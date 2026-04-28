28 апреля, 08:45
Максим Абдулаев
Соловьи пересекли Сахару, летя только по ночам

Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia / © Crushan_kuskovo / iNaturalist

Каждую весну и осень миллионы певчих птиц мигрируют между Европой и Африкой, пересекая Средиземное море, Сахару и Аравийскую пустыню. Оставалось неясным, как они выживают в экстремальных условиях пустынь. Летят ли над песками несколько суток без остановки? Приземляются, чтобы отдохнуть и найти еду?

Авторы исследования, опубликованного в журнале Biology Letters, изучили поведение соловьев (Luscinia luscinia). На спинах птиц в южной части Швеции закрепили микроскопические приборы весом около грамма (менее четырех процентов от массы тела животного). Устройства надевали с помощью эластичных ножных петель. Внутри находились акселерометр, барометр, термометр, датчик света и флеш-память. Поскольку приборы не передавали данные по спутнику, биологам пришлось ждать возвращения птиц целый год. Следующей весной отловили 23 вернувшихся соловья и скачали из соловьиных рюкзаков записанную информацию.

Анализ данных акселерометров показал, что во время осенней миграции через Сахару (в среднем 4,1 дня) и весеннего перелета через Аравийскую пустыню (4,8 дня) соловьи передвигались только по ночам. Днем уровень их двигательной активности падал практически до нуля. Птицы даже не искали пищу.

Единственным исключением из правила ночных полетов стало Средиземное море. Поскольку в море птицам негде приземлиться, они летели 16 часов без перерыва — и ночью, и днем.

Остановка в пустыне невыгодна с энергетической точки зрения. Расчеты биологов показали, что птица весом 34 грамма, просто сидя в тени на протяжении четырех дней, тратит на базовый обмен веществ приблизительно 0,7 грамма жира ежедневно. За время простоя она впустую сжигает почти 12 процентов своих энергетических запасов.

Лететь днем без остановок было бы экономичнее. Однако птицы делают дневные привалы. По мнению ученых, остановки предотвращают обезвоживание из-за перегрева под прямым солнцем, а также спасают соловьев от пернатых хищников, таких как соколы Элеоноры, которые патрулируют небо над пустыней в светлое время суток.

Полный отказ от еды при пересечении барьеров требует тщательной предварительной подготовки. Датчики зафиксировали, что перед отправкой в Сахару соловьи делают остановку в Центральной и Восточной Европе продолжительностью около месяца. В этот период они интенсивно ловят насекомых, чтобы накопить жир для броска через пустыню.

Исследование показало, что успех перелета через пустыню полностью зависит от дисциплины животного — умения вовремя отключить пищевое поведение, перейти в режим максимального энергосбережения и опираться исключительно на топливо, запасенное за тысячи километров до пустыни.

Максим Абдулаев
135 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Комментарии

Александр Березин
6 минут назад
Михаил, что там представлять, когда история с многолетней утечкой воздуха из российского модуля МКС годами тянулась на наших глазах.

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Александр Березин
23 минуты назад
Никита, я проделал эксперимент: прямо в первой строке выдачи гугла можно увидеть: "The exterior surface of the ISS regularly experiences temperature shifts from -120 degrees Celsius (-184 degrees

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Александр Березин
24 минуты назад
Никита, "Александр, > перепады температуры обшивки с -120°C до +120°C Это даже звучит нелепо, как ты себе представляешь охлаждение многотонного корпуса

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

TheZzT0p1
36 минут назад
SERGEY, а за последние 5 лет вроде понятно за какой

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

TheZzT0p1
38 минут назад
Юрий, мой дедушка 40 лет в МГУ отработал, я 20 лет в правительстве, прекрасно знаю, как и что там работает. Все наши ученые в Америке давно живут, в

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Михаил Парамонов
43 минуты назад
Сложно даже представить сколько вони понеслось если бы речь пошла про Роскосмос.

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Марина Шевелева
46 минут назад
свою планету не надо до таких чешуек доводить

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

TheZzT0p1
51 минута назад
Александр, это не ссылка, это ресурс про игры и технику, где такая же статья написана, которая ни чем не подкреплена

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Никита Шилов
56 минут назад
Никита, при условии, что всё оборудование будет отключено. Иначе оно и за год не остынет.

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Никита Шилов
1 час назад
Иван, в тепловыделение. Видели огромные панели на МКС? Так большая часть из них это тепло излучатели, а не солнечные панели. А на МКС нет

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Никита Шилов
1 час назад
Aleksandr, правда? И что же там имеет такую температуру?

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Никита Elendiar
2 часа назад
Александр, > перепады температуры обшивки с -120°C до +120°C Это даже звучит нелепо, как ты себе представляешь охлаждение многотонного корпуса до -120

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Марина Шевелева
2 часа назад
Да, вообще, сколько можно изучать планеты, на которых нет никакой растительности, и, жизни, и ,не будет, о своей земле бы позаботились, о ее

Curiosity обнаружил на Марсе образование, напоминающее чешую рептилии

Минорная Струнка
3 часа назад
Aleksandr, глубокий космос - да, но вы не забывайте что мы рядом с солнцем

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Вацап
3 часа назад
Веселяться

Космическое командование США: Россия поставила на боевое дежурство орбитальные противоспутниковые системы

Мария Мартихина
4 часа назад
Направила запрос gemeni сегодня и попросила проанализировать манускрипт как код и без привязки к Земле. Ai предполагает, что это инструкция по

В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Паша Лапшин
4 часа назад
Максим, только в списке, который привёл автор, указано потребление угля, а не его производство. Значит это действие лишнее. Вам на заметку

Кто сжигает больше всего угля в мире? Свежий рейтинг стран

Alex Vill
5 часов назад
"Нужно учитывать, что в России эти ограничения носят временный характер из-за СВО" - поржал

Инфографика: свобода интернета в мире в 2026 году

Aleksandr Karnayhov
7 часов назад
Никита, космос имеет температуру называемой, абсолютный ноль, это -273 по цельсию

SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Alex Popov
8 часов назад
Константин, а что? нормально так - каждый день по 30 метров воды на голову.

Самое влажное обитаемое место на Земле

