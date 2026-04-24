О мероприятии

Радиоведущая и член Любительского астрономического объединения Алтайского края Дарья Некрасова расскажет о невидимом океане информации, который связывает людей на огромных расстояниях и как человечество перешло от передачи сигналов по проводам к беспроводному миру. Слушатели разберутся, кто же все-таки был первым – Попов или Маркони?

Лектор расскажет, как звук превращается в волну, проходит через стены и препятствия и снова становится голосом в приемнике. Участники пройдут вместе с радио его большой исторический путь и порассуждают, почему радио как средство массовой информации стало именно таким, какое оно сейчас.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.