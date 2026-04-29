Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Назван срок первых летных испытаний авиадвигателя с открытым вентилятором
Франко-американское предприятие CFM International — совместный проект Safran Aircraft Engines и GE Aerospace — перешло к следующему этапу разработки перспективного двигателя с открытым вентилятором. В прошлом месяце была официально представлена инициатива TAKE OFF, финансируемая Европейским союзом.
Проект координируется Safran и поддерживается программой Clean Aviation, выделившей около 100 миллионов евро. В работе участвуют более двух десятков партнеров, включая Airbus и GKN Aerospace.
Главная цель — подготовить демонстратор двигателя с открытым вентилятором к летным испытаниям к концу десятилетия. Ожидается, что такая технология позволит снизить расход топлива и выбросы примерно на 20%.
TAKE OFF (Technology And Knowledge for European Open Fan Flight) является частью более широкой программы CFM RISE, запущенной в 2021 году.
Концепт открытого вентилятора (open fan или open rotor) предполагает отказ от классического кожуха (гондолы) вокруг вентилятора. Это позволяет значительно увеличить степень двухконтурности — параметр, показывающий, сколько воздуха проходит мимо камеры сгорания по сравнению с тем, что проходит через нее. Чем выше этот показатель, тем эффективнее двигатель: он перемещает большие объемы воздуха с меньшей скоростью, создавая ту же тягу при меньшем расходе топлива. Именно поэтому современные авиадвигатели стремятся к высоким значениям этого коэффициента.
Если традиционные турбовентиляторные двигатели уже достигли предела в диапазоне 10:1–12:1, то проект TAKE OFF нацелен на показатель порядка 60:1. По оценкам разработчиков, это может обеспечить снижение расхода топлива и выбросов примерно на пятую часть.
В последние годы программа RISE добилась заметного прогресса: с 2023 года были разработаны ключевые компоненты — открытый вентилятор, высокоскоростной компрессор, компактный редуктор и облегченные конструкции. Испытания показали, что целевой показатель по экономии топлива уже достигнут. Также проведено более 400 часов испытаний в аэродинамических трубах, позволивших собрать данные о характеристиках, шуме и взаимодействии двигателя с самолетом.
Теперь, в рамках проекта TAKE OFF, акцент смещается на проверку всей системы в целом. В планах — испытания на обледенение лопастей, акустические тесты на высоких скоростях и оценка долговечности конструкции. В 2027 году запланированы полномасштабные наземные испытания, а в 2028-м — интегрированные тесты.
Если программа будет идти по графику, в 2029 году состоится серия летных испытаний с полноценным прототипом двигателя, установленным на летающей лаборатории на базе Airbus A380. Полученные данные — от руления до посадки — станут основой для окончательной доработки и сертификации. В перспективе коммерческое применение таких двигателей ожидается примерно к 2035 году.
Несмотря на высокий потенциал, технология открытого вентилятора сталкивается с рядом серьезных вызовов. Главная проблема — уровень шума. Отсутствие гондолы означает, что звук не экранируется, и такие двигатели традиционно громче классических турбовентиляторов. Однако в Safran уверены, что современные методы моделирования и испытаний помогут создать более тихие конструкции лопастей.
Релиз довольно неожиданно перенес время образования протонов и нейтронов в более раннее прошлое Вселенной. К сожалению, из его текста осталось неясным научное обоснование таких фундаментальных изменений в космологии. Также он резко передвинул в прошлое и момент возникновения реликтового излучения.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Октября, 2016
Тутанхамон: загадка гробницы
6 Сентября, 2013
Семь городов, которые исчезнут до 2100 года
17 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 10)
20 Марта, 2017
Готов ли человек жить вечно?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии