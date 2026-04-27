Слушатели узнают, что такое радиоастрономия «наоборот».
Звездное небо, такое родное и знакомое с детства, радикально меняется, если посмотреть на него другими глазами. Как змея видит мышь? А сова? А как телескопы видят объекты на небе в радио-, в инфракрасном или в ультрафиолетовом диапазонах? И вообще, почему листья зеленые?
Выход за рамки видимого диапазона, доступного глазам человека, позволил «увидеть» поверхность Венеры, скрытую плотными облаками; узнать, что система Сатурна гораздо больше; приоткрыть завесу космического вещества и увидеть рождающиеся звезды.
Старший научный сотрудник Лаборатории физики Солнца ГАО РАН Елена Геннадьевна Куприянова расскажет, какие инструменты и какие методики использовались для астрономических исследований в прошлом, а какие используются сейчас и будут использоваться в ближайшем будущем.
Слушатели поймут, как галактики общаются между собой, заглянут в их центры. Также узнают, что астрономы нашли вместо внеземных цивилизаций и что такое радиоастрономия «наоборот».
Пулковское шоссе, дом 65, к1
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
Используя цифровые методы анализа древних манускриптов международная команда ученых смогла восстановить 42 утраченные страницы Кодекса H — греческой рукописи VI века с Посланиями святого апостола Павла. Эта рукопись представляет собой важный источник для изучения ранней традиции переписывания библейских текстов и того, как они распространялись в христианском мире.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
27 Августа, 2014
Растения-убийцы
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
16 Апреля, 2016
Вопросы жизни и смерти
23 Января, 2014
Ужасная десятка: страшные инструменты прошлого
