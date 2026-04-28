Лучшие снимки дикой природы 2026: объявлены победители премии GDT
Жюри премии GDT «Фотограф природы года GDT 2026» (Nature Photographer of the Year 2026) объявило победителей своего состязания. На конкурс было подано почти 9 000 снимков от фотографов — членов сообщества из 15 стран.
Абсолютным победителем и победителем в номинации «Животные» стал двадцатилетний фотограф дикой природы Лука Лоренц. Его снимок альпийского зайца, сделанный с длинной выдержкой в сочетании с намеренным движением камеры, показывает, как животное визуально растворяется в ландшафте. Даже при съемке с близкого расстояния с телеобъективом этот прием позволил сохранить неуловимость его присутствия, а тонкие смазанные линии в кадре передают движение снежных потоков, проносящихся по суровому пейзажу.
Альпийские зайцы идеально приспособлены к жизни в горах. Их сезонная смена окраса — от бурого летом к белому зимой — обеспечивает надежную маскировку круглый год. По крайней мере, так было до недавнего времени. Изменение климата все чаще нарушает этот баланс. Явление, известное как «цветовое несоответствие», становится более распространенным: когда зайцы меняют шерсть на белую еще до первого снегопада, они становятся заметными на темной земле и гораздо более уязвимыми для хищников, таких как беркуты и лисицы. И наоборот, поздние весенние снегопады тоже создают проблемы, если к тому моменту зайцы уже облачились в бурый летний мех.
