О мероприятии

Звездное небо, такое родное и знакомое с детства, радикально меняется, если посмотреть на него другими глазами. Как змея видит мышь? А сова? А как телескопы видят объекты на небе в радио-, в инфракрасном или в ультрафиолетовом диапазонах? И вообще, почему листья зеленые?

Выход за рамки видимого диапазона, доступного глазам человека, позволил «увидеть» поверхность Венеры, скрытую плотными облаками; узнать, что система Сатурна гораздо больше; приоткрыть завесу космического вещества и увидеть рождающиеся звезды.

Старший научный сотрудник Лаборатории физики Солнца ГАО РАН Елена Геннадьевна Куприянова расскажет, какие инструменты и какие методики использовались для астрономических исследований в прошлом, а какие используются сейчас и будут использоваться в ближайшем будущем.

Слушатели поймут, как галактики общаются между собой, заглянут в их центры. Также узнают, что астрономы нашли вместо внеземных цивилизаций и что такое радиоастрономия «наоборот».

