Global OTEC установила первую в мире морскую платформу океанической тепловой энергетики
Британская компания Global OTEC объявила о завершении установки в открытом море опытной плавучей платформы у Канарских островов. Это первая специализированная система, предназначенная для непрерывной выработки электроэнергии за счет разницы температур океанской воды непосредственно в море.
Новая платформа размещена у побережья Канарских островов на морском испытательном полигоне PLOCAN в испанских водах. Инженеры установили и подключили вертикальный водозаборный стояк — ключевую конструкцию, подающую холодную воду с большой глубины. Этот этап считается самым сложным при создании офшорных систем преобразования тепловой энергии океана.
Проект под названием PLOTEC достиг этой стадии после многих лет моделирования и испытаний в гидробассейнах. Теперь платформа позволяет исследователям оценить работу системы в реальных условиях — включая поведение в открытом океане и взаимодействие с окружающей средой.
Установка реализована в рамках программы стоимостью 3,5 миллиона евро при поддержке инициативы Horizon Europe. Проект ведет Global OTEC совместно с европейскими партнерами, стремясь вывести технологию из лабораторных условий на уровень коммерческого применения.
Технология Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) использует естественную разницу температур между теплой поверхностной водой и холодной водой на глубине. Теплая вода нагревает рабочее вещество с низкой температурой кипения, превращая его в пар, который вращает турбину. Затем холодная вода с глубины до одного километра охлаждает пар, возвращая его в жидкое состояние — цикл повторяется, обеспечивая непрерывную генерацию электроэнергии.
Ранее небольшие системы такого типа испытывались на суше, где уже существуют трубопроводы для подачи глубинной воды. Однако такие решения ограничены: длинные трубы дороги и сдерживают масштабирование.
Размещение станции прямо над глубокими водами позволяет сократить длину труб примерно на 80%, делая крупные энергетические установки более реалистичными и экономически оправданными.
Многие тропические острова по-прежнему сильно зависят от дизельного топлива и мазута, которые приходится импортировать. Это делает энергетику дорогой и зависимой от колебаний мировых цен.
Солнечная и ветровая энергия уже используются, но их развитие может быть ограничено — из-за нехватки земли или неблагоприятных условий морского дна у побережья.
OTEC предлагает альтернативу: энергию океана. Поскольку такие системы работают непрерывно, они способны обеспечивать базовую нагрузку круглосуточно, независимо от погоды. По оценкам Global OTEC, более 25 000 мегаватт существующих мощностей на ископаемом топливе в тропических островных регионах могут быть заменены подобными установками.
