва — и ночью, и днем.
Остановка в пустыне невыгодна с энергетической точки зрения. Расчеты биологов показали, что птица весом 34 грамма, просто сидя в тени на протяжении четырех дней, тратит на базовый обмен веществ приблизительно 0,7 грамма жира ежедневно. За время простоя она впустую сжигает почти 12 процентов своих энергетических запасов.
Лететь днем без остановок было бы экономичнее. Однако птицы делают дневные привалы. По мнению ученых, остановки предотвращают обезвоживание из-за перегрева под прямым солнцем, а также спасают соловьев от пернатых хищников, таких как соколы Элеоноры, которые патрулируют небо над пустыней в светлое время суток.
Полный отказ от еды при пересечении барьеров требует тщательной предварительной подготовки. Датчики зафиксировали, что перед отправкой в Сахару соловьи делают остановку в Центральной и Восточной Европе продолжительностью около месяца. В этот период они интенсивно ловят насекомых, чтобы накопить жир для броска через пустыню.
Исследование показало, что успех перелета через пустыню полностью зависит от дисциплины животного — умения вовремя отключить пищевое поведение, перейти в режим максимального энергосбережения и опираться исключительно на топливо, запасенное за тысячи километров до пустыни.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
6 Августа, 2014
Дети алкоголиков
3 Февраля, 2018
Как устроен авианосец
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
27 Февраля, 2016
Космические гиганты: топ самых больших звезд
17 Декабря, 2014
Самые необычные отели в мире
