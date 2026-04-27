27 апреля, 13:26
Андрей Серегин
1
674

Инфразвук заставил людей воспринимать музыку грустной

Мы привыкли считать, что если не слышим чего-то, значит, это не может на нас влиять. Новое исследование канадских ученых показало, что звуки, которые ухо человека не способно уловить, тем не менее заставляют чувствовать раздражение, испытывать реальный физиологический стресс и даже воспринимать любую музыку как грустную и печальную.

Биология
# восприятие
# инфразвук
# кортизол
# музыка
# стресс
Инфразвуковая станция в Великобритании / © CTBO

Инфразвук — это звуковые волны с частотой ниже 20 герц. Человек не воспринимает их как слышимый звук, но постоянно с ними сталкивается. Природные источники — штормы и землетрясения, а искусственные — работа вентиляции, крупных механизмов и ветряных электростанций. Долгое время считалось, что раз инфразвук не слышен, то он безвреден.

Однако существовали отдельные наблюдения, связывающие пребывание в зонах с высоким уровнем инфразвука с чувством беспричинной тревоги, усталости и раздражения. Научные данные же оставались противоречивы. В одних работах не находили значимых эффектов, в других сообщали о дискомфорте и нарушениях сна.

Ученые из Канады проверили, как инфразвук изменяет эмоциональное состояние человека, если тот не осознает, что находится под его воздействием. Авторы исследования пригласили 36 добровольцев, которые случайным образом были распределены в одну из четырех групп. В эксперименте независимо менялись два фактора: наличие или отсутствие инфразвука и тип музыкального сопровождения. Музыка была либо успокаивающей, либо тревожной.

Сам инфразвук генерировался на частоте около 18 герц при громкости 75-78 децибел. Такие параметры соответствуют уровню шума от типового промышленного или вентиляционного оборудования вблизи жилых зон. Динамики располагались вне поля зрения участников, а музыкальные дорожки были специально очищены от низких частот, чтобы исключить искажения. При этом участников не предупреждали о возможном включении инфразвука, но после эксперимента спрашивали, заметили ли они его.

В конце эксперимента испытуемых спрашивали об их состоянии и просили оценить музыку, а также измеряли уровень кортизола в слюне до начала воздействия и через 20 минут после его начала. Так можно объективно оценить уровень стресса человека. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

По итогам эксперимента участники не смогли осознанно определить, был ли включен инфразвук. Это подтвердило неосознанность человеком этого вида звука и показало, что все иные реакции стали неосознанными. Так, люди оценили музыку с инфразвуком как грустную и печальную, сообщали о повышенном уровне раздражения и снижении интереса к происходящему. Причем этот эффект не зависел от того, какая именно музыка играла на фоне — успокаивающая или тревожная. Инфразвук словно окрашивал любой звуковой стимул в мрачные тона, заставляя людей воспринимать его более негативно, чем было на самом деле.

Кроме того, у тех, кто находился под воздействием инфразвука, уровень кортизола значительно вырос по сравнению с контрольной группой. То есть повышение кортизола было прямым физиологическим ответом организма на сам инфразвук, а не просто следствием того, что человек осознанно почувствовал себя плохо. Участники не испытывали явной паники или сильного страха, но их тело реагировало так, будто окружающая обстановка содержит нечто неблагоприятное и дискомфортное.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
90 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
27 апреля, 16:43
Александр Березин

Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Nortrop Grumman
# космонавтика
# космос
26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

Астрономия
# ALMA
# вода
# водород
# дейтерий
# межзвездная комета
# планетные системы
25 апреля, 12:33
Игорь Байдов

Ученые «прочитали» утраченный текст христианской рукописи

Используя цифровые методы анализа древних манускриптов международная команда ученых смогла восстановить 42 утраченные страницы Кодекса H — греческой рукописи VI века с Посланиями святого апостола Павла. Эта рукопись представляет собой важный источник для изучения ранней традиции переписывания библейских текстов и того, как они распространялись в христианском мире.

История
# манускрипты
# ранние христиане
# рукописи
# христианство
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

Палеонтология
# клешня
# меловой период
# насекомые
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

Биология
# актиния
# Аляска
# зоология
# морские обитатели
# океан
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
Комментарии

Buy Sell
Buy Sell
43 минуты назад
-
0
+
феномен влияния инфрачастотных звуковых волн на человека изучается по крайней мере с 30 годов прошлого века, гуглите - "голос моря" (кстати главный подозреваемый на возникновение "летучих голландцев")... предположительно (потому что если и пробовали на людях - кто ж расскажет), воздействие частотой 7 Гц ("достаточной" длительности/уровня) смертельно (гуглите - "свисток гавро") для человека... конструктив некоторых орга'нов или особеннности купольных конструкций над ними - самые элегантные источники инфразвука (слушайте Баха в рижском Домском соборе с шумометром в руках)... возможно только то, что кортизол тут мерили - относительно свежо, а в остальном - гуглите "инфразвуковое воздействие от техногенных источников", заодно и "защиту" от них же гуглите - может в санпинах с гостами, какие то неожиданные открытия (для этого странного сообщества "мы"***) сделаете ... ps: *** "мы привыкли считать, что если не слышим..." а если не видим - тем более, а если глаза ладошками закрыть и сказать "чик чик я в домике" - то тебя тоже никто не видит ...
